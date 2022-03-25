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Перехоплена розмова: окупант прозрів і намагається просвітити матір, але марно

25/03/2022 19:29

Деякі окупанти “прозріли” на війні в Україні та намагаються донести правду до “зомбованих” родичів у Росії. Але марно.

Про це заявляють у Службі безпеки України, оприлюднюючи чергову перехоплену телефонну розмову російського солдата-окупанта з матір’ю десь у селі в РФ.

Аудіо виклали на YouTube-канали СБУ 25 березня.

На запису чути, як молодий військовий уже дещо усвідомив про реальний стан речей в Україні та намагається переконати матір, що в Україні немає ядерної зброї, немає секретних лабораторій, де розробили вірус, від якого помирає скотина в Росії – тоді як саме такі звинувачення висуває кремлівська пропаганда.

“Але… його матір відмовляється в це вірити: “Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать!” – переказують розмову в СБУ.

Коли солдат намагається пояснити їй, що в Україні немає “нацистського геноциду”, то у відповідь отримує пропагандистську тираду: “Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?”

Солдат надалі розповідає, що в Україні, на відміну від сіл РФ, є багато худоби, і вона не дохне – отже, “біологічної зброї” в українців немає. Натомість мати переконана в протилежному, пов’язуючи той факт, що в них у селі здихає скотина, із підступами “америкосів”.

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