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“Позавчера алабая захреначили”: окупанти почали їсти собак і ґвалтувати неповнолітніх. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

30/03/2022 14:46

Російські окупанти деградують з кожним днем війни: уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.

Про це у середу, 30 березня, інформує пресслужба СБУ, посилаючись на нові перехоплення телефонних розмов росіян.

“Тут  три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку…” – каже окупант у розмові з дружиною, яку ця інформація неабияк розвеселила.

Інший розповідає батькові про те, що “позавчера алабая захреначили”.

І на здивоване батькове: “Что собак едите что-ли? Вам что есть совсем нечего?», спокійно відповідає, що сухпайки є, але ж їм м’яса хочеться, а “кур с гусями уже похреновили”.

Навіть у батька це викликає огиду: “Бл*, армия наша. Вообще охренеть…”

“Так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт “денацифікація”. Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад”, – резюмували в СБ.

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