Прокурор МКС Хан побував у розстріляній Бучі

Україну вдруге впродовж місяця відвідав прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який розслідує воєнні злочини РФ під час повномасштабного вторгнення. Хан і генпрокурор Ірина Венедіктова відвідали місто Буча, де окупантами були вбиті кілька сотень мирних жителів.

Про це в середу, 13 квітня, повідомили пресслужба МКС та Офіс генерального прокурора України.

“Україна є місцем злочину. Ми тут, тому що маємо розумні підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися істини”, – сказав Хан.

📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa — Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

Хан і Венедіктова відвідали місце зберігання розстріляних військовими РФ автомобілів, на яких люди намагалися втекти від загарбників, та одну з катівень, де замордували сімох українців.

Генеральний прокурор поінформувала, що в другому великому похованні, як і в попередньому, більшість із 15 жертв, яких вже оглянули, мають вогнепальні та осколкові поранення.

“Тут на кожному кроці жахливі докази звірств армії РФ на території України, і ми об‘єднуємо зусилля з офісом прокурора МКС, щоб розслідувати кожен воєнний злочин на нашій землі”, – підкреслила Венедіктова.

За її словами, невдовзі офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднається до роботи спільної слідчої групи, яку Україна, Литва та Польща створили на платформі Євроюсту.

“Дуже важливо, що прокурор МКС Хан бачить наслідки та свідчення цих жахливих злочинів РФ на власні очі та щирий у своєму прагненні невтомно працювати заради верховенства права та справедливості для жертв та потерпілих”, – наголосила генпрокурор.

Прокурор МКС також провів окрему зустріч з Іриною Венедіктовою.

Попереднього разу Хан був у Києві 16 березня.

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