За добу ЗСУ знищили ще 200 окупантів та чимало ворожої техніки

Фото: пресслужба ДШВ ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані оновленої статистики втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на 9:00 ранку 13 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 квітня орієнтовно склали:

• особового складу – близько 19800 (+200),

• танків ‒ 739 (+7),

• бойових броньованих машин ‒ 1964 (+18),

• артилерійських систем – 358 (+9),

• РСЗВ – 115 (+4),

• засоби ППО – 64 (+1),

• літаків – 158 (+1),

• гелікоптерів – 143 (+3),

• автомобільної техніки – 1429 (+23),

• кораблів /катерів – 7,

• цистерн з ПММ – 76,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 (+8),

• спеціальної техніки – 25,

• пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 12 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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