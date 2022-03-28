Життя в Києві налагоджується: скорочують комендантську годину, запускають електричку, ярмарки, освіта – онлайн

Київ налагоджує життя на тлі зменшення кількості ракетних обстрілів та загального поліпшення безпекової ситуації.
Уранці 28 березня міський голова Віталій Кличко заявив, що надалі в Києві та області змінюється час комендантської години.
“Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку“, – ідеться в повідомленні на каналі КМДА.
У мерії розповіли, що ніч проти 28 березня в Києві пройшла спокійно. Надалі працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.
Містянам надаються всі комунальні послуги, однак сьогодні за планом завершується опалювальний сезон для житлового фонду та інших інфраструктурних об’єктів міста.
Місто відновлює навчання в онлайн-форматі для закладів середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.
Відсьогодні “Укрзалізниця” запускає кільцевий маршрут електрички по місту. Електропоїзд проходитиме зокрема житлові масиви Борщагівка й Сирець та на доступній відстані від масиву Оболонь.
Зупинки електропоїзда: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (платформа Північна, за ТЦ “Полісся”), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк “Нивки”), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.
Крім того, в столиці сьогодні працюватимуть п’ять міні-ярмарків у чотирьох районах міста (із 10:00 чи 10:30 до 13:00). Реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо.
Водночас Київська військова адміністрація вранці повідомила, що через бойові дії в передмісті знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі: на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці.
Загалом знеструмлено 82 тисяч абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли.
“Відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт. Для ліквідації аварії будуть задіяні щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло”, – розповіли в КМДА.
Енергетики перемкнули на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури.
Також у мерії попередили, що на правобережній частині Києва протягом дня можливий понижений тиск води, знеструмлені деякі насосні станції “Київводоканалу”. Водопостачання столиці не відключене.
Водночас продовжується робота міської влади, громадськості й бізнесу із захисту та укріплення пам’яток, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.
“Будь ласка, не виходьте з дому без нагальної потреби, не порушуйте правила комендантської години. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Допомагайте тим, хто поруч!” – закликали в КМДА.
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