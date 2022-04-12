В Україну зі США доставили інноваційну систему для швидкої евакуації поранених

В Україну зі США привезли інноваційну систему Vita Rescue System, що дозволяє швидше та безпечніше проводити евакуацію повітрям, зокрема, й з поля бою.

З допомогою цієї системи вивезення гвинтокрилом поранених триває 2 хвилини замість 20.

Про це на брифінгу вдень в вівторок, 12 квітня, повідомив CEO компанії Vita Inclinata Technologies Калеб Карр.

Цією системою, яка коштує 500 тис. доларів, мають обладнати український гвинтокрил Мі-8. І вже завтра, 13 квітня, відбудеться навчання для працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вишкіл триватиме від чотирьох до шести годин.

Зараз системи Vita Rescue System стоять на озброєнні армії США.

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