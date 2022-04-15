ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 51 – 15.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Узбережжя Одеси до зустрічі російських загарбників готове

Близько другої

У Києві, зокрема на його південно-західній околиці, а також у районі Білої Церкви пролунало кілька гучних вибухів. Імовірно, спрацювала система ППО.

Після першої

Оперативне командування “Південь”:

У Чорному морі корабельне угруповання РФ маневрує і переформовується.

Російські судна продовжують тримати в ізоляції порти України. Також зберігається висока імовірність ракетних ударів.

При заходженні до населених пунктів на адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини армія мародерів не може втриматися від зухвалих пограбувань і аморальних вчинків. А після того вкривають селище артилерійським вогнем, видаючи це за атаку Збройних сил України з метою дискредитації української влади.

У районі селища Посад-Покровське чотирьох полонених російських військових обміняли на п’ятьох українських.

Впродовж 14 квітня на південних рубежах оборони втрати РФ склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА.

На Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке перебувало у контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами. Злочинці проводили дестабілізаційну діяльність серед населення, намагалися проникнути до територіальної оборони і збирали дані про представників силових структур. Всі члени угруповання затримані.

Північ

У традиційному нічному відеозверненні за підсумками 50-го дня Великої війни президент Володимир Зеленський зазначив, що головною мішенню для РФ залишається Донбас, який вона “хоче знищити насамперед”.

І підкреслив, що своїми діями Росія сама ж зруйнувала міф про свій історичний зв’язок із Руссю й “випалює” все те, що нібито захищає – російську культуру, зв’язки з російським народом тощо.

“Русь не руйнувала б себе саму. З нею це робили чужинці. Ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони так само – заради грабунку та заради знущань”, – підкреслив президент.

Ще головне зі звернення Зеленського:

“Я пригадую перший день вторгнення РФ. Я пригадую, що мені говорили 24 лютого. Зокрема й сильні світу цього. Мʼяко кажучи, ніхто не був упевнений у тому, що ми вистоїмо. Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатися тиранії. Але вони не знали нас”.

“Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні. За все, що зробили проти українців. Вони відповідатимуть за Бучу, за Краматорськ, за Волноваху, за Охтирку. За Гостомель і Бородянку. За Ізюм, за Маріуполь і всі інші міста й громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад.

У той страшний час, про який усі й завжди у світі говорили: “Ніколи знову”. Ось воно – знову. Ось воно – зараз. І ми зробимо все, щоб воно було справді востаннє. Бо питання “Як гарантувати безпеку для України та для Європи?” більше ніколи не буде риторичним. Ми цього не допустимо”.

“Ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів. Різні держави. Я побачив велику щедрість у тих, хто й сам небагатий. Я побачив надзвичайну рішучість у тих, кого глобальні лідери зазвичай не сприймали серйозно. Але це все – лише надбудова над тим, як Україну захищають наші люди, увесь наш народ”.

▪️”За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу. Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами. Для тих, хто не отруєний пропагандою. Ви всі стали героями”.

“Говорив сьогодні з нашою командою, яка братиме участь у міжнародних спортивних змаганнях “Ігри нескорених”. Серед них і ветерани, і військовослужбовці – ті, хто захищає зараз нашу державу. Дуже переживають, що довелося поїхати на змагання. Я запевнив, що ми дочекаємося їхнього повернення й будемо підтримувати їх на змаганнях так само щиро”.

“Підписав укази про нагородження тих, хто найбільше відзначився в захисті держави. 221 військовослужбовець ЗСУ, з них 34 – посмертно. І двоє службовців Держспецзвʼязку.

Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів.

А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх”.

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Читайте про ДЕНЬ 45 ОБОРОНИ, 09.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 46 ОБОРОНИ, 10.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 47 ОБОРОНИ, 11.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 48 ОБОРОНИ, 12.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 49 ОБОРОНИ, 13.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 50 ОБОРОНИ, 14.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.