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На Сумщині росіяни вбили більше 100 людей, тіла зі слідами катувань, – ОВА

13/04/2022 18:42

У Сумській області окупанти вбили більше сотні цивільних, пошук зниклих продовжується. Збитки внаслідок знищення місцевої інфраструктури перевищили 10 мільярдів гривень.

Про це вдень у середу, 13 квітня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає “Українська правда”.

“Загинуло більше 100 мирних мешканців. Але, на жаль, ця цифра збільшується щодня, бо знаходять тіла – зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, із пострілами в голову, це страшні речі.

Багато людей зникли безвісті. Є люди, які знаходяться в полоні – по них працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталось з людьми з цих машин – достеменно невідомо.

У лікарнях багато поранених, багато наших поранених в лікарнях сусідніх областей. Дуже серйозна психологічна травма у тих, хто переніс окупацію, у людей, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки. Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних мешканцях, по старих людях з дітьми. Наші люди на болотах ховались, на сільгосппідприємствах, у силосних ямах. Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні”, – сказав він.

За попередніми оцінками, збитки внаслідок знищення місцевої інфраструктури перевищили 10 мільярдів гривень.

“Неможливо поки що порахувати збитки, завдані економіці, неотримані прибутки, несплачені податки, не працюючі підприємства”, – сказав Живицький.

На відновлення найбільш ушкоджених внаслідок російського вторгнення міст Охтирка, Тростянець, Боромля, Краснопілля, Конотопського району вже отримано 250 млн грн на першочергові роботи.

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