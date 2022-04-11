Росіяни застосували в Маріуполі отруюючу речовину з БПЛА, – “Азов”

Розбомблений росіянами Маріуполь. Фото: полк "Азов"

Пресслужба полку “Азов” повідомила, що російські окупанти в Маріуполі застосували проти українських військових і цивільних невідому отруюючу речовину, скинуту з безпілотника.

Інформація про це з’явилася о 22:11 11 квітня в телеграм-каналі “Азов Маріуполь”.

“Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром”, – ідеться в повідомленні.

Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Як відомо, цього дня російські окупанти в Маріуполі взялися до “зачистки” частини житлових районів міста від “націоналістів” – будинки обстрілюють з РСЗВ “Град” та впритул із самохідної артилерії.

Водночас 11 квітня росЗМІ поширювали заяву представника 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донеччині, бойовика т.зв. “ДНР” Едуарда Басуріна про те, що “штурмувати підземні укріплення “Азовсталі” в Маріуполі немає сенсу, потрібно “звернутися до хімічних військ” та “викурити кротів зі своїх нір”.

Також ватажки “ДНР” заявляли, нібито в районі “Азовсталі” блоковано не менше 1,5 тисяч українських бійців.

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