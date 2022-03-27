Взяття Вільхівки під Харковом: продовження зачистки, втрати “Азова” та жорстке поводження з полоненими

Українські війська звільнили село Вільхівка, що за 5 км на схід від Харкова, знищивши і взявши в полон загалом до сотні росіян. Частина з них, імовірно, отримали жорстке поводження в полоні, яке не підтверджує командування ЗСУ.

Про успішну операцію, проведену 25 березня, повідомили командири підрозділів харківського осередку територіальної оборони “Азов” Костянтин Немічев та Сергій Величко “Чилі”.

“Вчора нашим підрозділом під час наступальної операції було звільнено населений пункт Вільхівка. У бою було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, затрофеєні КШМ (командно-штабна машина) і МТЛБ, а також взято в полон 27 окупантів“, – йдеться в повідомленні Величка, поширеному ввечері 26 березня.

“Вчора був важкий день, але дуже продуктивний день. Знищені окупанти, підбита та затрофеєна техніка, полонені росіяни, звільнені населені пункти”, – написав у свою чергу Немічев.

Представники харківського ТрО “Азов” оприлюднили фото і відео з Вільхівки, зокрема з великою кількістю полонених росіян.

Згідно з повідомленням Чилі і Немічева, зробленим 27 березня, під час звільнення Вільхівки загинули шестеро “азовців”:

Юрій “Артек” Красовський

Володимир “Кофе” Дорошенко

Ігор “Сімейний” Похомов

Богдан “Бодя” Іванов

Сергій “Іксик” Стрібний

Богдан “Полтава” Парака

Увечері 27 березня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі національного телемарафону: “Збройні сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. На сьогодні можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і “зачищена” від окупантів. Триває ліквідація залишків військ Російської Федерації у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із РФ”.

Раніше в неділю було оприлюднене та здобуло резонанс інше відео з Вільхівки після взяття Вільхівки, що показує нібито жорстке поводження бійці ТрО “Азов” із деякими полоненими та пораненими рашистами.

Як можна побачити, “азовці” проводять попередній допит полонених, дорікають їм за обстріли мирних жителів Харкова. А один з українських воїнів стріляє по ногах трьом полоненим, яких виводять із мікроавтобуса.

Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс закликав до розслідування цього “дуже серйозного інциденту”.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович нагадав українським військовим, що знущання з полонених – військовий злочин.

Після 23-ї години в неділю головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний видав заяву, в якій назвав поширене відео “постановочним”.

“З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито “українських військових” до “російських полонених”.

Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам”, – ідеться в заяві на фейсбук-сторінці Залужного.

Відреагував на інцидент також боєць сил оборони, юрист та громадський активіст Сергій Стерненко:

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