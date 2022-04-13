Окупанти обстріляли залізничну станцію в центрі України, графік руху 17 потягів змінено

Ворожі війська обстріляли вночі залізничну станцію в центральній частині України, через це було змінено графік для 17 пасажирських потягів.
Про це вранці у середу, 13 квітня, повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін у Телеграм.
“Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів”, – заявив він.
“Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу”, – додав керівник УЗ.
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