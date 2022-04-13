За добу ЗСУ знищили ще 200 окупантів та чимало ворожої техніки

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані оновленої статистики втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 9:00 ранку 13 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 квітня орієнтовно склали:
• особового складу – близько 19800 (+200),
• танків ‒ 739 (+7),
• бойових броньованих машин ‒ 1964 (+18),
• артилерійських систем – 358 (+9),
• РСЗВ – 115 (+4),
• засоби ППО – 64 (+1),
• літаків – 158 (+1),
• гелікоптерів – 143 (+3),
• автомобільної техніки – 1429 (+23),
• кораблів /катерів – 7,
• цистерн з ПММ – 76,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 (+8),
• спеціальної техніки – 25,
• пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 12 квітня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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