Воїни Січеславської бригади знищили на Донбасі підрозділ окупантів. ФОТО

Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили підрозділ проросійських терористів із так званої “ДНР”.
Про це вранці в вівторок, 12 квітня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
(Вміст чутливого характеру, 18+)
“(…) на Донеччині воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ проросійських терористів з самопроголошеної фейкової республіки. Продовжуємо виконувати бойові завдання зі знищення ворогів України та звільнення окупованих територій нашої Батьківщини”, – йдеться в повідомленні.
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