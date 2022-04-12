Зеленський назвав “відповідальними” за долю Маріуполя також і країни, які не постачають зброю

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для деблокування Маріуполя Україні потрібні літаки, важка бронетехніка та необхідна артилерія, з постачанням якої затягують деякі держави.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні за підсумками 47-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

“Наші Збройні сили бʼють окупантів недоступною для російських військових мудрістю та продуманою тактикою. Але якщо говорити про необхідну зброю, ми все ще залежимо від постачання, від наших партнерів.

На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь“, – сказав президент.

“Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але… Все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться витискати необхідні рішення.

Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути.

І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії”, – заявив Зеленський.

Водночас він висловив вдячність тим державам і політикам, “які реально допомогли, які зволікали і не торгувалися, коли від допомоги залежало життя”.

Президент також нагадав, що окупанти “попередили” про підготовку нового етапу терору проти України та її захисників.

“Один із рупорів окупантів (представник 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донеччині, бойовик т.зв. “ДНР” Едуард Басурін – “Н”) заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно”, – зазначив Зеленський.

“Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше”, – додав він.

Як писала “Новинарня“, пізно ввечері 11 квітня полк “Азов” із Маріуполя повідомив, що російські окупанти в Маріуполі вже застосували проти українських військових і цивільних невідому отруюючу речовину, скинуту з безпілотника.

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