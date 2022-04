Прокурор МКС Хан побував у розстріляній Бучі

Україну вдруге впродовж місяця відвідав прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який розслідує воєнні злочини РФ під час повномасштабного вторгнення. Хан і генпрокурор Ірина Венедіктова відвідали місто Буча, де окупантами були вбиті кілька сотень мирних жителів.

Про це в середу, 13 квітня, повідомили пресслужба МКС та Офіс генерального прокурора України.

“Україна є місцем злочину. Ми тут, тому що маємо розумні підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися істини”, – сказав Хан.

📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa

