СБУ провела спецоперацію і затримала Медведчука

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Служба безпеки України провела спецоперацію і затримала Віктора Медведчука.

Про це увечері у вівторок, 12 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні!” – написав глава держави в соцмережі.

На фото Медведчук сидить у наручниках та в піксельній формі ЗСУ.

Невдовзі голова СБ України розмістила такий допис у телеграмі: “Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!

Проросійські запроданці та агенти спецслужб РФ, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де ми вас не знайшли б!”

“Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі”, – зазначив голова СБУ Іван Баканов.

СБУ поширила ще одне фото з Медведчуком у кайданках:

Нагадаємо, лідер проросійської партії “ОПЗЖ”, кум Путіна Віктор Медведчук перебував під домашнім арештом.

21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого.

27 лютого у МВС підтвердили, що Віктор Медведчук утік у невідомому напрямку.

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