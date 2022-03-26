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Внаслідок бойових дій у частині Києва відімкнули електропостачання, можливі перебої з водою, – КМДА

26/03/2022 11:21

У Святошинському районі столиці зранку відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті, в напрямках Гостомеля та Ірпеня. Також на Правому березі спостерігаються збої в роботі водоканалу.

Про це вранці в суботу, 26 березня, повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що на Святошині наразі відключені дві лінії 110 кВ.

“Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли”, – зазначили в Київській адміністрації.

На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин.

Заклади охорони здоров’я в зоні знеструмлення перейшли на резервне живлення.

У КМДА вказують також на те, що на Правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.

“Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК «Київводоканал» вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання”, – пояснили в мерії.

Варто зазначити, що вночі і зранку жителі столиці час від часу чують віддалений гуркіт із північного заходу. Об 11-й годині в Києві була оголошена повітряна тривога. Одразу після сирени пролунав сильний вибух.

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Україна

Внаслідок бойових дій у частині Києва відімкнули електропостачання, можливі перебої з водою, – КМДА

У Святошинському районі столиці зранку відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті, в напрямках Гостомеля та Ірпеня. Також на Правому березі спостерігаються збої в роботі...

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