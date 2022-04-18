Друг Калина і ще 835 лицарів: президент підписав нові укази щодо державних нагород

Святослав Паламар "Калина". Кадр відео

Згідно з новими указами президента, державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних сил України, 553 бійці Національної гвардії, 64 прикордонники, 5 поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Такі цифри назвав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 квітня.

Як можна побачити, серед нагороджених – чимало бійців полку “Азов”. Зокрема, орденом Данила Галицького відзначений заступник командира полку капітан Святослав Паламар, друг “Калина”, який перебуває в Маріуполі і записує з обложеного міста відеозвернення. “Ми стоятимемо до кінця”, – сказав він в інтерв’ю “Новинарні“.

“Новинарня” подає тексти всіх трьох указів за 17 квітня про нагородження орденами й медалями. У цих документах посмертно удостоєні нагород 152 особи.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №254/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Національній гвардії України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ГОРБАТЮКА Петра Михайловича (посмертно) — полковника ІГНАТЬЄВА Івана Анатолійовича — старшого лейтенанта НИЗИЦЬКОГО Ростислава Олеговича — лейтенанта ЮХИМЧУКА Максима Олександровича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БАБЧИНІЦЕРА Фелікса Ігоровича — капітана КОВКРАКА Андрія Володимировича — лейтенанта ПОЛЮХОВИЧА Олександра Петровича — штаб-сержанта ПОНАРА Андрія Васильовича — лейтенанта ХОХЛЕНКОВА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АБДЮКОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата АЛІЄВА Рената Вагіфовича — старшого солдата АЛХІМОВА Арсентія Євгеновича — лейтенанта АНІНА Івана Аркадійовича (посмертно) — солдата АТАМАНА Романа Ігоровича — старшого сержанта БАРСЬКОГО Андрія Ігоровича (посмертно) — головного сержанта БЕРЕЗНІЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта БЄЛІНОВА Богдана Юрійовича — молодшого сержанта БОЖКА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата БОНДАРЕНКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата БОРОДІНА Сергія Анатолійовича — головного сержанта БРАУНА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата БУГАЯ Олександра Олександровича (посмертно) — головного сержанта ВАРБАНСЬКОГО Едуарда Євгеновича — старшого солдата ВЕРБОВСЬКОГО Артема Сергійовича — старшого лейтенанта ВОЙЧУНАСА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта ВОЛЯНЮКА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого солдата ВОРОШИЛІНА Володимира Миколайовича (посмертно) — головного сержанта ВУСА Євгенія Володимировича (посмертно) — старшого солдата ГВОЗДИНСЬКОГО Володимира Миколайовича — старшого солдата ГЛАДІЯ Романа Степановича (посмертно) — сержанта ГНЄДІНА Артема Вячеславовича — солдата ГОЛОВІНА Руслана Івановича — солдата ГОНЧАРОВА Євгена Сергійовича — старшого солдата ГОРОШКА Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата ГРІШЕНКОВА Богдана Сергійовича — лейтенанта ГУСАРА Владислава Юрійовича (посмертно) — старшого солдата ДАНІЛОВА Дмитра Олександровича — старшого сержанта ДЕМЧУКА Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта ДЕРЕВ’ЯНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата ДУБОВИКА Сергія Петровича (посмертно) — лейтенанта ДУДНИКА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта ДЯЧЕНКА Максима Ігоровича (посмертно) — старшого солдата ЄМАНОВА Владислава Вікторовича — полковника ЄРЄМЄЄВА Руслана Миколайовича — лейтенанта ЖУЧКОВА Дениса Едуардовича — молодшого сержанта ЗАПОЛЬСЬКОГО Тараса Володимировича (посмертно) — солдата ЗАРІЦЬКОГО Миколу Володимировича — капітана ЗОНОВА Олексія Юрійовича (посмертно) — солдата ІВАНОВА Сергія Івановича (посмертно) — майстер-сержанта ІВАНЧУКА Миколу Мирославовича (посмертно) — старшого солдата ІВАНЮКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта ІЩУКА Михайла Володимировича (посмертно) — солдата КАЛАШНИКОВА Валентина Васильовича (посмертно) — солдата КАЛЮЖНОГО Олексія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта КЛИМЕНКА Яна Олександровича — молодшого сержанта КЛУСЕНКА Дмитра Андрійовича — солдата КОДАКА Іллю Олександровича — солдата КОЗІНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта КУДРЮ Ростислава Олександровича (посмертно) — солдата КУЗЬМЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта КУЛЮ Вячеслава Євгеновича (посмертно) — штаб-сержанта ЛАВРЕНКА Євгена Юрійовича — солдата ЛІСОВИКА Михайла Михайловича — майстер-сержанта ЛУКАНЯ Тараса Васильовича — старшого сержанта ЛУНЬОВА Олексія Юрійовича — полковника МАКСУТОВА Олександра Рафіковича (посмертно) — головного сержанта МАЛАЄВА Романа Олеговича (посмертно) — штаб-сержанта МАРИЧАНУ Олега Віталійовича — солдата МАРЧЕНКА Кирила Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта МИШКА Костянтина Анатолійовича — молодшого лейтенанта МОВЧАНА Артема Володимировича (посмертно) — старшого солдата МОРОЗА Юрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата МОРОЗА Ярослава Андрійовича (посмертно) — старшого солдата МОТІЄНКА Вадима Олександровича (посмертно) — солдата МЯЛА Віталія Михайловича — підполковника НАВРОЦЬКОГО Михайла Володимировича (посмертно) — старшого солдата ОВДІЄНКА Максима Анатолійовича — лейтенанта ОДНОРОБА Валерія Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта ОЛЬХОВИКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата ПАВЛОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого солдата ПАРХОМЕНКА Ярослава Сергійовича — сержанта ПАСКАЛОВА Івана Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта ПЕТРЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого лейтенанта ПІДГОРНОГО Володимира Васильовича — молодшого лейтенанта ПЛИТУСА Андрія Романовича — молодшого сержанта ПОПОВИЧЕВА Дмитра Руслановича — лейтенанта ПОХОЗЕЯ Віктора Андрійовича — молодшого сержанта ПРОХОРЕНКА Олександра Сергійовича — солдата РОГОВСЬКОГО Микиту Віталійовича — сержанта РОЯ Юрія Вікторовича (посмертно) — підполковника САВЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого солдата СИДОРЕНКА Андрія Володимировича — лейтенанта СИДОРЮКА Володимира Віталійовича (посмертно) — старшого солдата СИЗОНА Сергія Борисовича — старшого солдата СКОРИКА Олександра Дмитровича — лейтенанта СЛАБОШЕВСЬКОГО Михайла Івановича (посмертно) — старшого сержанта СЛИНЬКА Андрія Олександровича — сержанта СТРОГЕЦЬКОГО Дмитра Леонідовича (посмертно) — солдата СУВАЛА Юрія Володимировича — молодшого сержанта ТАНЕНКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата ТАНЦЮРУ Євгенія Петровича (посмертно) — солдата ТАНЦЮРУ Олександра Володимировича — головного сержанта ТЕРЕШКА Артема Васильовича (посмертно) — старшого солдата ТРІЩЕНКА Іллю Борисовича — молодшого сержанта УКОЛОВА Євгена Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта ФЕДІРКА Дениса Володимировича — солдата ФРОЛІКОВА Михайла Олександровича (посмертно) — старшого сержанта ХАРУКА Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата ХАЯ Ігоря Володимировича — солдата ХВОСТИКА Антона Олексійовича — головного сержанта ХОМЕНКА Євгена Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта ЦЕБРИКА Віктора Юрійовича — сержанта ЧЕПУРКА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта ЧЕРНОВА Олександра Олександровича — старшого солдата ЧИРКУ Івана Анатолійовича (посмертно) — сержанта ЧУМАКА Артема Володимировича — старшого солдата ШПОТЕНКА Костянтина Вікторовича — старшого солдата ШУЛІКА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата ЯРОШИНСЬКОГО Андрія Сергійовича — старшого солдата Нагородити орденом Данила Галицького ПАЛАМАРЯ Святослава Ярославовича — капітана Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АНІКІЄНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата АРЦИБАШЕВА Володимира Олександровича — старшого солдата АСЄЄВА Олексія Сергійовича — старшого солдата АХМАНА Валерія Володимировича — солдата БЕРЕЗУ Богдана Миколайовича — солдата БОГАЧУКА Володимира Вікторовича — підполковника БОЖКА Максима Руслановича — солдата БОРТНИКА Сергія Леонідовича — солдата БРЕУСА Антона Сергійовича — солдата БУДИКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата БУКАРЬОВА Дмитра Євгеновича — підполковника ВОРОНЮКА Олексія Володимировича — старшого сержанта ГАЙДАМАКУ Богдана Костянтиновича — старшого солдата ГАРЬКУШУ Ігоря Вячеславовича — сержанта ГНИДІНА Миколу Миколайовича — солдата ГОРОХІНА Дениса Віталійовича — молодшого сержанта ГОРЯЧОВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта ГУРОВА Кирила Вікторовича — старшого лейтенанта ДАНІЛЬЦЯ В’ячеслава Павловича — старшого сержанта ДІДУЛА Данила Геннадійовича — солдата ДРУЖИНІНА Євгена Вікторовича — старшого лейтенанта ДУРИЦЬКОГО Дениса Васильовича — солдата ДУШЕНЬКУ Ігоря Івановича — солдата ДЬЯЧЕНКА Максима Павловича — солдата ДЯЧЕНКА Івана Олександровича — сержанта ЄРЕМЕЄВА Валерія Олеговича — старшого солдата ЄФІМЕНКА Владислава Васильовича — солдата ЖИТНИКА Дмитра Олексійовича — штаб-сержанта ЖОЛОНКОВСЬКОГО Артура Вікторовича — солдата ЗИБЕНКА Сергія Вікторовича — старшого солдата ЗУБЕНКА Вячеслава Миколайовича — солдата ІВАНЦОВА Миколу Миколайовича — старшого сержанта ІГУМЕНЦЕВА Михайла Андрійовича — молодшого сержанта ІРОДЕНКА Тараса Орлеановича — майора ІСАЄВА Юлія Юрійовича — старшого сержанта КАРАБАША Володимира Олеговича — сержанта КАШПЕРСЬКОГО Геннадія Євгеновича — старшого солдата КАШПЕРСЬКОГО Льва Едуардовича — солдата КИРИЛЛОВА Даниїла Владиславовича — старшого лейтенанта КЛИМЕНКА Андрія Михайловича — солдата КЛОЧИХІНА Костянтина Михайловича — капітана медичної служби КОЖУШКА Єгора Вікторовича — солдата КОЗИДУБА Олександра Анатолійовича — старшого солдата КОЛОВСЬКОГО Михаїла Владиславовича — солдата КОТОВСЬКОГО Вячеслава Валерійовича — солдата КОЦАРЕНКА Руслана Івановича — штаб-сержанта КРІСЕНКА Олега Андрійовича — сержанта КРЮЧКОВА Дмитра Олександровича — майора КУРКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата КУРЧЕНКА Павла Павловича — молодшого сержанта КУЧЕРА Андрія Ігоровича — солдата ЛАЙЗОРИКА Миколу Михайловича — старшого сержанта ЛАПОШИНА Владислава Андрійовича — солдата ЛЕЛЬМЕЖА Олексія Володимировича — полковника ЛЕФОРА Ігоря Раневича — солдата ЛІСІЧЕНКОВА Володимира Костянтиновича — головного сержанта МАКЕЄВА Дениса Артуровича — солдата МАЛКОВА Максима Ігоровича — солдата МАНЬКА Антона Володимировича — солдата МАРКОВЦЯ Богдана Юрійовича — сержанта МАРЦИНКА Максима Андрійовича — старшого солдата МАТЮХІНА Микиту Володимировича — старшого солдата МАТЮШИНА Германа Ігоровича — старшого солдата МИХАЙЛОВА Ігоря Андрійовича — старшого солдата МІХЄЄВА Анатолія Анатолійовича — лейтенанта МОРОЗА Юрія Володимировича — старшого солдата НЕБЕСНОГО Олега Геннадійовича — молодшого сержанта НЕДОБІЙЧУКА Владислава Васильовича — старшого солдата НЕТРЕБУ Миколу Миколайовича — старшого солдата НІКОЛАЄНКА Вадима Вячеславовича — старшого сержанта НОВІЦЬКОГО Дмитра Ігоровича — підполковника ОЛІЙНИКА Романа Миколайовича — молодшого сержанта ПАНАРІНА Івана Сергійовича — сержанта ПЕТРЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого лейтенанта ПИЛИП’ЯКА Ярослава Володимировича — капітана ПІДГОРНОГО Володимира Васильовича — молодшого лейтенанта ПІДДУБНОГО Руслана Леонідовича — старшого лейтенанта ПІСКУНА Дениса Ігоровича — старшого солдата ПІСЬМІЧЕНКА Андрія Петровича — молодшого сержанта ПОЛЯКОВА Василя Олександровича — старшого сержанта ПОНОМАРЕНКА Андрія Анатолійовича — солдата ПОНОМАРЕНКА Олега Олеговича — солдата ПОТАПОВА Костянтина Юрійовича — лейтенанта ПОТЕБНЮ Вадима Михайловича — старшого солдата ПРОНІНА Олександра Сергійовича — старшого солдата ПРОУТОРОВА Данііла Андрійовича — солдата РОЖКОВА Івана Володимировича — старшого солдата РОМАНОВА Андрія Анатолійовича — капітана САХНА Романа Володимировича — сержанта СЕМЕНОВА Семена Сергійовича — солдата СЕРБІНА Миколу Михайловича — солдата СИРИЦЮ Тараса Федоровича — солдата СИЧА Євгенія Володимировича — капітана СІРИКА Олександра Вікторовича — солдата СЛЕСЯ Андрія Ігоровича — молодшого сержанта СЛОБОДЕНЮКА Віталія Андрійовича — солдата СМОЛІГОВЦЯ Артема Володимировича — капітана СПІРОВА Андрія Геннадійовича — солдата СТАНКУНАСА Олександра Юрійовича — солдата СТАРІКОВА Андрія Євгеновича — старшого солдата СТАРОДУБА Миколу Анатолійовича — солдата СТРУКА Єгора Олеговича — майора СУХОДОЛЬСЬКОГО Рустама Володимировича — старшого солдата ТАЛОВЕРУ Максима Анатолійовича — сержанта ТАНАСІЙЧУКА Петра Васильовича — сержанта ТАРАНІНА Віталія Олександровича — старшого лейтенанта ТОКАРЯ Андрія Васильовича — старшого сержанта ТОЛСТОГО Ігоря Васильовича — солдата ТХОРА Володимира Валентиновича — старшого солдата ТЮШКЕВИЧА Вячеслава Валерійовича — старшого солдата УДОВІЧЕНКА Романа Руслановича — молодшого сержанта УЗІКОВА Станіслава Вадимовича — старшого солдата ФЕДОРЧУКА Василя Вікторовича — молодшого сержанта ФІЦАЯ Антона Петровича — солдата ФРАНЧУКА Андрія Івановича — солдата ХВОСТИКА Антона Олексійовича — головного сержанта ЦВІРКУНА Олега Валерійовича — штаб-сержанта ШАЛИНА Олександра Сергійовича — солдата ШВЕЦЯ Михайла Артуровича — сержанта ШЕВЧУКА Романа Валерійовича — солдата ШЕНГЕЛЯ Дмитра Валерійовича — молодшого сержанта ШЕРЕМЕТА Віктора Вікторовича — підполковника ШОСТАКА Демида Сергійовича — старшого солдата ШТИХА Романа Ігоровича — старшого лейтенанта ШУНЬКА Св’ятослава Ігоровича — старшого сержанта ЩЕРБАКА Олександра Валерійовича — старшого солдата ЯКИМЧУКА Олексія Володимировича — молодшого сержанта ЯРОВОГО Сергія Сергійовича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АРТЕМЕНКА Павла Васильовича — сержанта БАБЕНКА Ростислава Олексійовича — старшого сержанта ДЯЧЕНКА Андрія Ігоровича — старшого солдата ЄФІМЕНКА Ігоря Валерійовича — молодшого сержанта КАЧУЄВСЬКОГО Олексія Анатолійовича — солдата ЛЕОНЕНКА Анатолія Вікторовича — молодшого сержанта РОЗНЮКА Віталія Івановича — молодшого сержанта САМАТОВА Дмитра Зінуровича — солдата ФІЛІНА Артема Андрійовича — старшого сержанта у Державній прикордонній службі України: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БОНДАРЕНКА Микиту Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта ВЛАДИКІНА Сергія Олександровича (посмертно) — сержанта ГЕТЬМАНА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта ДУДОЛАДА Владислава Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта КАТИШЕВА Максима Вадимовича (посмертно) — головного сержанта МИТЬКЕВИЧА Дениса Васильовича — майора МУХТАРОВА Усеіна Сабрійовича (посмертно) — сержанта НІКОЛЕНКА Романа Андрійовича — головного сержанта ТРОХИМЕНКА Миколу Михайловича — сержанта ШОВКОПЛЯСА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 17 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №255/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Національній гвардії України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ЖУКА Валерія Олександровича — старшого лейтенанта СМІЛІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АГЄЄВА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата АЛЕКСЄЄНКА Дениса Олександровича (посмертно) — солдата БАХТІНА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата БЕРЕЗЮКА Миколу Івановича (посмертно) — підполковника БІЛЕВИЧА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата БІРЮКА В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта БУТОВА Олександра Анатолійовича — полковника ВЕЛИЧКА Миколу Володимировича — капітана ВОРОНА Валерія Васильовича (посмертно) — підполковника ГУПАЛЮКА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата ДЗЮБУ Сергія Олександровича (посмертно) — солдата ДІРАНЧУКА Владислава Олеговича (посмертно) — старшого солдата ЗАХАРУКА Вадима Олександровича (посмертно) — солдата КАГАЛЬНЯКА Андрія Германовича (посмертно) — старшого солдата КВАТИРКА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата КОЗЮХНА Георгія Петровича (посмертно) — головного сержанта КОЛЯДУ Анатолія Юрійовича (посмертно) — головного сержанта КОРЕЙБУ Ярослава Юрійовича — солдата КОСТЮКОВА Ігоря Петровича — штаб-сержанта КУРАЧА Івана Івановича (посмертно) — штаб-сержанта ЛЕВЧЕНКА Геннадія Михайловича (посмертно) — солдата МАРКАНИЧА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата МІСЮРИНА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта НАГОРНЮКА Вячеслава Петровича (посмертно) — солдата НЕПЕВНОГО Романа Леонідовича (посмертно) — солдата НІКІТЕНКА Костянтина Юрійовича — солдата НІКІФОРОВА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата НІКОНЕНКА Ростислава Геннадійовича — старшого лейтенанта ПАВЛЮКА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата ПЕРЕПЕЛИЦЮ Максима Миколайовича — майора ПІЧУРКІНА Юрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата ПОХИЛА Романа Сергійовича — капітана РОМАШКА Артема Сергійовича — майора РЯБУСА Олександра Юрійовича — штаб-сержанта САВОНІКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата СВИРИДОВА Івана Андрійовича — капітана СОКОЛА Максима Олександровича — солдата СТЕПАНЮКА Миколу Антоновича (посмертно) — солдата СУХАНОВА Сергія Вікторовича — капітана УСЕНКА Дмитра Юрійовича — солдата ЧЕХОВСЬКОГО Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата ЧУМАКА Романа Леонідовича (посмертно) — солдата ШНУРКА Павла Валерійовича — солдата ЯКИМЧУКА Валерія Івановича (посмертно) — солдата Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АЛЬБОЩОГО Іллю Васильовича — старшого солдата АНАНЧЕНКА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта АНІСІРОВИЧА Сергія Миколайовича — головного сержанта БАЧИНСЬКОГО Олександра Михайловича — солдата БЕНЮХА Богдана Миколайовича — старшого солдата БЄЛОВА Олега Петровича — молодшого сержанта БІЛОВИЦЬКОГО Олега Олександровича — старшого солдата БОРЕНКА Віктора Сергійовича — старшого солдата БУГАЄНКА Дмитра Андрійовича — старшого солдата ВАГІНОВА Максима Володимировича — солдата ВИРИЧА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта ГЕРАСИМЕНКА Максима Васильовича — солдата ГОВОРІНА Олега Володимировича — старшого лейтенанта ГРИНЬКА Андрія Володимировича — майстер-сержанта ГУБСЬКОГО Валерія Миколайовича — сержанта ГУДЬКА Ярослава Івановича — солдата ДАШКЕВИЧА Владислава Андрійовича — старшого лейтенанта ДЕРЕВ’ЯНКА В’ячеслава Анатолійовича — старшого солдата ДОВЖИКА Сергія Сергійовича — лейтенанта ДОЛЮ Михайла Олександровича — головного сержанта ДУБИНУ Павла Володимировича — старшого солдата ЖИРЕНКА Віталія Олександровича — солдата ЗАБЛОЦЬКОГО Миколи Олексійовича — солдата ЗЕМЛЯКА Максима Сергійовича — старшого солдата ЗЕМРОВА Анатолія Володимировича — солдата ІВЧЕНКА Максима Романовича — лейтенанта ІЛЬКУНА Віталія Володимировича — майора КАНІКОВСЬКОГО Ярослава Олександровича — майора КАПУСТІНА Сергія Ярославовича — старшого лейтенанта КАРЕТНИКА Андрія Валерійовича — солдата КАТКА Сергія Миколайовича — майора КЛІМОВА Данила Сергійовича — солдата КЛОЧКОВА Ярослава Івановича — лейтенанта КЛЮШНИЧЕНКА Дмитра Олександровича — старшого сержанта КОЛІСНИКА Олексія Михайловича — капітана КОЛТАКОВА Артема Геннадійовича — майора КОННОВА Євгенія Володимировича — головного сержанта КОНШІНА Володимира Володимировича — капітана КОРНІЄНКА Ігоря Андрійовича — солдата КРАВЧУКА Федора Олександровича — сержанта КУКСЕНКА Івана Івановича — підполковника КУРАСОВА Станіслава Олександровича — солдата КУРІКУ Дмитра Віталійовича — молодшого сержанта ЛАДИНСЬКОГО Віталія Олександровича — старшого лейтенанта МАЗУРА Михайла Олеговича — майора МАЗУРИКА Олександра Миколайовича — сержанта МАЙЄРА Олександра Артуровича — молодшого сержанта МАНЬКА Вадима Олександровича — капітана МАРТИНОВИЧА Олександра Дмитровича — старшого сержанта МЕНЯЙЛА Андрія Володимировича — штаб-сержанта МІЩАНЧУКА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта МОСКАЛЕНКА Дмитра Олександровича — солдата НІРШУ Дмитра Андрійовича — лейтенанта ОНИЩЕНКА Віталія Васильовича — сержанта ПАНАСЕНКА Анатолія Олексійовича — головного сержанта ПАНЧУКА Ігоря Ігоровича — капітана ПЛАХОТНЮКА Олега Миколайовича — старшого солдата ПЛЕВАКУ Михайла Володимировича — капітана ПОЛЯНІКА Володимира Леонідовича — молодшого сержанта ПОТАПЕНКА Дениса Валерійовича — молодшого сержанта ПОТІЄНКА Руслана Юрійовича — старшого солдата ПРЯДКА Олександра Валерійовича — солдата ПУШКАРЯ Антона Ігоровича — старшого солдата РЕЗНИКА Миколу Васильовича — головного сержанта СЕМЕНІХІНА Євгена Володимировича — капітана СЕРБІНА Ярослава Олеговича — старшого солдата СІМАКОВА Вадима Андрійовича — солдата СМЄЛЬЦОВА Олексія Миколайовича — капітана СТЕПУРСЬКОГО Андрія Васильовича — старшого лейтенанта СТОРОЖЕВА Євгенія Олександровича — майора СУПРУНА Івана Віталійовича — солдата ТАКМАКОВА Василя Олеговича — солдата ТЕЛЬНОГО Вадима Юрійовича — солдата ТКАЧЕНКА Романа Миколайовича — штаб-сержанта ТРЕТЬЯКОВА Віталія Юрійовича — майстер-сержанта ФЕДОРКОВСЬКОГО Назара Олександровича — солдата ХАРЧЕНКА Дениса Олександровича — старшого солдата ЧМЕЛЬОВА Артема Костянтиновича — солдата ШАМРАЯ Івана Віталійовича — солдата ЯКУБЦЯ Сергія Олеговича — солдата ЯРОШЕНКА Олега Володимировича — головного сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” КУРБАТОВА Артема Андрійовича — старшого лейтенанта СИДОРЕНКА Станіслава Володимировича — молодшого лейтенанта СІЛІНА Григорія Вікторовича — майора ТКАЧУКА Руслана Володимировича — капітана УКРАЇНСЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата ФЕДОТОВА Артема Володимировича — штаб-сержанта у Національній поліції України: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ДЯЧУКА Анатолія Юрійовича — старшого сержанта поліції ЛАКОЗУ Андрія Андрійовича — лейтенанта поліції ТЕЛІПАЙЛА Костянтина Вікторовича (посмертно) — лейтенанта поліції Нагородити орденом Данила Галицького ДЕМЧЕНКА Романа Володимировича — підполковника поліції ХУДЕНКА Миколу Миколайовича — полковника поліції у Державній прикордонній службі України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ВАВРИНЮКА Валерія Павловича — бригадного генерала Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БАРАНА Вадима Валентиновича — матроса БЕВЗЮКА Олександра Васильовича — головного сержанта БОНДАРЯ Олександра Петровича — головного сержанта БОРИСОВА Олександра Олександровича — старшого сержанта ГРУШКА Андрія Володимировича — старшого сержанта ДУБОВА Сергія Олександровича — штаб-сержанта КОРОЛЬЧУКА Олександра Володимировича — старшого сержанта КУЗНЕЦОВА Дениса Олександровича — штаб-сержанта КУКСУ Костянтина Миколайовича — сержанта ПАЗІНА Дмитра Васильовича — старшого лейтенанта СОКОЛОВА Ігоря Валерійовича — штаб-сержанта СКУДІНА Юрія Володимировича — сержанта ТКАЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — майстер-сержанта ШАБАЛІНА Валерія Олександровича — старшого матроса ШАКУРОВА Олега Олександровича — сержанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БУРКА Назарія Васильовича — сержанта ВАСИЛЕНКА Івана Вадимовича — полковника КОВАЛЬЧУКА Олега Васильовича — полковника РОЩУПКІНА Сергія Васильовича — майора ЦВЕЛІХА Павла Володимировича — полковника ЦЕРКОВНИКА Назарія Володимировича — майора Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня ДАЦЮКА Миколу Івановича — майора МАТВЄЄВА Олексія Валерійовича — підполковника Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БЕЗГОДЬКА Володимира Юрійовича — штаб-сержанта БЄЛІКОВА Станіслава Вікторовича — сержанта ВАСЕРУКА Євгена Васильовича — старшого лейтенанта ЗАВАЛЬНОГО Дениса Олеговича — головного сержанта КЛЬОШЕВА Валерія Анатолійовича — сержанта КОВАЛЬОВА Романа Володимировича — сержанта КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Михайловича — молодшого сержанта МАШОШИНА Дмитра Сергійовича — штаб-сержанта ОРИЩУКА Ігоря Степановича — майстер-сержанта ПОГОРЕЦЬКОГО Мирона Сергійовича — сержанта ПОЛТАВСЬКОГО Олексія Віталійовича — майстер-сержанта СТЕЛЬМАХОВА Руслана Володимировича — майстер-сержанта ТАРАНУХУ Олександра Вікторовича — майстер-сержанта ХЛОНОВА Олександра Володимировича — майстер-сержанта ЯНЧЕВСЬКОГО Едуарда Леонідовича — штаб-сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 17 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №256/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Національній гвардії України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ВІСХАНОВА Андрія Гусейновича — підполковника СОВІНСЬКОГО Сергія Євгеновича — полковника Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ГУЛЬЧУКА Вячеслава Віталійовича (посмертно) — штаб-сержанта ШЕВЧУКА Віталія Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АБРАМОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата АВДІЄВСЬКОГО Руслана Валерійовича — солдата АЗІМОВА Сеймура Мубаризовича — солдата БАБИЧА Миколу Вячеславовича (посмертно) — солдата БАКУМЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта БАРАБАША Руслана Вікторовича — старшого солдата БАРАБАШЕНКА Сергія Вікторовича — головного сержанта БЕЛЬЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата БЕНДИКА Вячеслава Васильовича — сержанта БІЛОГО Владислава Сергійовича — старшого солдата БОНДАРЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата БРЯЗУ Василя Васильовича (посмертно) — солдата ВОДЯХУ Максима Сергійовича (посмертно) — солдата ВОРОНІНА Олексія Олександровича — старшого солдата ГОЛУБКОВА Віталія Вікторовича — солдата ГРАЧОВА Максима Олеговича (посмертно) — старшого солдата ГУЗЕНКА Микиту Дмитровича (посмертно) — солдата ДАРОВСЬКОГО Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата ДВОРАКА Максима Юрійовича — молодшого лейтенанта ДРОБОТА Євгена Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта ДОВГАНЯ Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата ЄРОШКІНА Фелікса Ігоровича — капітана ЖУМАБОЄВА Руслана Мукімбойовича (посмертно) — старшого лейтенанта ЗАБАРИЛА Мирона Степановича (посмертно) — майора ЗАХАРОВА Дмитра Денисовича — солдата ІЩУКА Богдана Олеговича (посмертно) — солдата КАРНАУХА Володимира Олександровича — старшого лейтенанта КВАШНЕВСЬКОГО Павла Миколайовича — молодшого сержанта КОСЯЧЕНКА Віталія Володимировича (посмертно) — солдата КОЦЮБАНА Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата КРАВЦОВА Микиту Сергійовича (посмертно) — солдата КРАВЧЕНКА Олега Миколайовича — полковника КУЗНЕЦОВА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта КУПУ Валерія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта ЛЕБЕДЯ Павла Івановича (посмертно) — старшого солдата МАР’ЄНКА Владислава Сергійовича (посмертно) — солдата МЕТЛИЦЬКОГО Олександра Олександровича — солдата МІЩЕНКА Романа Леонідовича — сержанта НАЛИВАЙКА Миколу Володимировича — старшого солдата ОЛЬХОВИКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ОСТРОВСЬКОГО Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата ПАНАЙОТОВА Сергія Ілліча — старшого сержанта ПАЦЕЛЮ Ярослава Вікторовича (посмертно) — майстер-сержанта ПЕТРОВА Івана Петровича (посмертно) — солдата ПЕЧЕНЮКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата ПЄШКОВА Артема Ігоровича (посмертно) — солдата ПОПОВА Михайла Сергійовича — старшого солдата ПОТІШКА Романа Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта РАДЧЕНКА Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата РЕВЕНКА Павла Вячеславовича — старшого солдата РЕНЬГАЧА Олександра Олексійовича (посмертно) — майстер-сержанта РИБАКА Дмитра Анатолійовича — солдата РОМАНЮКА Антона Руслановича — молодшого сержанта САДОВСЬКОГО Станіслава Валерійовича — старшого сержанта САМОЙЛОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта СИВУРУ Дмитра Олександровича — солдата СИЛЬЧЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта СМИРНОВА Миколу Володимировича — старшого лейтенанта СМОКОВА Миколу Степановича — солдата СПІРІДОНОВА Павла Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта СТОПНИКА Всеволода Юрійовича (посмертно) — солдата ТЕЛЕПЕНКА Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата УЛЬЯШИНА Віталія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта ХАЛІМОНА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата ХЛЮПІНА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата ХОДАКІВСЬКОГО Володимира Володимировича — старшого солдата ЦВЄТКОВА Дмитра Валентиновича (посмертно) — солдата ЦВИГУНА Сергія Борисовича (посмертно) — сержанта ЦИБУЛЬНИКА Олега Леонідовича — старшого солдата ЧАЙКОВСЬКОГО Бориса Володимировича (посмертно) — солдата ЧЕПУРКА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта ШИКУЛУ Ростислава Андрійовича (посмертно) — солдата ШАШЛОВА Анатолія Ігоровича (посмертно) — старшого солдата ШУБУ Віталія Івановича (посмертно) — солдата ШЕВЕЛУ Віталія Віталійовича — старшого солдата ШЕЙНІНА Миколу Володимировича — старшого солдата ШАРАБАНА Сергія Олександровича — старшого солдата ЮР’ЄВА Олександра Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта ЯКОВЕНКА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта ЯНІНА Олексія Євгеновича (посмертно) — старшого сержанта ЯЧІНА Валентина Олександровича — старшого солдата Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АЗАРОВА Дмитра Володимировича — солдата БАБІЧА Дмитра Олександровича — штаб-сержанта БАРВИНСЬКОГО Віктора Геннадійовича — солдата БЕНЦУ Сергія Михайловича — молодшого сержанта БЄЛОВА Нікіту Андрійовича — солдата БОЙКА Вадима Івановича — штаб-сержанта БОНДАРЕНКА Микиту Андрійовича — сержанта БУРНАЗОВА Миколу Васильовича — солдата ГАЗАРЯНА Артура Борисовича — лейтенанта ГОЛОВКА Степана Сергійовича — сержанта ГОНДЮЛА Артема Сергійовича — старшого солдата ГОРЯІНОВА Євгена Олександровича — сержанта ГУСЄВА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта ГУСЄВА Павла Валерійовича — солдата ДЗУЄНКА Миколу Олександровича — солдата ДУШИНА Ігоря Костянтиновича — старшого солдата ЄРШОВА Олексія Сергійовича — капітана ЖДАМАРОВА Володимира Івановича — сержанта ЗАВГОРОДНЬОГО Івана Михайловича — старшого солдата ЗАХАРОВА Іллю Сергійовича — старшого солдата ЗІНЧУКА Віталія Олександровича — старшого солдата ІВАННІКОВА Володимира Анатолійовича — лейтенанта ІГНАТЮКА Андрія Андрійовича — лейтенанта ІРБІДЄЄВА Ігоря Олександровича — сержанта ІСАЄНКОВА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата КАНДАУРОВА Олександра Ігоровича — капітана КАПУСТЯНСЬКОГО Владислава Григоровича — старшого сержанта КОВАЛЬОВА Сергія Леонідовича — молодшого сержанта КОЗАЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого солдата КОРУДА Миколу Віталійовича — солдата КУЛАЄНКА Ігоря Анатолійовича — підполковника КУЛИНИЧА Олександра Володимировича — солдата ЛИСЕНКА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта ЛИТВИНЕНКО Анастасію Олексіївну — старшого солдата ЛІТВІНОВА Романа Віталійовича — старшого солдата МАЗУРІНА Олександра Андрійовича — солдата МАЛЬЧУКА Максима Олександровича — майора МАРИШЕВА Сергія Антоновича — молодшого сержанта МАРКІНА Сергія Вячеславовича — солдата МАТВІЄНКА Дмитра Володимировича — солдата МАЯЦЬКОГО Сергія Павловича — солдата МЕЛЬНИКОВИЧА Івана Васильовича — молодшого сержанта МЕЛЬНИЧУКА Дмитра Володимировича — старшого солдата МЕЩЕРЯКОВА Дмитра Володимировича — солдата МИРОНІЧЕВА Сергія Олександровича — старшого сержанта МИХАЙЛОВА Арсенія Сергійовича — молодшого лейтенанта МІКУЛУ Івана Федоровича — сержанта МОРОЗА Віталія Станіславовича — капітана МУДРИКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта МУСАЄВА Рената Башировича — капітана ПАВЛЕНКА Олександра Петровича — старшого солдата ПІДЛІСНОГО Ігоря Вячеславовича — старшого солдата ПОДГАЄЦЬКОГО Дмитра Євгеновича — солдата ПОЗІГУНА Василя Васильовича — молодшого лейтенанта ПОНОМАРЕНКА Тимофія Сергійовича — солдата ПОЧЕРНІНА Олександра Анатолійовича — солдата РЕМЕЗА Дмитра Миколайовича — сержанта САБОДАША Юрія Анатолійовича — старшого сержанта САРЖЕВСЬКОГО Миколу Олександровича — солдата СЕРДЦЕВА Сергія Васильовича — солдата СИКИЛИНДУ Олександра Васильовича — старшого солдата СИНЕЛЬНИКА Артема Олександровича — старшого солдата СІВАКА Андрія Васильовича — сержанта СІНДІЯ Дениса Геннадійовича — солдата СЛОБОДЯНЮКА Іллю Анатолійовича — солдата СМАГУ Дмитра Івановича — сержанта СОЛОВЙОВА Андрія Олеговича — підполковника СУХАНЮКА Михайла Миколайовича — солдата СЬОМОЧКІНА Ігоря Олександровича — солдата ТАРИТІНА Дмитра Андрійовича — молодшого лейтенанта ФЕСЕНКА Владислава Сергійовича — солдата ФЕСЕНКА Олександра Миколайовича — солдата ХОМОВСЬКОГО Богдана Юрійовича — старшого солдата ЧОЛАНЮКА Віталія Вікторовича — солдата ШЕХОВЦОВА Олексія Олексійовича — солдата ШЛЕКОВА Олександра Вячеславовича — старшого лейтенанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” ПАВЛЕНКА-КРИЖЕШЕВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — капітана САМОЙЛЕНКА Іллю Сергійовича Указ — старшого солдата у Державній прикордонній службі України: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АЙКА Олексія Івановича (посмертно) — старшого сержанта БІЛЕНКА Михайла Сергійовича (посмертно) — майстер-сержанта БІЛОУСА Олександра Михайловича (посмертно) — підполковника МАЛЬЧЕВСЬКОГО Віктора Павловича — майора НАЗАРЕНКА Богдана Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта ПЕЛИХА Олександра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта РОХА Олега Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта СЕМЮКА Сергія Івановича — головного сержанта СИМОНОВИЧА Владислава Павловича (посмертно) — штаб-сержанта ХОДОРОВСЬКОГО Володимира Леонідовича (посмертно) — штаб-сержанта ЧЕМЕРИСА Романа Григоровича (посмертно) — підполковника ЯСІНСЬКОГО Ігоря Андрійовича (посмертно) — головного сержанта Нагородити орденом Данила Галицького НІКОЛАЄВА Миколу Миколайовича — капітана 1 рангу Нагородити медаллю “За військову службу Україні” ХОРОШКА Юрія Івановича — майора Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” МЕЛЬНИКА Максима Віталійовича — старшого лейтенанта у Державній службі України з надзвичайних ситуацій: Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ПІДГУРНОГО Дмитра Олександровича — заступника начальника Головного управління по зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення Головного управління ДСНС України у Київській області Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БОЧКОВСЬКОГО Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту БРЕЧКУ Станіслава Юрійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту БУДКА Богдана Олександровича — капітана служби цивільного захисту ДЕГТЯРЕНКА Івана Михайловича — старшого прапорщика служби цивільного захисту ДИШКАНТА Сергія Володимировича — полковника служби цивільного захисту ДОВГОПОЛА Ігоря Вячеславовича — полковника служби цивільного захисту ДОНЮ Артура В’ячеславовича — полковника служби цивільного захисту ЖИЛКА Максима Павловича — капітана служби цивільного захисту ЗЛЕНКА Юрія Олексійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту ІВАНЕНКА Олександра Миколайовича — майора служби цивільного захисту ІЛЬЄВА Михайла Олександровича — майора служби цивільного захисту КАНДАУРОВА Олексія Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту ОСЬОНОВА Олега Сергійовича — полковника служби цивільного захисту ПАЛАМАРЧУКА Олега Івановича — старшого прапорщика служби цивільного захисту ПАНЧУКА Сергія Володимировича — старшину служби цивільного захисту ПЕЛИПЕНКА Костянтина Олексійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту ПЕСЧАНСЬКОГО Вячеслава Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту ПЕТРУШКЕВИЧА Максима Олександровича — майора служби цивільного захисту СЕРЕДУ Євгена Олександровича — майора служби цивільного захисту ТИМОЩУКА Віталія Миколайовича — капітана служби цивільного захисту ШАРОГО Ігоря Борисовича — полковника служби цивільного захисту ШПАКОВСЬКОГО Сергія Олександровича — майора служби цивільного захисту ЩИКОВСЬКОГО Олександра Володимировича — прапорщика служби цивільного захисту Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня ГЛАДКИХ Сергія Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту Нагородити медаллю “За врятоване життя” ЛІПСЬКОГО Романа Васильовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 17 квітня 2022 року

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