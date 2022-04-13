ЗСУ ліквідували командира полку Таманської дивізії Межуєва

Денис Межуєв

Збройні сили України ліквідували командира полку Таманської дивізії ЗС РФ підполковника Дениса Межуєва.

Про це повідомив український офіцер, військовий офіцер Анатолій Штефан, який працює з відкритими даними із соцмереж.

Наразі невідомо, де і за яких обставин загинув підполковник Межуєв.

Як відомо, Денис Межуєв був командиром елітного 1-го гвардійського мотострілецького Севастопольського Червонопрапорного ордена Олександра Невського полку імені 60-річчя СРСР 2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії Сухопутних військ.

1 мсп дислокується в селищі Калінінець, в Наро-Фомінському районі Московської області.

Про смерть комполку пишуть колеги в російських соцмережах – “погиб в бою”.

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