Командир 58-ї бригади Дмитро “Кащей” Кащенко став Героєм України

Дмитро Кащенко. Фото: "Новинарня"

Президент Володимир Зеленський надав звання Герой України командиру 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського Дмитрові Кащенку, який відзначився у відбитті повномасштабної російської агресії.

Як передає “Новинарня” про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 15 квітня.

“Звання Героя України присвоєно полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування “Північ” Сухопутних військ Збройних Сил України. За особистий приклад героїзму, яким надихає товаришів по службі, за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні й дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії та вигнання окупантів”, – заявив Зеленський.

Також він розповів, що підписав сьогодні укази про відзначення державними нагородами 237 військовослужбовців Збройних сил України, з них 34 – посмертно.

Радимо почитати інтерв’ю “Новинарні” з “Кащеєм”,

що вийшло незадовго до початку великої війни:

Командир конотопської 58 омпбр Дмитро Кащенко:

Коли помру, потраплю в рай. Бо в пеклі вже був. Пекло було в Пісках