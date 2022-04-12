“Главное – предохраняйся”: дружини окупантів закликають ґвалтувати українських жінок

Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.
Про це свідчить ще одне перехоплення розмов окупантів, яке оприлюднила СБУ у вівторок, 11 квітня.
У СБУ назвали перехоплення шокуючим і зазначили, що розмова відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.
“Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно?.. Да, разрешаю, ха-ха. Главное – предохраняйся там”, – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.
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