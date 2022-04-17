У Києві й області скоротили тривалість комендантської години

Починаючи з неділі, 17 квітня, у Києві та області змінено час комендантської години.

Тепер вона починатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше, повідомляє КМДА.

Тобто відтепер комендантська година в Києві і у Київській області триватиме з 22:00 до 5:00 наступного ранку.

При цьому на Київщині винятком залишаються населені пункти Гостомельської та Іванківської селищних рад, де комендантську годину посилено:

на території Гостомельської селищної ради вона триватиме до 6:00 середи, 20 квітня ;

; у населених пунктах Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня.

Нагадуємо, що під час дії комендантської години забороняється переміщатися населеними пунктами, перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальної перепустки встановленого зразка.

“Хоч активні бойові дії перемістилися у східну та південну частини України, мешканцям Київщини розслаблятися ще занадто рано. Війна триває, тому потрібно дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки, у тому числі – умов комендантської години. Залишайтеся в цей час вдома або в укриттях, не ігноруйте сигнали тривоги. Допомагайте один одному та бережіть себе”, – наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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