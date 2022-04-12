ЗСУ збили ворожий літак на підльоті до Дніпропетровщини

Воїни протиповітряної оборони України збили ворожий літак, що летів у напрямку Дніпропетровcької області.
Про це ввечері у понеділок, 11 квітня, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
” (…) на підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!” – йдеться в повідомленні.
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