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Ракетний обстріл Києва: є загиблий і постраждалі, РФ заявляє про ураження танкового заводу

16/04/2022 15:46

Унаслідок ранкового ракетного удару в Дарницькому районі Києва загинула одна людина. Кілька постраждалих госпіталізовані, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Про це вдень у суботу, 16 квітня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він дав зрозуміти, що ППО ЗСУ не змогла запобігти ураженню об’єкта.

“Наші сили протиповітряної оборони роблять все можливе, аби захистити нас, але ворог – підступний і безжальний.
Не таємниця, що один з російських генералів днями заявляв, що вони готові до ракетних атак по столиці України. І, як ми бачимо, – вони здійснюють такі обстріли”, – йдеться в повідомленні міського голови.

Уранці повідомляли про вибухи в Дарницькому районі Києва (східна околиця міста). Кияни поширювали фото зі стовпом темного диму на обрії. КМДА зазначала, що на місці працюють рятувальники та медики.
За інформацією ТСН, озвученою під час національного телемарафону, удар припав по промисловій зоні.

Після цього росЗМІ поширили заяву міноборони Росії про те, що “високоточною зброєю великої дальності повітряного базування знищено виробничі корпуси бронетанкового заводу в Києві”.

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