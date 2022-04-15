ЗМІ ідентифікували російське подружжя, яке обговорювало ґвалтування українок. Окупант вже поранений

Колаж: Радіо Свобода

Українські журналісти ідентифікували подружжя, яке у своїй розмові обговорювало зґвалтування українок.

Про це йдеться у розслідуванні “Схем”, котре оприлюднили у п’ятницю, 15 квітня.

Журналісти виявили, що чоловік – в минулому строковик Росгвардії, він служив у полку, який брав участь в анексії Криму Росією. З початком повномасштабного військового вторгнення РФ він знову поїхав до України, цього разу на Херсонщину. Жінка виховує їхню дитину в окупованому Криму.

“Схеми” з’ясували, що російський військовий на момент дзвінка дружині перебував на Херсонщині. Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери співрозмовників, що й дозволило їх ідентифікувати.

“Радіо Свобода” назвала імена подружжя, яке у своїй розмові обговорювало зґвалтування українок. Це 27-річний Роман Биковський та його дружина Ольга Биковська, у дівоцтві Пінясова. Обоє – родом з Орловської області РФ.

Зазначається, що сторінка Романа закрита, а от його дружина ще донедавна активно користувалась соцмережею, проте 13 квітня видалила сторінку. За інформацією журналістів, Биковський як мінімум у 2016 році служив у військах нацгвардії РФ.

Окупант не полишив військову справу, а його родина перебралася до окупованого Криму орієнтовно з 2018 року.

Журналістам вдалося дізнатися, що Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в анексії Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім’ю. А згодом у 2022 році пішов воювати в сусідню Херсонську область, де дружина, яка залишилася вдома з дитиною, рекомендує йому ґвалтувати українок.

Крім того, журналісти зателефонували Биковському. Він стверджує, що на записі не його голос. “При цьому його голос такий же, як на “плівках” правоохоронців“, – додають автори розслідування.

Голос Ольги Биковської також повністю збігається з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Вона підтвердила, що її чоловік перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме, каже, що не знає.

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