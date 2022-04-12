Кремль планує теракти у РФ й подавати це як помсту України “за Бучу і Краматорськ”, – ГУР

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Російські спецслужби планують здійснити теракти на території РФ для нагнітання антиукраїнської істерії.

Про це вранці у вівторок, 12 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Російські спецслужби планують серію терактів із мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгород чи одному з міст тимчасово окупованого Криму”, – заявив начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов.

Провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію “брудні сценарії”, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців.

“Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину “звірств українських націоналістів”. Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення”, – наголосив начальник ГУР.

“Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп”, – зауважив Буданов.

На його думку, дуже символічно, що правління Володимира Путіна почалося з “гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні, а тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами”.

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