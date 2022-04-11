Плюс 200 окупантів: Генштаб оновив дані щодо втрат РФ

Фото: пресслужба НГУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані оновленої статистики втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 8:30 ранку 11 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 19 500 (+200),

танків – 725 (+3),

бойових броньованих машин – 1 923 (+12),

артилерійських систем – 347 (+5),

РСЗВ – 111 (+3),

засобів ППО – 55,

літаків – 154 (+2),

гелікоптерів – 137 (+1),

автомобільної техніки – 1 387 (+3),

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 (+7),

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 10 квітня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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