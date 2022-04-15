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Росія вперше атакувала Маріуполь бомбами з дальніх бомбардувальників Ту-22Н3, – МОУ

15/04/2022 18:12

Вперше від початку збройної агресії Росія нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі “Україна” у п’ятницю, 15 квітня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, в Маріуполі точаться бої в районі металургійного комбінату ім. Ілліча та у порту, місто атакують російські бомбардувальники Су-24М та Су-34, а також згаданий Ту-22Н3.

“В Маріуполі складна ситуація, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для того, щоб штурмувати це місто. Ідуть активні бої в районі заводу Ілліча. У портовій зоні Маріуполя підрозділи здійснюють штурмові дії, але повністю захопити це місто росіянам наразі не вдається. По місту також били бомбардувальники  Су-24М та Су-34”, – сказав Мотузяник.

За словами речника Міноборони, 14 квітня екіпажі двох стратегічних російських бомбардувальників ТУ-95/160 здійснили пуски крилатих ракет повітряного базування по території нашої держави з повітряного простору Краснодарського краю РФ.

Олександр Мотузяник повідомив, що росармія намагалася прорвати оборону українських Збройних сил на Луганщині в районі міст Рубіжне та Попасна та в районах Ізюм-Слов’янськ та Ізюм-Барвінково. Загарбники продовжують часткове блокування Харкова, його обстрілюють з артилерії.

“Не виключено, що в подальшому противник намагатиметься розвинути наступ в напрямку Сєверодонецька, Слов’янська та Волновахи, аби створити умови для оточення та знищення угруповання наших військ”, – сказав речник МОУ.

За інформацією Мотузяника, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України. У Чорному морі зафіксували три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

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