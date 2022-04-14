Оголошено підозру чоловіку, що облаштовував вогневі позиції ворога в окупованій Бучі

Фото: пресслужба ОГП

Правоохоронці оголосили підозру в державній зраді громадянинові України, що облаштовував вогневі позиції ворога в окупованій Бучі Київської області.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

“За даними слідства, 62-річний мешканець Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року перебував у Бучі Київської області.

Під час окупації території російськими військовими він перейшов на біг ворога та, в умовах воєнного стану, здійснював публічну підтримку збройної агресії проти України. Підозрюваний закликав мешканців Бучі до покори та прийняття «русского мира», погрожував їм фізичною розправою. Також він добровільно надавав військовим Російської Федерації інформацію про обстановку на території міста, знаходив та облаштовував для ворога вигідні вогневі позиції з метою подальшого знищення військовослужбовців Збройних сил України”, – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті (ч.2 ст. 111 КК України) передбачає 15 років позбавлення волі або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

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