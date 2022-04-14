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США надають Україні більше даних розвідки і важчі озброєння

14/04/2022 01:21

Адміністрація президента США більше ділитиметься з Україною даними розвідки, які допоможуть ЗСУ вражати цілі російських окупантів, та надає значну кількість важких озброєнь.

Про це 13 квітня інформує Wall Street Journal з посиланням на джерела в Пентагоні.

Зазначається, що адміністрація Джо Байдена значно розширить передачу своїх розвідувальних даних, які вона надає українським силам, щоб вони могли націлюватися на військові частини РФ, зокрема на окупованому Донбасі та в Криму. Це частина підтримки США, яка також включає новий пакет допомоги із важчим озброєнням.

Нові вказівки розвідки з’явилися після того, як Білий дім заявив, що направить до Києва додаткову військову допомогу на 800 мільйонів доларів, включаючи артилерію, бронетранспортери та гелікоптери.
Це має допомогти українським військовим стримати великий наступ Росії на Сході, що може розгорнутися найближчими днями.

Джо Байден. Фото: Білий дім

13 квітня Білий дім розповів про деталі телефонної розмови Джо Байдена з Володимиром Зеленським, у якій ішлося про додаткову допомогу на $800 млн.

“Поки Росія готується посилити свої атаки на Донбасі, Сполучені Штати продовжать надавати Україні можливості для самозахисту. Цей новий пакет допомоги включатиме багато з уже наданих нами високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до [відбиття] ширшого наступу, який, як ми очікуємо, Росія почне на сході України. Ці нові можливості включають артилерійські системи, артснаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми продовжуємо сприяти передачі значних сил та коштів від наших союзників та партнерів по всьому світу”, – заявив Байден.

Президент США додав: “Ми не можемо зараз відпочивати. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за свободу”.

Як пише Wall Street Journal , рішення поділитися додатковими розвідданими та надати артилерію знаменує собою зрушення у підході адміністрації Байдена до війни в Україні. Воно було ухвалено після того, як Київ кілька тижнів просив США та союзників по НАТО надати більшу підтримку зброєю.

Список американської допомоги на $800 млн, який поширюють ЗМІ:

Раніше адміністрація Байдена вже передала Україні тисячі одиниць протитанкових комплексів Javelin, зенітних систем Stinger та іншого озброєння. Однак влада США утрималася від надання Україні бойових літаків, адже це, як побоюється Білий дім, може призвести до того, що Росія розглядатиме Вашингтон як воюючу сторону.

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