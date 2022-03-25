СБУ оприлюднила розмову росіян: окупанти сподівалися до 25 березня повернутися додому

Ілюстративне фото

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови російського окупанта з дружиною. З неї випливає, що, серед іншого, російські військові сподівалися повернутися додому 25 березня.

Матеріал опублікували в мережі у п’ятницю, 25 березня.

“Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію “асвабадітєлєй”. Так, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні їм це обіцяли. А сьогодні їхня єдина надія на порятунок – потрапити під потенційну ротацію”, – йдеться в повідомленні.

“Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь”, – говорить окупант у перехопленій СБУ розмові.

Путінський вояка зізнається, що загарбники просто тікають під постійним вогнем наших захисників. Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті, “скоріш за все, потрапили у полон чи загинули”.

Також російський військовий розповідає про прапорщика, в якого поїхав дах, тож у нього довелося забрати зброю. Тому дезертирство – звичайна річ. Частина окупантів уже втекли у Крим.

“Зате живі”, – відповідає дружина росіянина.

Читайте також:

“Пойду взламывать квартиры, высоток тут дох*я”: росіяни на Київщині “виправдовують відрядження” мародерством