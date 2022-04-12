На трасі Київ-Чернігів на міні підірвалося цивільне авто, водій загинув

На трасі Чернігів–Київ підірвався на міні цивільний автомобіль, водій загинув.
Про це повідомила Поліція Чернігівщини у вівторок, 11 квітня.
Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними, а надто – на територіях, що тимчасово перебували під окупацією.
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