Невдачі й відчай можуть спонукати Путіна застосувати тактичну ядерну зброю, – ЦРУ

Володимир Путін. Фото: Reuters

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що “потенційний відчай” у спробах створити видимість перемоги в Україні може спонукати президента Росії Володимира Путіна віддати наказ про застосування тактичної або малопотужної ядерної зброї.

Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, інформує The New York Times.

Бернс, який працював послом США в Росії та мав справу з Путіним, сказав, що потенційне задіяння тактичної ядерної зброї Кремлем — навіть як запобіжний постріл — є можливим, і Сполучені Штати, як і раніше, “дуже стурбовані” з цього приводу.

“Зважаючи на потенційний розпач президента Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі стикалися у військовому відношенні, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яка виходить від потенційного застосування тактичної ядерної зброї чи ядерної зброї малої потужності”, — сказав Бернс під час сесії питань та відповідей після промови, яку він виголосив у Технологічному інституті Джорджії.

Але директор американського розвідуправління відразу попередив, що досі, незважаючи на часті посилання Путіна на ядерні погрози, США не бачили “практичних доказів” розгортання військ або переміщення зброї, які свідчили б про неминучість такого кроку.

Про тактичну ядерну зброю

Росія має великий арсенал тактичної зброї.

Тактичну зброю іноді називають “ядерною зброєю поля бою” – це зброя меншого обсягу, яку можна вистрілити з міномета або навіть підірвати як міну – на відміну від “стратегічної” зброї, яка встановлюється на міжконтинентальні балістичні ракети.

Ядерна зброя малої потужності була спроєктована так, щоб зробити досить слабкий вибух, що може стирати різницю між ядерною та звичайною зброєю, пише “Європейська правда”.

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