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У РФ мобілізованих споряджають зіржавілими бронежилетами, – ГУР

14/04/2022 16:37

Військовослужбовці Російської Федерації, якими доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують як спорядження непридатний до використання та списаний мотлох.

Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“12 березня російська залізниця доправила «новобранцям» вантаж із 5 006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

Бронежилети було знято з «тривалого зберігання», де вони протягом років лежали в умовах високої вологості”, – йдеться в повідомленні.

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Фото: пресслужба ГУР МОУ

Наразі цей “захист” фізично не здатен будь-кого реально захистити. Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо.

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