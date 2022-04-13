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Окупанти обстріляли залізничну станцію в центрі України, графік руху 17 потягів змінено

13/04/2022 09:10

Ворожі війська обстріляли вночі залізничну станцію в центральній частині України, через це було змінено графік для 17 пасажирських потягів.

Про це вранці у середу, 13 квітня, повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін у Телеграм.

“Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів”, – заявив він.

Камишін повідомив, що це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становила 7 год, 23 хв.

“Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу”, – додав керівник УЗ.

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