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“Главное – предохраняйся”: дружини окупантів закликають ґвалтувати українських жінок

12/04/2022 16:51

Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.

Про це свідчить ще одне перехоплення розмов окупантів, яке оприлюднила СБУ у вівторок, 11 квітня.

У СБУ назвали перехоплення шокуючим і зазначили, що розмова відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.

“Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно?.. Да, разрешаю, ха-ха. Главное – предохраняйся там”, – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.

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