“Не маємо такої розкоші, щоб провести деблокаду Маріуполя”. Аналітик Бєлєсков – про наступні виклики на фронті

Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото з допису на ФБ-сторінці Генштабу про дії 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, яка тримає оборону в Маріуполі

З огляду на оперативну обстановку, командування ЗС України наразі не має такої “розкоші” й таких резервів, щоб провести деблокаду Маріуполя військовим шляхом. Найближчим часом основне завдання – відбити очікуваний наступ росіян на Донбасі та запобігти ймовірному оточенню угруповання в зоні ООС.

Як передає “Новинарня“, таку думку висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, військовий експерт Михайло Бєлєсков в ефірі національного телемарафону в понеділок, 11 квітня (слот “1+1”).

Відповідаючи на запитання ведучої, “до яких пір треба тримати Маріуполь?”, Бєлєсков сказав: “Маріуполь – це важлива частина нашої оборони, яку ми вибудовуємо. Основне завдання, що стоїть перед захисниками Маріуполя – це максимальне сковування значних сил Російської Федерації, які в іншому випадку можуть бути кинуті на південний фланг зони ООС. Наприклад, на Запоріжжя тощо. Тому завдання, яке вони (захисники Маріуполя) виконують, є незмінним. І вони з ним справляються”.

“Поки що у зв’язку з тим, що бойові дії ідуть не лише в районі Маріуполі, а фактично від межі Миколаївської і Херсонської областей, далі по флангу та всій зоні операції Об’єднаних сил до Харкова, ми ще не маємо такої розкоші, про яку говорять, щоб провести деблокаду Маріуполя”, – пояснив аналітик.

“Зараз основне завдання – підготуватися до відбиття російської атаки в зоні операції Об’єднаних сил та на флангах зони ООС”, – зазначив Бєлєсков.

Аналітик НІСД відкинув припущення, нібито противник може зосередити наступні зусилля на наступі на міста Харків або Дніпро.

“І не Дніпро, і не Харків. Саме район операції Об’єднаних сил. Відповідно, Ізюм – це північний фланг, Курахове, Вугледар – це південний фланг. Сам фронт зони ООС. Міста їх (росіян) самі по собі не цікавлять. Крім Києва як центру військово-політичного управління. Але Київ – це унікальний випадок, і з нього на даний момент загроза знята”, – сказав Микола Бєлєсков.

“Їх (росіян) цікавить район операції Об’єднаних сил, тому що там сконцентроване значне угруповання військ. Гіпотетичне оточення цього угруповання – це потужний важіль впливу на Україну”, – вважає аналітик.

“Звичайно, в контексті боїв за зону ООС їх будуть цікавити фланги, ті чи інші міста, напрямки. Але, знову ж таки, їхня основна мета – це знищення чи оточення українського угруповання, що дає можливість впливати на переговорну позицію. А розмови про взяття міст є помилковим сприйняттям того, що є ціллю у бойових діях”, – додав експерт.

Про загрозу Києву, якої зараз не існує

Крім того, Бєлєсков переконаний, що загрози взяття Києва наразі не існує, якщо спиратися на інформацію Командування Сухопутних військ ЗСУ.

“Представник Сухопутних військ казав, що з тих сил [РФ], які були націлені на Київ, третину ми знищили, третину росіяни переводять на Донбас. Залишається третина військ, з якими росіяни апріорі не можуть досягнути цілей, якщо ми говоримо про Київ. Тож лише у випадку успішних [для російського керівництва] дій на Донбасі (а це дуже велике “лише” і дуже дороге задоволення для росіян, тому що будуть великі фронтальні битви з великими втратами), тобто лише якщо росіяни тільки з мінімальними втратами зможуть вийти з боїв на Донбасі, – вони можуть знову перенацілитись на Київ”, – сказав Бєлєсков.

“Зараз як такої військової загрози Києву немає. Хоча, звичайно, є загроза від вибухонебезпечних предметів навколо міста. І є загроза, на жаль, ракетних ударів”, – зазначив аналітик.

Про можливі зміни в тактиці росіян

Щодо можливих змін у російській тактиці в подальшому перебігу війни, Микола Бєлєсков припускає, що може бути краще координування противником родів і видів військ РФ.

“Тобто не кидатися спочатку бронетехнікою, а придушувати нашу оборону авіацією й артилерією, а потім повільно просуватися. Таке може бути. Але сказати це легше, ніж реалізувати на практиці”, – сказав експерт.

“Так, ворог ще зберігає відповідний потенціал до наступальних дій. 60 відсотків батальйонно-тактичних груп він зберіг повністю. Із решти 40 відсотків він може частину відновити. Але єдине, що вони можуть фактично зробити – це краще використовувати те залізо, яке в них є, щоб краще вести загальновійськовий бій”, – сказав Бєлєсков.

Про розклад перед битвою

Аналітик зазначив, що в питаннях забезпечення військ – довжини транспортного плеча тощо – перевага залишається за Україною. Адже в нас це внутрішні комунікації, шляхи підвозу всередині країни.

“А те, що у ворога залишається більше техніки… Так у нього було ще більше техніки на початку війни, і це йому не допомогло. Питання не в більшій кількості сил і засобів – питання в правильному поєднанні танків, артилерії, авіації, піхоти для того, щоб досягати ефекту.

Коли немає здатності вести загальновійськову операцію, – це (кількісна перевага) не допомагає”,

– сказав аналітик.

“З іншого боку, ми за ці 47 діб отримали унікальний досвід щодо ведення стратегічної оборонної операції. Плюс наша оборона носить активний характер. Тобто ми не чекаємо, поки росіяни спокійно сконцентрують сили і почнуть проривати нашу оборону. Ми будемо знищувати їх на максимально дальніх підступах до лінії фронту – там, де вони будуть лише зосереджуватися”, – заявив Бєлєсков.

“Також у нас феноменальне насичення протитанковими засобами на кілометр фронту. В нас велика кількість ПЗРК. Тому кожен метр просування в зоні ООС і на флангах [для росіян] буде дуже дорогий”, – наголосив аналітик НІСД.

Крім того, він згадав сформовані резерви ЗСУ, які будуть перекинуті на певні напрямки.

“Тобто ворог, звичайно, буде намагатися прорвати нашу оборону, але це буде дуже коштовно [для нього]. Є всі підстави вважати, що якщо ми проведемо активну оборону, збережемо сили, і навіть якщо ворог зробить там певні вклинення, наприкінці його відкинуть – так, як відкинули на півночі України до цього“, – вважає Бєлєсков.

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