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На трасі Київ-Чернігів на міні підірвалося цивільне авто, водій загинув

12/04/2022 17:51

На трасі Чернігів–Київ підірвався на міні цивільний автомобіль, водій загинув.

Про це повідомила Поліція Чернігівщини у вівторок, 11 квітня. 

“Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці”, – йдеться в повідомленні.
За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними, а надто – на територіях, що тимчасово перебували під окупацією.

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