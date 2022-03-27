Home / Війна / Взяття Вільхівки під Харковом: продовження зачистки, втрати “Азова” та жорстке поводження з полоненими

Взяття Вільхівки під Харковом: продовження зачистки, втрати “Азова” та жорстке поводження з полоненими

27/03/2022 23:47

Українські війська звільнили село Вільхівка, що за 5 км на схід від Харкова, знищивши і взявши в полон загалом до сотні росіян. Частина з них, імовірно, отримали жорстке поводження в полоні, яке не підтверджує командування ЗСУ.

Про успішну операцію, проведену 25 березня, повідомили командири підрозділів харківського осередку територіальної оборони “Азов” Костянтин Немічев та Сергій Величко “Чилі”.

“Вчора нашим підрозділом під час наступальної операції було звільнено населений пункт Вільхівка. У бою було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, затрофеєні КШМ (командно-штабна машина) і МТЛБ, а також взято в полон 27 окупантів“, – йдеться в повідомленні Величка, поширеному ввечері 26 березня.

“Вчора був важкий день, але дуже продуктивний день. Знищені окупанти, підбита та затрофеєна техніка, полонені росіяни, звільнені населені пункти”, – написав у свою чергу Немічев.

Представники харківського ТрО “Азов” оприлюднили фото і відео з Вільхівки, зокрема з великою кількістю полонених росіян.

полонені росіяни - Азов - Вільхівка під Харковом - photo_2022-03-25_22-07-56 полонені росіяни - Азов - Вільхівка під Харковом - photo_2022-03-25_22-07-59 полонені росіяни - Азов - Вільхівка під Харковом - photo_2022-03-25_22-08-00 полонені росіяни - Азов - Вільхівка під Харковом - photo_2022-03-26_09-17-54
<
>

Згідно з повідомленням Чилі і Немічева, зробленим 27 березня, під час звільнення Вільхівки загинули шестеро “азовців”:

  • Юрій “Артек” Красовський
  • Володимир “Кофе” Дорошенко
  • Ігор “Сімейний” Похомов
  • Богдан “Бодя” Іванов
  • Сергій “Іксик” Стрібний
  • Богдан “Полтава” Парака

Увечері 27 березня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі національного телемарафону: “Збройні сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. На сьогодні можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і “зачищена” від окупантів. Триває ліквідація залишків військ Російської Федерації у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із РФ”.

Раніше в неділю було оприлюднене та здобуло резонанс інше відео з Вільхівки після взяття Вільхівки, що показує нібито жорстке поводження бійці ТрО “Азов” із деякими полоненими та пораненими рашистами.

Як можна побачити, “азовці” проводять попередній допит полонених, дорікають їм за обстріли мирних жителів Харкова. А один з українських воїнів стріляє по ногах трьом полоненим, яких виводять із мікроавтобуса.

Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс закликав до розслідування цього “дуже серйозного інциденту”.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович нагадав українським військовим, що знущання з полонених – військовий злочин.

Після 23-ї години в неділю головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний видав заяву, в якій назвав поширене відео “постановочним”.

“З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито “українських військових” до “російських полонених”.
Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.
Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам”, – ідеться в заяві на фейсбук-сторінці Залужного.

Відреагував на інцидент також боєць сил оборони, юрист та громадський активіст Сергій Стерненко:

Читайте також:
ЗСУ звільнили село Гусарівка на Харківщині. ФОТО

Унікальних переглядів: 354
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Умови миру: Зеленський заговорив про референдум, зміни до Конституції і “компромісні території” для РФ

Президент Володимир Зеленський передбачає, що після підписання мирної угоди з Росією доведеться провести в Україні референдум та внести зміни до Конституції – вочевидь, погодившись на деякі вимоги Путіна. Зокрема...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse