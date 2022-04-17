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Більша частина екіпажу “Москви” “воскресла”: скільки на крейсері загиблих?

17/04/2022 00:36

Російські медіа опублікували відео зустрічі головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Миколи Євменова й командування Чорноморського флоту РФ із залишками екіпажу ракетного крейсера “Москва”, який був уражений українською ракетою і затонув у Чорному морі 13-го чи 14 квітня.

Із цих повідомлень випливає, що основна частина екіпажу “Москви”, ймовірно, вижила.

Міністерство оборони Росії, а слідом за ним інформагентства сповістили, що зустріч відбулася в Севастополі (окупована РФ територія Криму). Дописи опубліковані в суботу, 16 квітня, після 19-ї години.

На поширеному відео показано кілька десятків чи сотень юнаків та чоловіків у флотських одностроях, які вдень вишикувані на плацу.

Кадр відео

Також у кадрах з’являється офіцер, схожий на командира втопленого крейсера капітана 1-го рангу Антона Купріна. Раніше ЗМІ повідомляли, що Купрін, імовірно, загинув унаслідок затоплення корабля.

Антон Купрін

Адмірал Євменов повідомив морякам, що вони продовжать службу на військово-морському флоті РФ, а традиції втраченого крейсера будуть продовжені.

Та частина відео, де оголошуються дані про чисельність екіпажу, зокрема загиблих, опублікована без звуку, зауважує “Українська правда”.

Коли саме записане відео, невідомо.

Теоретично, воно може бути змонтоване зі старішої та свіжої частин.

Кількість жертв

Деякі ЗМІ спершу повідомляли, що до Севастополя привезли 14 моряків із крейсера “Москва”, доля решти 496 членів екіпажу невідома. За іншими неперевіреними даними, буцімто пів сотні моряків із “Москви” врятували турки.

В українських соцмережах склалася думка, нібито з крейсером мало затонути близько пів тисячі моряків разом із командиром Антоном Купріним. Однак якихось підтверджень щодо жертв не було, і Генштаб ЗСУ не додавав екіпаж корабля до загального числа знищених окупантів.

Міноборони Росії заявляло, що весь екіпаж “Москви” вижив, був “повністю евакуйований” на інші кораблі.

Американські джерела обережно зазначали, що внаслідок вибуху й затоплення крейсера є загиблі та врятовані.

Проєкт “Схеми” “Радіо Свобода” почав ідентифікацію загиблих російських моряків з екіпажу і станом на 16 квітня встановив наразі особу одного загиблого – мічмана Івана Вахрушева, який служив у 5-й бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку крейсера.

За словами його дружини, 27 членів екіпажу “Москви” пропали безвісти.

Що й де сталося

Флагман ЧФ Росії ракетний крейсер “Москва” був уражений двома українськими ракетами (ймовірно, “Нептун”), загорівся та затонув у Чорному морі – за офіційною інформацією, 14 квітня.

Про ураження крейсера стало відомо вечері 13 квітня.

Згодом і розробники з КБ “Луч”, і колишній куратор ракетної програми України підтвердили, що удару по “Москві” було завдано саме українськими протикорабельними ракетами “Нептун”.

Росіяни офіційно заявляли про пожежу на крейсері, детонацію боєкомплекту, невдале буксирування в умовах шторму – відтак корабель перекинувся й затонув.

В американському міноборони в коментарях ЗМІ підтвердили, що удар та подальше затоплення крейсера є заслугою української ракети.

Експерти Naval News проаналізували знімки із супутників з інфрачервоним фільтром і визначили точні координати місцерозташування крейсеру “Москва” в момент влучання в нього українських ракет.

Встановлено, що вибух на кораблі стався ще о 6:52 за київським часом 13 квітня.

У цей момент корабель перебував за 80 морських миль від Одеси, 50 миль від українського узбережжя, між островом Зміїний та Севастополем.

Точні координати в момент удару українських ракет по крейсеру – 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

У цей момент неподалік “Москви” перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, адже корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії ракет “Нептун”.

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