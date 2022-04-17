У Києві й області скоротили тривалість комендантської години

Починаючи з неділі, 17 квітня, у Києві та області змінено час комендантської години.
Тепер вона починатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше, повідомляє КМДА.
Тобто відтепер комендантська година в Києві і у Київській області триватиме з 22:00 до 5:00 наступного ранку.
При цьому на Київщині винятком залишаються населені пункти Гостомельської та Іванківської селищних рад, де комендантську годину посилено:
Нагадуємо, що під час дії комендантської години забороняється переміщатися населеними пунктами, перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальної перепустки встановленого зразка.
“Хоч активні бойові дії перемістилися у східну та південну частини України, мешканцям Київщини розслаблятися ще занадто рано. Війна триває, тому потрібно дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки, у тому числі – умов комендантської години. Залишайтеся в цей час вдома або в укриттях, не ігноруйте сигнали тривоги. Допомагайте один одному та бережіть себе”, – наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
Читайте також:
Ракетний обстріл Києва: є загиблий і постраждалі, РФ заявляє про ураження танкового заводу
У ПЦУ роз’яснили, як проводити Великодні богослужіння на час комендантської години
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 53 – 17.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!