ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 53 – 17.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Відірвана башта російського танка Т-72Б3. Фото: Ірина Рибакова, 93 омбр "Холодний Яр"

Напередодні

У центрі Праги українці влаштували акцію подяки за те, що чехи прихистили людей, які втекли від масштабної війни Росії проти України.

Перед Великоднем на центральній площі діти й жінки у вишиванках роздавали пражанам тюльпани і пряники у формі серця синьо-жовтих кольорів із написом Happy Easter.

За словами організаторки акції, цей захід влаштували для того, щоб передусім висловити свою вдячність, і водночас вкотре нагадати про те, що відбувається в Україні.

Напередодні

Російський олігарх Роман Абрамович, імовірно, відвідав Київ, щоб обговорити можливість відновлення переговорного процесу між Росією та Україною повідомляє американське видання Bloomberg.

Вночі

Військовослужбовці Об’єднаних сил на Донбасі за добу 16 квітня успішно відбили 10 атак ворога.

Українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10” та 2 крилаті ракети.

Вночі

Україна веде переговори з російськими загарбниками про повернення майже 3 млн грн, вкрадених із відділення “Укрпошти” в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це розповів генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський в ефірі спільного телемарафону.

“Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, і робитиме все, щоб і цього місяця було так само”, – сказав він.

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Звіт від Командування Повітряних сил ЗСУ



16 квітня знищено 13 повітряних цілей російських окупантів:

1 літак

1 гелікоптер

5 БпЛА (оперативно-тактичного рівня)

6 крилатих ракет

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Читайте про ДЕНЬ 41 ОБОРОНИ, 05.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 42 ОБОРОНИ, 06.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 43 ОБОРОНИ, 07.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 44 ОБОРОНИ, 08.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 45 ОБОРОНИ, 09.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 46 ОБОРОНИ, 10.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 47 ОБОРОНИ, 11.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 48 ОБОРОНИ, 12.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 49 ОБОРОНИ, 13.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 50 ОБОРОНИ, 14.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 51 ОБОРОНИ, 15.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 52 ОБОРОНИ, 16.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, зосереджені зокрема на отриманні повного контролю над Маріуполем.