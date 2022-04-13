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Рух опору в окупованому Мелітополі ліквідував 70 рашистів, – ГУР

13/04/2022 18:18

У тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі Запорізької області сили опору ліквідували 70 загарбників.

Про це ввечері в середу, 13 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

“Встановлено, що в період з 20 березня по 12 квітня ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних “патрулювань” в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі “кадирівці”, – йдеться в повідомленні.

Причина смерті нічних “патрульних” під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення.

Інформацію щодо точної кількості вбитих та обставини їхньої смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує.

“Є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя. Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ”, – зазначила пресслужба ГУР МОУ.

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