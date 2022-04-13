Home / Війна / Рада ЄС збільшила обсяг військової допомоги Україні до €1,5 млрд

Рада ЄС збільшила обсяг військової допомоги Україні до €1,5 млрд

13/04/2022 17:40

Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення військової допомоги для України на 500 мільйонів євро, довівши таким чином загальну суму, що виділяється для оборонних потреб України в межах Європейського фонду миру, до 1,5 мільярда євро.

Як передає “Новинарня“, про це вдень у середу, повідомила пресслужба Євроради.

“Враховуючи ці 500 мільйонів євро, ЄС виділив загалом 1,5 мільярда євро на підтримку поставок військової техніки Збройним силам України від держав-членів ЄС. Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки Росія готується до наступу на сході України, дуже важливо, щоб ми продовжували та посилювали нашу військову підтримку Україні, щоб захистити її територію та населення та запобігти подальшим стражданням”, – сказав високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель.

Зазначається, що погоджені допоміжні заходи дадуть змогу фінансувати поставки обладнання, захисного спорядження, наборів для надання першої медичної допомоги та пального, а також військове обладнання і платформи для летального озброєння оборонного призначення.

Термін дії фінансової програми продовжений на 24 місяці.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 49 – 13.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні відновлюється попит на квартири у новобудовах

Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення. В Одесі, Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Вінниці та інших містах люди починають вкладати гроші у новобудови. Про це повідомляє портал з...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse