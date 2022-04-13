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ЗСУ ліквідували командира полку Таманської дивізії Межуєва

13/04/2022 23:17

Збройні сили України ліквідували командира полку Таманської дивізії ЗС РФ підполковника Дениса Межуєва.

Про це повідомив український офіцер, військовий офіцер Анатолій Штефан, який працює з відкритими даними із соцмереж.

Наразі невідомо, де і за яких обставин загинув підполковник Межуєв.

Як відомо, Денис Межуєв був командиром елітного 1-го гвардійського мотострілецького Севастопольського Червонопрапорного ордена Олександра Невського полку імені 60-річчя СРСР 2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії Сухопутних військ.

1 мсп дислокується в селищі Калінінець, в Наро-Фомінському районі Московської області.

Про смерть комполку пишуть колеги в російських соцмережах – “погиб в бою”.

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