Зеленський запропонував РФ обміняти Медведчука на всіх наших полонених

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти затриманого Службою безпеки кума Путіна Віктора Медведчука на всіх українських військовослужбовців, що наразі перебувають у російському полоні.

Про це він сказав у нічному відеозверненні за підсумками 48-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню РФ.

“Дуже символічно, що саме у День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього “космонавта” – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените “Поехали!” – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що вважає “особливо цинічним” з боку Медведчука використовувати військовий камуфляж.

“Намагався так замаскуватись. Ось такий “вояка”. Ось такий “патріот”. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу.

Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз у російському полоні”, – зазначив президент.

Він зауважив, що наші правоохоронні органи та військові мають розглянути таку можливість.

Зеленський також попередив усіх воєнних злочинців РФ, що всіх їх буде встановлено, і відповідальність за їхні злочини неминуча.

“Хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного“, – запевнив Зеленський.

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