СБУ оприлюднила розмову росіян: окупанти сподівалися до 25 березня повернутися додому

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови російського окупанта з дружиною. З неї випливає, що, серед іншого, російські військові сподівалися повернутися додому 25 березня.
Матеріал опублікували в мережі у п’ятницю, 25 березня.
“Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію “асвабадітєлєй”. Так, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні їм це обіцяли. А сьогодні їхня єдина надія на порятунок – потрапити під потенційну ротацію”, – йдеться в повідомленні.
“Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь”, – говорить окупант у перехопленій СБУ розмові.
Путінський вояка зізнається, що загарбники просто тікають під постійним вогнем наших захисників. Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті, “скоріш за все, потрапили у полон чи загинули”.
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