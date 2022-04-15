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Понад 870 тис. українських біженців уже повернулися додому, – ООН

15/04/2022 09:32

Більше ніж 870 тисяч громадян, які виїхали з України через російську агресію, повернулися додому.

Про це йдеться в звіті офісу ООН з координації гуманітарних питань, який базується на даних Державної прикордонної служби України станом на 12 квітня, передає “Радіо Свобода”.

“Понад 870 тисяч українців повернулися до країни від початку військового вторгнення, яке триває. Наразі близько 30 тисяч людей перетинають кордон у зворотному напрямку щодня”, – заявляє OCHA.

Загалом, за даними ООН, від 24 лютого щонайменше 11,7 мільйона людей залишили свої домівки через російську агресію, понад 4,6 мільйона з них виїхали з країни.

OCHA вказує на те, що серед людей, які повернулися, є жінки, діти та старші люди, порівняно з переважно чоловічим населенням, яке поверталося на початку повномасштабної агресії.

“Ця значна цифра свідчить про те, що повернення до України може продовжувати зростати, що потенційно створить нові виклики для гуманітарного реагування, адже людям знадобиться підтримка для реінтеграції у свої громади або пошуку відповідних громад для життя, якщо повернення до їхніх домівок більше неможливе”, – вважають у агентстві ООН.

При цьому офіс із координації гуманітарних питань згадує дані Росії, за якими на її територію “перейшли” понад 783 тисячі людей, в тому числі 147 тисяч дітей.

Українська влада неодноразово звинувачувала Росію в примусовій депортації людей з окупованих нею територій.

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Україна

Понад 870 тис. українських біженців уже повернулися додому, – ООН

Більше ніж 870 тисяч громадян, які виїхали з України через російську агресію, повернулися додому. Про це йдеться в звіті офісу ООН з координації гуманітарних питань, який базується на даних...

Війна з Росією

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