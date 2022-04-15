У ПЦУ роз’яснили, як проводити Великодні богослужіння на час комендантської години

Цьогоріч у прифронтових районах дозволяється розпочати Великоднє богослужіння не опівночі, а вранці у неділю, після завершення комендантської години.

Про це йдеться у роз’ясненні Православної церкви України, розміщеному у п’ятницю, 15 квітня, на її сайті.

“З метою дотримання безпеки парафіян та духовенства, особливо в районах, наближених до фронту, благословляється встановлювати час початку богослужінь Страсної седмиці (тиждень, який передує Великодню) та на Великдень так, щоби їх початок та завершення не припадали на період комендантської години. Слід також врахувати додатковий час для парафіян і духовенства на дорогу до храму і від нього (приблизно одна година до та після богослужіння, в залежності від розміру населеного пункту). У зв’язку з цим дозволяється розпочати Великоднє богослужіння не опівночі, а ранком в неділю, після завершення комендантської години», – зазначають у ПЦУ.

Водночас у місцевостях, де не спостерігається підвищена небезпека через бойові дії та обстріли з боку російських військ, духовенство може звернутися до органів місцевої влади за роз’ясненням щодо можливості зміни режиму комендантської години на Великодню ніч і ухвалювати рішення щодо розкладу служб з дотриманням такого режиму.

Цьогоріч християни східного обряду відзначатимуть Світле Христове Воскресіння, або Великдень, 24 квітня.

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