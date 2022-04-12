У Командуванні навели приклади, чому морпіхи в заблокованому Маріуполі б’ються краще, ніж пише книжка

Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото з допису на ФБ-сторінці Генштабу про дії 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, яка тримає оборону в Маріуполі

У Командуванні морської піхоти ВМС ЗСУ навели кілька прикладів, чому морпіхи в Маріуполі б’ються краще, ніж про бої в оточенні пишуть військові підручники.

Допис опублікувала пресслужба КМП 9 квітня.

“Більшість військових підручників говорять, що підрозділ, який обороняється у повному оточенні може витримати у сучасному бої не більше ніж тиждень. Однак, воїни окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вже 45 діб героїчно стримують російську фашистську навалу. Під постійними обстрілами вони змогли зберегти боєздатність та кожного дня дають ворогу по зубах. За останніми оцінками, морські піхотинці завдали величезних втрат російським фашистам”, – йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією понад 13 батальйоно-тактичних груп росіян втратили боєздатність.

У Командуванні морської піхоти навели кілька прикладів боротьби, яка “увійде в усі підручники з військового мистецтва”.

Приклад перший:

Молодший сержант М. керує снайперською групою, яка успішно виконала бойове завдання зі знищення снайперів та групи прикриття противника. Лише за тиждень ним особисто було знищено 10 рашистів та 8 поранено.

Крім того, морський піхотинець виявляв розташування зброї та техніки противника та швидко і точно надав координати, що дозволяло вогневими засобами подавити вогонь противника та припинити обстріл позицій морських піхотинців.

Приклад другий:

Лейтенант В. на своєму рахунку має щонайменше два знищених ворожих танки. Зокрема, морський піхотинець 6 березня 2022 року на околицях н.п. Маріуполь під час бою попри близьку відстань та небезпеку потрапити під ворожий обстріл, пострілом з РПГ-7 знищив ворожий Т-72.

29 березня 2022 року лейтенант В. під час бою у Маріуполі знищив ще один ворожий танк Т-72 разом з екіпажем, цього разу застосувавши NLАW.

Приклад третій:

Крім того, 22 березня 2022 року старший матрос Г. збив БПЛА оперативно-тактичного рівня типу «ОРЛАН».

Приклад четвертий:

9 березня 2022 року під час артилерійського обстрілу по батальйону морської піхоти зазнали поранення 8 військовослужбовців. Ризикуючи життям та здоров’ям матрос Н. на автомобілі “ХАМЕР” провів швидку евакуацію поранених на безпечну відстань. У ході виконання цього завдання морський піхотинець отримав осколкові поранення. Однак, вже через чотири дні, 13 березня 2022 року, влучним пострілом з РПГ-7В поцілив УРАЛ–4320, в результаті чого було знищено автомобіль з боєприпасами та живу силу противника.

“І таких прикладів безліч. Воїни морські піхотинці продовжують знищувати окупантів, вони борються за всю країну. Ворог сконцентрував величезні сили на захоплення міста, однак завдяки мужності та силі всіх оборонців Маріуполя, плани орди й досі залишаються лише планами”, – додали в Командуванні морської піхоти.

Нагадаємо, вчора “Новинарня” повідомляла, що на ФБ-сторінці 36 обрмп було оприлюднено текст листа морського піхотинця – одного з вищих офіцерів бригади, який після того перестав виходити на зв’язок. Він повідомляв, що в підрозділу закінчився боєкомплект, він перебуває в оточенні.

Після цього президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні назвав “відповідальними” за долю Маріуполя також і країни, які не постачають зброю Україні.

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