Росіяни обстріляли прикордонну територію на Чернігівщині

Прикордонний пункт пропуску Грем'яч. Ілюстративне фото

Близько полудня російські військові обстріляли з боку РФ українську територію поблизу села Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області, де розташований прикордонний пункт пропуску.

Цю інформацію в середу, 13 квітня, поширює “Суспільне” з посиланням на начальника районної військової адміністрації Андрія Анікієнка.

За його словами, постріли були з погарського напрямку (Погар – селище з боку Росії по інший бік від автомобільного пункту пропуску, який зараз закритий). Стріляли з гранатометів та автоматів Калашникова.

“Це була хаотична стрільба з боку Російської Федерації в нашому напрямку. Постраждалих немає. Наші не відповідали. Було декілька пострілів з АК і декілька – з гранатометів. Це була стрілянина в нікуди. Це не було цілеспрямовано по прикордонному пункту. Наші хлопці чули, але не зрозуміли, куди вони стріляли, по чому вони стріляли”, – розповів Анікієнко.

Така стрілянина відбулася вперше відтоді, як російські війська відступили з території Чернігівщини (4-5 квітня).

“Можливо, вони брязкають зброєю, щоб налякати, щоб показати, що вони там є все ж таки. Просто показують свою присутність, що там хтось є, і якісь процеси відбуваються”, – сказав голова РВА.

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