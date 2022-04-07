На кожен танк РФ Україна матиме 10 протитанкових систем, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначає, що всі сценарії війни з РФ завершаться перемогою України.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC, передає “Європейська правда” вранці в четвер, 7 квітня.

“Що таке успіх, що таке перемога? Це – добитися збереження суверенітету й незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким цього не сталося би з часом”, – прокоментував Блінкен шанси України здобути перемогу у війні з РФ.

Він уточнює, що це може зайняти певний час.

“Ми хотіли, щоб це якнайшвидше завершилося, щоб зупинити смерть і руйнування, які Росія завдає в Україні. Проте дуже ймовірним є сценарій, за яким війна ще триватиме певний час…. У них (росіян, – “Н”) ще залишилося багато сил. Але в українців є щось інше, що в кінцевому підсумку є сильнішим, а саме – запекла рішучість і воля захищати свою країну за підтримки багатьох країн світу”, – уточнив держсекретар США.

Ентоні Блінкен також прокоментував військову допомогу від Сполучених Штатів та їх союзників.

“Президент дозволив використати ще 100 мільйонів доларів, щоб надати більше Javelin нашим українським партнерам. Погляньте на це в перспективі: Сполучені Штатами та наші союзниками та партнерами на кожен російський танк в Україні вже надали чи незабаром надамо 10 протитанкових систем – по 10 на кожен російський танк… Українцям потрібно діяти швидко та ефективно, боротися з літаками, які обстрілюють їх з неба, із танками, які намагаються знищити їхні міста, але у них є інструменти, які їм потрібні, і вони продовжуватимуть їх отримувати”,- додав він.

“Ми ведемо постійні розмови з нашими українськими партнерами – майже на щоденній основі. Зокрема про те, що ми та інші могли б зробити, щоб захистити їх і допомогти їм захистити себе надалі. Все це зараз є предметом розмов. Я не збираюся цього випереджати, але ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна могла захиститися і стримати агресію з боку Росії”, – зрезюмував держсекретар США.

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