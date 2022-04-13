Морпіхи 36-ї бригади в Маріуполі: частина з’єдналася з “Азовом”, частина – ішла на прорив, багато потрапили в полон

Прапор морської піхоти. Ілюстративне фото

В оточеному Маріуполі один із підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського зміг з’єднатися з силами полку “Азов”. Ще частина морпіхів потрапила в полон. Доля решти залишається нез’ясованою; частина з них проривалася з оточеного міста.

Про вдалий маневр зі з’єднанням великої групи морпіхів з “азовцями” в коментарі миколаївському виданню “Преступности.нет” у вівторок, 12 квітня, розповів один з офіцерів бригади.

За його словами, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно.

“Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з’єдналися з полком “Азов”. Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, у тому числі й пораненим“, – розповів миколаївський офіцер.

За даними “Новинарні“, фактично, особовий склад 36-ї бригади морської піхоти розділився на кілька груп. Одна з них пристала на пропозицію приєднатися до підрозділів “Азову”, яка тримає оборону в районі заводу “Азовсталь”.

Блогер Роман Пономаренко про це написав таке: “…Основні сили бригади залишились (станом на початок доби 12 квітня – “Н”) на “Азовмаші” під командуванням одного з комбатів. Також із ними перебували військові з інших підрозділів – бойова група “азовців”, “ведмеді”, прикордонники тощо. Офіцери “Азову” спланували та блискуче реалізували зухвалу спецоперацію з виведення з “Азовмашу” морпіхів, які хотіли продовжити обороняти Маріуполь і яких набралось кілька сотень на чолі з одним із двох комбатів 36-ї бригади, плюс солдати з інших підрозділів”.

Кілька джерел водночас повідомляють та підтверджують, що днем раніше бойова група 36 обрмп на чолі командиром бригади Героєм України полковником Володимиром Баранюком колоною техніки пішла на прорив у північному напрямку, щоб перейти лінію фронту та з’єднатися з основними силами ЗС України.

Унаслідок вогневого ураження колона розсіялася, українські військові продовжували вихід у пішому порядку.

Частина з них імовірно отримали поранення, загинули. Частина – потрапили в оточення та в полон.

Допит однієї такої групи, оточеної в лісі, під відео провів російський пропагандист із “Первого канала” Олександр Сладков. Бійці тримаються гідно і розповідають, що служили в підрозділі РЕБ.

Доля більшості морпіхів із групи, що вирушила на прорив, зокрема комбрига Володимира Баранюка, після ранку 11 квітня залишається невідомою. Перехід через лінію фронту теоретично можливий.

Переважна частина морпіхів на прорив та на з’єднання з “Азовом” не пішла, а залишилася на місці – на території металургійного заводу.

Від військовослужбовця, який мав зв’язок з офіцером із цієї групи, “Новинарня” отримала підтвердження, що велика кількість морпіхів із цієї групи вже в полоні у росіян та бойовиків т.зв. “ДНР”. Серед них – багато поранених, зокрема таких, що не могли пересуватися. Їм бракувало боєкомплекту.

У числі цієї групи – і ті морські піхотинці, які вранці 12 квітня передали журналістці Наталії Нагорній відеозвернення про те, що вони трималися до кінця, а рахунок іде на години.

За нашою інформацією, офіцер – автор “листа морського піхотинця”, розміщеного на ФБ-сторінці 36-ї бригади 11 квітня, на зв’язок надалі не виходив, і серед тих, хто потрапив у полон, його немає.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. (…) І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців”.

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Обставини

Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, на Донеччині ворог продовжує штурмові дії, зусилля зосереджує зокрема на встановленні повного контролю над містом Маріуполь, там тривають бої.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 40 днів блокади сили оборони й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із містом існував зв’язок для постачання й евакуації поранених по небу, гелікоптерами. Деякі підрозділи отримували боєкомплект, певне обладнання й озброєння. За словами морпіхів 36 обрмп, вони отримали таку поставку одного разу.

Один із таких вертольотів був збитий, двоє військових із цього борта потрапили в полон.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що двоє українських військових вижили під час аварії збитого росіянами вертольота Мі-8 біля Маріуполя.

Водночас підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя ще 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

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