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Друг Калина і ще 835 лицарів: президент підписав нові укази щодо державних нагород

18/04/2022 04:33

Згідно з новими указами президента, державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних сил України, 553 бійці Національної гвардії, 64 прикордонники, 5 поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Такі цифри назвав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 квітня.

Як можна побачити, серед нагороджених – чимало бійців полку “Азов”. Зокрема, орденом Данила Галицького відзначений заступник командира полку капітан Святослав Паламар, друг “Калина”, який перебуває в Маріуполі і записує з обложеного міста відеозвернення. “Ми стоятимемо до кінця”, – сказав він в інтерв’ю “Новинарні“.

Новинарня” подає тексти всіх трьох указів за 17 квітня про нагородження орденами й медалями. У цих документах посмертно удостоєні нагород 152 особи.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №254/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГОРБАТЮКА Петра Михайловича (посмертно) — полковника

ІГНАТЬЄВА Івана Анатолійовича — старшого лейтенанта

НИЗИЦЬКОГО Ростислава Олеговича — лейтенанта

ЮХИМЧУКА Максима Олександровича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БАБЧИНІЦЕРА Фелікса Ігоровича — капітана

КОВКРАКА Андрія Володимировича — лейтенанта

ПОЛЮХОВИЧА Олександра Петровича — штаб-сержанта

ПОНАРА Андрія Васильовича — лейтенанта

ХОХЛЕНКОВА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АБДЮКОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

АЛІЄВА Рената Вагіфовича — старшого солдата

АЛХІМОВА Арсентія Євгеновича — лейтенанта

АНІНА Івана Аркадійовича (посмертно) — солдата

АТАМАНА Романа Ігоровича — старшого сержанта

БАРСЬКОГО Андрія Ігоровича (посмертно) — головного сержанта

БЕРЕЗНІЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БЄЛІНОВА Богдана Юрійовича — молодшого сержанта

БОЖКА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата

БОНДАРЕНКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

БОРОДІНА Сергія Анатолійовича — головного сержанта

БРАУНА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

БУГАЯ Олександра Олександровича (посмертно) — головного сержанта

ВАРБАНСЬКОГО Едуарда Євгеновича — старшого солдата

ВЕРБОВСЬКОГО Артема Сергійовича — старшого лейтенанта

ВОЙЧУНАСА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта

ВОЛЯНЮКА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ВОРОШИЛІНА Володимира Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

ВУСА Євгенія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ГВОЗДИНСЬКОГО Володимира Миколайовича — старшого солдата

ГЛАДІЯ Романа Степановича (посмертно) — сержанта

ГНЄДІНА Артема Вячеславовича — солдата

ГОЛОВІНА Руслана Івановича — солдата

ГОНЧАРОВА Євгена Сергійовича — старшого солдата

ГОРОШКА Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата

ГРІШЕНКОВА Богдана Сергійовича — лейтенанта

ГУСАРА Владислава Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ДАНІЛОВА Дмитра Олександровича — старшого сержанта

ДЕМЧУКА Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДЕРЕВ’ЯНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ДУБОВИКА Сергія Петровича (посмертно) — лейтенанта

ДУДНИКА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта

ДЯЧЕНКА Максима Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

ЄМАНОВА Владислава Вікторовича — полковника

ЄРЄМЄЄВА Руслана Миколайовича — лейтенанта

ЖУЧКОВА Дениса Едуардовича — молодшого сержанта

ЗАПОЛЬСЬКОГО Тараса Володимировича (посмертно) — солдата

ЗАРІЦЬКОГО Миколу Володимировича — капітана

ЗОНОВА Олексія Юрійовича (посмертно) — солдата

ІВАНОВА Сергія Івановича (посмертно) — майстер-сержанта

ІВАНЧУКА Миколу Мирославовича (посмертно) — старшого солдата

ІВАНЮКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ІЩУКА Михайла Володимировича (посмертно) — солдата

КАЛАШНИКОВА Валентина Васильовича (посмертно) — солдата

КАЛЮЖНОГО Олексія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта

КЛИМЕНКА Яна Олександровича — молодшого сержанта

КЛУСЕНКА Дмитра Андрійовича — солдата

КОДАКА Іллю Олександровича — солдата

КОЗІНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта

КУДРЮ Ростислава Олександровича (посмертно) — солдата

КУЗЬМЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

КУЛЮ Вячеслава Євгеновича (посмертно) — штаб-сержанта

ЛАВРЕНКА Євгена Юрійовича — солдата

ЛІСОВИКА Михайла Михайловича — майстер-сержанта

ЛУКАНЯ Тараса Васильовича — старшого сержанта

ЛУНЬОВА Олексія Юрійовича — полковника

МАКСУТОВА Олександра Рафіковича (посмертно) — головного сержанта

МАЛАЄВА Романа Олеговича (посмертно) — штаб-сержанта

МАРИЧАНУ Олега Віталійовича — солдата

МАРЧЕНКА Кирила Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

МИШКА Костянтина Анатолійовича — молодшого лейтенанта

МОВЧАНА Артема Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МОРОЗА Юрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МОРОЗА Ярослава Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

МОТІЄНКА Вадима Олександровича (посмертно) — солдата

МЯЛА Віталія Михайловича — підполковника

НАВРОЦЬКОГО Михайла Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ОВДІЄНКА Максима Анатолійовича — лейтенанта

ОДНОРОБА Валерія Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта

ОЛЬХОВИКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

ПАВЛОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ПАРХОМЕНКА Ярослава Сергійовича — сержанта

ПАСКАЛОВА Івана Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПЕТРЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого лейтенанта

ПІДГОРНОГО Володимира Васильовича — молодшого лейтенанта

ПЛИТУСА Андрія Романовича — молодшого сержанта

ПОПОВИЧЕВА Дмитра Руслановича — лейтенанта

ПОХОЗЕЯ Віктора Андрійовича — молодшого сержанта

ПРОХОРЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

РОГОВСЬКОГО Микиту Віталійовича — сержанта

РОЯ Юрія Вікторовича (посмертно) — підполковника

САВЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

СИДОРЕНКА Андрія Володимировича — лейтенанта

СИДОРЮКА Володимира Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

СИЗОНА Сергія Борисовича — старшого солдата

СКОРИКА Олександра Дмитровича — лейтенанта

СЛАБОШЕВСЬКОГО Михайла Івановича (посмертно) — старшого сержанта

СЛИНЬКА Андрія Олександровича — сержанта

СТРОГЕЦЬКОГО Дмитра Леонідовича (посмертно) — солдата

СУВАЛА Юрія Володимировича — молодшого сержанта

ТАНЕНКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ТАНЦЮРУ Євгенія Петровича (посмертно) — солдата

ТАНЦЮРУ Олександра Володимировича — головного сержанта

ТЕРЕШКА Артема Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ТРІЩЕНКА Іллю Борисовича — молодшого сержанта

УКОЛОВА Євгена Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ФЕДІРКА Дениса Володимировича — солдата

ФРОЛІКОВА Михайла Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

ХАРУКА Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата

ХАЯ Ігоря Володимировича — солдата

ХВОСТИКА Антона Олексійовича — головного сержанта

ХОМЕНКА Євгена Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ЦЕБРИКА Віктора Юрійовича — сержанта

ЧЕПУРКА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта

ЧЕРНОВА Олександра Олександровича — старшого солдата

ЧИРКУ Івана Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ЧУМАКА Артема Володимировича — старшого солдата

ШПОТЕНКА Костянтина Вікторовича — старшого солдата

ШУЛІКА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата

ЯРОШИНСЬКОГО Андрія Сергійовича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ПАЛАМАРЯ Святослава Ярославовича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНІКІЄНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата

АРЦИБАШЕВА Володимира Олександровича — старшого солдата

АСЄЄВА Олексія Сергійовича — старшого солдата

АХМАНА Валерія Володимировича — солдата

БЕРЕЗУ Богдана Миколайовича — солдата

БОГАЧУКА Володимира Вікторовича — підполковника

БОЖКА Максима Руслановича — солдата

БОРТНИКА Сергія Леонідовича — солдата

БРЕУСА Антона Сергійовича — солдата

БУДИКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата

БУКАРЬОВА Дмитра Євгеновича — підполковника

ВОРОНЮКА Олексія Володимировича — старшого сержанта

ГАЙДАМАКУ Богдана Костянтиновича — старшого солдата

ГАРЬКУШУ Ігоря Вячеславовича — сержанта

ГНИДІНА Миколу Миколайовича — солдата

ГОРОХІНА Дениса Віталійовича — молодшого сержанта

ГОРЯЧОВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта

ГУРОВА Кирила Вікторовича — старшого лейтенанта

ДАНІЛЬЦЯ В’ячеслава Павловича — старшого сержанта

ДІДУЛА Данила Геннадійовича — солдата

ДРУЖИНІНА Євгена Вікторовича — старшого лейтенанта

ДУРИЦЬКОГО Дениса Васильовича — солдата

ДУШЕНЬКУ Ігоря Івановича — солдата

ДЬЯЧЕНКА Максима Павловича — солдата

ДЯЧЕНКА Івана Олександровича — сержанта

ЄРЕМЕЄВА Валерія Олеговича — старшого солдата

ЄФІМЕНКА Владислава Васильовича — солдата

ЖИТНИКА Дмитра Олексійовича — штаб-сержанта

ЖОЛОНКОВСЬКОГО Артура Вікторовича — солдата

ЗИБЕНКА Сергія Вікторовича — старшого солдата

ЗУБЕНКА Вячеслава Миколайовича — солдата

ІВАНЦОВА Миколу Миколайовича — старшого сержанта

ІГУМЕНЦЕВА Михайла Андрійовича — молодшого сержанта

ІРОДЕНКА Тараса Орлеановича — майора

ІСАЄВА Юлія Юрійовича — старшого сержанта

КАРАБАША Володимира Олеговича — сержанта

КАШПЕРСЬКОГО Геннадія Євгеновича — старшого солдата

КАШПЕРСЬКОГО Льва Едуардовича — солдата

КИРИЛЛОВА Даниїла Владиславовича — старшого лейтенанта

КЛИМЕНКА Андрія Михайловича — солдата

КЛОЧИХІНА Костянтина Михайловича — капітана медичної служби

КОЖУШКА Єгора Вікторовича — солдата

КОЗИДУБА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

КОЛОВСЬКОГО Михаїла Владиславовича — солдата

КОТОВСЬКОГО Вячеслава Валерійовича — солдата

КОЦАРЕНКА Руслана Івановича — штаб-сержанта

КРІСЕНКА Олега Андрійовича — сержанта

КРЮЧКОВА Дмитра Олександровича — майора

КУРКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата

КУРЧЕНКА Павла Павловича — молодшого сержанта

КУЧЕРА Андрія Ігоровича — солдата

ЛАЙЗОРИКА Миколу Михайловича — старшого сержанта

ЛАПОШИНА Владислава Андрійовича — солдата

ЛЕЛЬМЕЖА Олексія Володимировича — полковника

ЛЕФОРА Ігоря Раневича — солдата

ЛІСІЧЕНКОВА Володимира Костянтиновича — головного сержанта

МАКЕЄВА Дениса Артуровича — солдата

МАЛКОВА Максима Ігоровича — солдата

МАНЬКА Антона Володимировича — солдата

МАРКОВЦЯ Богдана Юрійовича — сержанта

МАРЦИНКА Максима Андрійовича — старшого солдата

МАТЮХІНА Микиту Володимировича — старшого солдата

МАТЮШИНА Германа Ігоровича — старшого солдата

МИХАЙЛОВА Ігоря Андрійовича — старшого солдата

МІХЄЄВА Анатолія Анатолійовича — лейтенанта

МОРОЗА Юрія Володимировича — старшого солдата

НЕБЕСНОГО Олега Геннадійовича — молодшого сержанта

НЕДОБІЙЧУКА Владислава Васильовича — старшого солдата

НЕТРЕБУ Миколу Миколайовича — старшого солдата

НІКОЛАЄНКА Вадима Вячеславовича — старшого сержанта

НОВІЦЬКОГО Дмитра Ігоровича — підполковника

ОЛІЙНИКА Романа Миколайовича — молодшого сержанта

ПАНАРІНА Івана Сергійовича — сержанта

ПЕТРЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого лейтенанта

ПИЛИП’ЯКА Ярослава Володимировича — капітана

ПІДГОРНОГО Володимира Васильовича — молодшого лейтенанта

ПІДДУБНОГО Руслана Леонідовича — старшого лейтенанта

ПІСКУНА Дениса Ігоровича — старшого солдата

ПІСЬМІЧЕНКА Андрія Петровича — молодшого сержанта

ПОЛЯКОВА Василя Олександровича — старшого сержанта

ПОНОМАРЕНКА Андрія Анатолійовича — солдата

ПОНОМАРЕНКА Олега Олеговича — солдата

ПОТАПОВА Костянтина Юрійовича — лейтенанта

ПОТЕБНЮ Вадима Михайловича — старшого солдата

ПРОНІНА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ПРОУТОРОВА Данііла Андрійовича — солдата

РОЖКОВА Івана Володимировича — старшого солдата

РОМАНОВА Андрія Анатолійовича — капітана

САХНА Романа Володимировича — сержанта

СЕМЕНОВА Семена Сергійовича — солдата

СЕРБІНА Миколу Михайловича — солдата

СИРИЦЮ Тараса Федоровича — солдата

СИЧА Євгенія Володимировича — капітана

СІРИКА Олександра Вікторовича — солдата

СЛЕСЯ Андрія Ігоровича — молодшого сержанта

СЛОБОДЕНЮКА Віталія Андрійовича — солдата

СМОЛІГОВЦЯ Артема Володимировича — капітана

СПІРОВА Андрія Геннадійовича — солдата

СТАНКУНАСА Олександра Юрійовича — солдата

СТАРІКОВА Андрія Євгеновича — старшого солдата

СТАРОДУБА Миколу Анатолійовича — солдата

СТРУКА Єгора Олеговича — майора

СУХОДОЛЬСЬКОГО Рустама Володимировича — старшого солдата

ТАЛОВЕРУ Максима Анатолійовича — сержанта

ТАНАСІЙЧУКА Петра Васильовича — сержанта

ТАРАНІНА Віталія Олександровича — старшого лейтенанта

ТОКАРЯ Андрія Васильовича — старшого сержанта

ТОЛСТОГО Ігоря Васильовича — солдата

ТХОРА Володимира Валентиновича — старшого солдата

ТЮШКЕВИЧА Вячеслава Валерійовича — старшого солдата

УДОВІЧЕНКА Романа Руслановича — молодшого сержанта

УЗІКОВА Станіслава Вадимовича — старшого солдата

ФЕДОРЧУКА Василя Вікторовича — молодшого сержанта

ФІЦАЯ Антона Петровича — солдата

ФРАНЧУКА Андрія Івановича — солдата

ХВОСТИКА Антона Олексійовича — головного сержанта

ЦВІРКУНА Олега Валерійовича — штаб-сержанта

ШАЛИНА Олександра Сергійовича — солдата

ШВЕЦЯ Михайла Артуровича — сержанта

ШЕВЧУКА Романа Валерійовича — солдата

ШЕНГЕЛЯ Дмитра Валерійовича — молодшого сержанта

ШЕРЕМЕТА Віктора Вікторовича — підполковника

ШОСТАКА Демида Сергійовича — старшого солдата

ШТИХА Романа Ігоровича — старшого лейтенанта

ШУНЬКА Св’ятослава Ігоровича — старшого сержанта

ЩЕРБАКА Олександра Валерійовича — старшого солдата

ЯКИМЧУКА Олексія Володимировича — молодшого сержанта

ЯРОВОГО Сергія Сергійовича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АРТЕМЕНКА Павла Васильовича — сержанта

БАБЕНКА Ростислава Олексійовича — старшого сержанта

ДЯЧЕНКА Андрія Ігоровича — старшого солдата

ЄФІМЕНКА Ігоря Валерійовича — молодшого сержанта

КАЧУЄВСЬКОГО Олексія Анатолійовича — солдата

ЛЕОНЕНКА Анатолія Вікторовича — молодшого сержанта

РОЗНЮКА Віталія Івановича — молодшого сержанта

САМАТОВА Дмитра Зінуровича — солдата

ФІЛІНА Артема Андрійовича — старшого сержанта

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БОНДАРЕНКА Микиту Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ВЛАДИКІНА Сергія Олександровича (посмертно) — сержанта

ГЕТЬМАНА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта

ДУДОЛАДА Владислава Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта

КАТИШЕВА Максима Вадимовича (посмертно) — головного сержанта

МИТЬКЕВИЧА Дениса Васильовича — майора

МУХТАРОВА Усеіна Сабрійовича (посмертно) — сержанта

НІКОЛЕНКА Романа Андрійовича — головного сержанта

ТРОХИМЕНКА Миколу Михайловича — сержанта

ШОВКОПЛЯСА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №255/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ЖУКА Валерія Олександровича — старшого лейтенанта

СМІЛІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АГЄЄВА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата

АЛЕКСЄЄНКА Дениса Олександровича (посмертно) — солдата

БАХТІНА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата

БЕРЕЗЮКА Миколу Івановича (посмертно) — підполковника

БІЛЕВИЧА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата

БІРЮКА В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта

БУТОВА Олександра Анатолійовича — полковника

ВЕЛИЧКА Миколу Володимировича — капітана

ВОРОНА Валерія Васильовича (посмертно) — підполковника

ГУПАЛЮКА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата

ДЗЮБУ Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

ДІРАНЧУКА Владислава Олеговича (посмертно) — старшого солдата

ЗАХАРУКА Вадима Олександровича (посмертно) — солдата

КАГАЛЬНЯКА Андрія Германовича (посмертно) — старшого солдата

КВАТИРКА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата

КОЗЮХНА Георгія Петровича (посмертно) — головного сержанта

КОЛЯДУ Анатолія Юрійовича (посмертно) — головного сержанта

КОРЕЙБУ Ярослава Юрійовича — солдата

КОСТЮКОВА Ігоря Петровича — штаб-сержанта

КУРАЧА Івана Івановича (посмертно) — штаб-сержанта

ЛЕВЧЕНКА Геннадія Михайловича (посмертно) — солдата

МАРКАНИЧА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата

МІСЮРИНА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

НАГОРНЮКА Вячеслава Петровича (посмертно) — солдата

НЕПЕВНОГО Романа Леонідовича (посмертно) — солдата

НІКІТЕНКА Костянтина Юрійовича — солдата

НІКІФОРОВА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

НІКОНЕНКА Ростислава Геннадійовича — старшого лейтенанта

ПАВЛЮКА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Максима Миколайовича — майора

ПІЧУРКІНА Юрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ПОХИЛА Романа Сергійовича — капітана

РОМАШКА Артема Сергійовича — майора

РЯБУСА Олександра Юрійовича — штаб-сержанта

САВОНІКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

СВИРИДОВА Івана Андрійовича — капітана

СОКОЛА Максима Олександровича — солдата

СТЕПАНЮКА Миколу Антоновича (посмертно) — солдата

СУХАНОВА Сергія Вікторовича — капітана

УСЕНКА Дмитра Юрійовича — солдата

ЧЕХОВСЬКОГО Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата

ЧУМАКА Романа Леонідовича (посмертно) — солдата

ШНУРКА Павла Валерійовича — солдата

ЯКИМЧУКА Валерія Івановича (посмертно) — солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЛЬБОЩОГО Іллю Васильовича — старшого солдата

АНАНЧЕНКА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта

АНІСІРОВИЧА Сергія Миколайовича — головного сержанта

БАЧИНСЬКОГО Олександра Михайловича — солдата

БЕНЮХА Богдана Миколайовича — старшого солдата

БЄЛОВА Олега Петровича — молодшого сержанта

БІЛОВИЦЬКОГО Олега Олександровича — старшого солдата

БОРЕНКА Віктора Сергійовича — старшого солдата

БУГАЄНКА Дмитра Андрійовича — старшого солдата

ВАГІНОВА Максима Володимировича — солдата

ВИРИЧА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ГЕРАСИМЕНКА Максима Васильовича — солдата

ГОВОРІНА Олега Володимировича — старшого лейтенанта

ГРИНЬКА Андрія Володимировича — майстер-сержанта

ГУБСЬКОГО Валерія Миколайовича — сержанта

ГУДЬКА Ярослава Івановича — солдата

ДАШКЕВИЧА Владислава Андрійовича — старшого лейтенанта

ДЕРЕВ’ЯНКА В’ячеслава Анатолійовича — старшого солдата

ДОВЖИКА Сергія Сергійовича — лейтенанта

ДОЛЮ Михайла Олександровича — головного сержанта

ДУБИНУ Павла Володимировича — старшого солдата

ЖИРЕНКА Віталія Олександровича — солдата

ЗАБЛОЦЬКОГО Миколи Олексійовича — солдата

ЗЕМЛЯКА Максима Сергійовича — старшого солдата

ЗЕМРОВА Анатолія Володимировича — солдата

ІВЧЕНКА Максима Романовича — лейтенанта

ІЛЬКУНА Віталія Володимировича — майора

КАНІКОВСЬКОГО Ярослава Олександровича — майора

КАПУСТІНА Сергія Ярославовича — старшого лейтенанта

КАРЕТНИКА Андрія Валерійовича — солдата

КАТКА Сергія Миколайовича — майора

КЛІМОВА Данила Сергійовича — солдата

КЛОЧКОВА Ярослава Івановича — лейтенанта

КЛЮШНИЧЕНКА Дмитра Олександровича — старшого сержанта

КОЛІСНИКА Олексія Михайловича — капітана

КОЛТАКОВА Артема Геннадійовича — майора

КОННОВА Євгенія Володимировича — головного сержанта

КОНШІНА Володимира Володимировича — капітана

КОРНІЄНКА Ігоря Андрійовича — солдата

КРАВЧУКА Федора Олександровича — сержанта

КУКСЕНКА Івана Івановича — підполковника

КУРАСОВА Станіслава Олександровича — солдата

КУРІКУ Дмитра Віталійовича — молодшого сержанта

ЛАДИНСЬКОГО Віталія Олександровича — старшого лейтенанта

МАЗУРА Михайла Олеговича — майора

МАЗУРИКА Олександра Миколайовича — сержанта

МАЙЄРА Олександра Артуровича — молодшого сержанта

МАНЬКА Вадима Олександровича — капітана

МАРТИНОВИЧА Олександра Дмитровича — старшого сержанта

МЕНЯЙЛА Андрія Володимировича — штаб-сержанта

МІЩАНЧУКА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта

МОСКАЛЕНКА Дмитра Олександровича — солдата

НІРШУ Дмитра Андрійовича — лейтенанта

ОНИЩЕНКА Віталія Васильовича — сержанта

ПАНАСЕНКА Анатолія Олексійовича — головного сержанта

ПАНЧУКА Ігоря Ігоровича — капітана

ПЛАХОТНЮКА Олега Миколайовича — старшого солдата

ПЛЕВАКУ Михайла Володимировича — капітана

ПОЛЯНІКА Володимира Леонідовича — молодшого сержанта

ПОТАПЕНКА Дениса Валерійовича — молодшого сержанта

ПОТІЄНКА Руслана Юрійовича — старшого солдата

ПРЯДКА Олександра Валерійовича — солдата

ПУШКАРЯ Антона Ігоровича — старшого солдата

РЕЗНИКА Миколу Васильовича — головного сержанта

СЕМЕНІХІНА Євгена Володимировича — капітана

СЕРБІНА Ярослава Олеговича — старшого солдата

СІМАКОВА Вадима Андрійовича — солдата

СМЄЛЬЦОВА Олексія Миколайовича — капітана

СТЕПУРСЬКОГО Андрія Васильовича — старшого лейтенанта

СТОРОЖЕВА Євгенія Олександровича — майора

СУПРУНА Івана Віталійовича — солдата

ТАКМАКОВА Василя Олеговича — солдата

ТЕЛЬНОГО Вадима Юрійовича — солдата

ТКАЧЕНКА Романа Миколайовича — штаб-сержанта

ТРЕТЬЯКОВА Віталія Юрійовича — майстер-сержанта

ФЕДОРКОВСЬКОГО Назара Олександровича — солдата

ХАРЧЕНКА Дениса Олександровича — старшого солдата

ЧМЕЛЬОВА Артема Костянтиновича — солдата

ШАМРАЯ Івана Віталійовича — солдата

ЯКУБЦЯ Сергія Олеговича — солдата

ЯРОШЕНКА Олега Володимировича — головного сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

КУРБАТОВА Артема Андрійовича — старшого лейтенанта

СИДОРЕНКА Станіслава Володимировича — молодшого лейтенанта

СІЛІНА Григорія Вікторовича — майора

ТКАЧУКА Руслана Володимировича — капітана

УКРАЇНСЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата

ФЕДОТОВА Артема Володимировича — штаб-сержанта

у Національній поліції України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ДЯЧУКА Анатолія Юрійовича — старшого сержанта поліції

ЛАКОЗУ Андрія Андрійовича — лейтенанта поліції

ТЕЛІПАЙЛА Костянтина Вікторовича (посмертно) — лейтенанта поліції

Нагородити орденом Данила Галицького

ДЕМЧЕНКА Романа Володимировича — підполковника поліції

ХУДЕНКА Миколу Миколайовича — полковника поліції

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВАВРИНЮКА Валерія Павловича — бригадного генерала

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БАРАНА Вадима Валентиновича — матроса

БЕВЗЮКА Олександра Васильовича — головного сержанта

БОНДАРЯ Олександра Петровича — головного сержанта

БОРИСОВА Олександра Олександровича — старшого сержанта

ГРУШКА Андрія Володимировича — старшого сержанта

ДУБОВА Сергія Олександровича — штаб-сержанта

КОРОЛЬЧУКА Олександра Володимировича — старшого сержанта

КУЗНЕЦОВА Дениса Олександровича — штаб-сержанта

КУКСУ Костянтина Миколайовича — сержанта

ПАЗІНА Дмитра Васильовича — старшого лейтенанта

СОКОЛОВА Ігоря Валерійовича — штаб-сержанта

СКУДІНА Юрія Володимировича — сержанта

ТКАЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — майстер-сержанта

ШАБАЛІНА Валерія Олександровича — старшого матроса

ШАКУРОВА Олега Олександровича — сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БУРКА Назарія Васильовича — сержанта

ВАСИЛЕНКА Івана Вадимовича — полковника

КОВАЛЬЧУКА Олега Васильовича — полковника

РОЩУПКІНА Сергія Васильовича — майора

ЦВЕЛІХА Павла Володимировича — полковника

ЦЕРКОВНИКА Назарія Володимировича — майора

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ДАЦЮКА Миколу Івановича — майора

МАТВЄЄВА Олексія Валерійовича — підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БЕЗГОДЬКА Володимира Юрійовича — штаб-сержанта

БЄЛІКОВА Станіслава Вікторовича — сержанта

ВАСЕРУКА Євгена Васильовича — старшого лейтенанта

ЗАВАЛЬНОГО Дениса Олеговича — головного сержанта

КЛЬОШЕВА Валерія Анатолійовича — сержанта

КОВАЛЬОВА Романа Володимировича — сержанта

КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Михайловича — молодшого сержанта

МАШОШИНА Дмитра Сергійовича — штаб-сержанта

ОРИЩУКА Ігоря Степановича — майстер-сержанта

ПОГОРЕЦЬКОГО Мирона Сергійовича — сержанта

ПОЛТАВСЬКОГО Олексія Віталійовича — майстер-сержанта

СТЕЛЬМАХОВА Руслана Володимировича — майстер-сержанта

ТАРАНУХУ Олександра Вікторовича — майстер-сержанта

ХЛОНОВА Олександра Володимировича — майстер-сержанта

ЯНЧЕВСЬКОГО Едуарда Леонідовича — штаб-сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №256/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВІСХАНОВА Андрія Гусейновича — підполковника

СОВІНСЬКОГО Сергія Євгеновича — полковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГУЛЬЧУКА Вячеслава Віталійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ШЕВЧУКА Віталія Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АБРАМОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата

АВДІЄВСЬКОГО Руслана Валерійовича — солдата

АЗІМОВА Сеймура Мубаризовича — солдата

БАБИЧА Миколу Вячеславовича (посмертно) — солдата

БАКУМЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

БАРАБАША Руслана Вікторовича — старшого солдата

БАРАБАШЕНКА Сергія Вікторовича — головного сержанта

БЕЛЬЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

БЕНДИКА Вячеслава Васильовича — сержанта

БІЛОГО Владислава Сергійовича — старшого солдата

БОНДАРЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

БРЯЗУ Василя Васильовича (посмертно) — солдата

ВОДЯХУ Максима Сергійовича (посмертно) — солдата

ВОРОНІНА Олексія Олександровича — старшого солдата

ГОЛУБКОВА Віталія Вікторовича — солдата

ГРАЧОВА Максима Олеговича (посмертно) — старшого солдата

ГУЗЕНКА Микиту Дмитровича (посмертно) — солдата

ДАРОВСЬКОГО Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата

ДВОРАКА Максима Юрійовича — молодшого лейтенанта

ДРОБОТА Євгена Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта

ДОВГАНЯ Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата

ЄРОШКІНА Фелікса Ігоровича — капітана

ЖУМАБОЄВА Руслана Мукімбойовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЗАБАРИЛА Мирона Степановича (посмертно) — майора

ЗАХАРОВА Дмитра Денисовича — солдата

ІЩУКА Богдана Олеговича (посмертно) — солдата

КАРНАУХА Володимира Олександровича — старшого лейтенанта

КВАШНЕВСЬКОГО Павла Миколайовича — молодшого сержанта

КОСЯЧЕНКА Віталія Володимировича (посмертно) — солдата

КОЦЮБАНА Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата

КРАВЦОВА Микиту Сергійовича (посмертно) — солдата

КРАВЧЕНКА Олега Миколайовича — полковника

КУЗНЕЦОВА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта

КУПУ Валерія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛЕБЕДЯ Павла Івановича (посмертно) — старшого солдата

МАР’ЄНКА Владислава Сергійовича (посмертно) — солдата

МЕТЛИЦЬКОГО Олександра Олександровича — солдата

МІЩЕНКА Романа Леонідовича — сержанта

НАЛИВАЙКА Миколу Володимировича — старшого солдата

ОЛЬХОВИКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ОСТРОВСЬКОГО Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ПАНАЙОТОВА Сергія Ілліча — старшого сержанта

ПАЦЕЛЮ Ярослава Вікторовича (посмертно) — майстер-сержанта

ПЕТРОВА Івана Петровича (посмертно) — солдата

ПЕЧЕНЮКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата

ПЄШКОВА Артема Ігоровича (посмертно) — солдата

ПОПОВА Михайла Сергійовича — старшого солдата

ПОТІШКА Романа Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

РАДЧЕНКА Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата

РЕВЕНКА Павла Вячеславовича — старшого солдата

РЕНЬГАЧА Олександра Олексійовича (посмертно) — майстер-сержанта

РИБАКА Дмитра Анатолійовича — солдата

РОМАНЮКА Антона Руслановича — молодшого сержанта

САДОВСЬКОГО Станіслава Валерійовича — старшого сержанта

САМОЙЛОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта

СИВУРУ Дмитра Олександровича — солдата

СИЛЬЧЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

СМИРНОВА Миколу Володимировича — старшого лейтенанта

СМОКОВА Миколу Степановича — солдата

СПІРІДОНОВА Павла Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта

СТОПНИКА Всеволода Юрійовича (посмертно) — солдата

ТЕЛЕПЕНКА Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата

УЛЬЯШИНА Віталія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ХАЛІМОНА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ХЛЮПІНА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата

ХОДАКІВСЬКОГО Володимира Володимировича — старшого солдата

ЦВЄТКОВА Дмитра Валентиновича (посмертно) — солдата

ЦВИГУНА Сергія Борисовича (посмертно) — сержанта

ЦИБУЛЬНИКА Олега Леонідовича — старшого солдата

ЧАЙКОВСЬКОГО Бориса Володимировича (посмертно) — солдата

ЧЕПУРКА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ШИКУЛУ Ростислава Андрійовича (посмертно) — солдата

ШАШЛОВА Анатолія Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

ШУБУ Віталія Івановича (посмертно) — солдата

ШЕВЕЛУ Віталія Віталійовича — старшого солдата

ШЕЙНІНА Миколу Володимировича — старшого солдата

ШАРАБАНА Сергія Олександровича — старшого солдата

ЮР’ЄВА Олександра Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта

ЯКОВЕНКА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта

ЯНІНА Олексія Євгеновича (посмертно) — старшого сержанта

ЯЧІНА Валентина Олександровича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЗАРОВА Дмитра Володимировича — солдата

БАБІЧА Дмитра Олександровича — штаб-сержанта

БАРВИНСЬКОГО Віктора Геннадійовича — солдата

БЕНЦУ Сергія Михайловича — молодшого сержанта

БЄЛОВА Нікіту Андрійовича — солдата

БОЙКА Вадима Івановича — штаб-сержанта

БОНДАРЕНКА Микиту Андрійовича — сержанта

БУРНАЗОВА Миколу Васильовича — солдата

ГАЗАРЯНА Артура Борисовича — лейтенанта

ГОЛОВКА Степана Сергійовича — сержанта

ГОНДЮЛА Артема Сергійовича — старшого солдата

ГОРЯІНОВА Євгена Олександровича — сержанта

ГУСЄВА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта

ГУСЄВА Павла Валерійовича — солдата

ДЗУЄНКА Миколу Олександровича — солдата

ДУШИНА Ігоря Костянтиновича — старшого солдата

ЄРШОВА Олексія Сергійовича — капітана

ЖДАМАРОВА Володимира Івановича — сержанта

ЗАВГОРОДНЬОГО Івана Михайловича — старшого солдата

ЗАХАРОВА Іллю Сергійовича — старшого солдата

ЗІНЧУКА Віталія Олександровича — старшого солдата

ІВАННІКОВА Володимира Анатолійовича — лейтенанта

ІГНАТЮКА Андрія Андрійовича — лейтенанта

ІРБІДЄЄВА Ігоря Олександровича — сержанта

ІСАЄНКОВА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

КАНДАУРОВА Олександра Ігоровича — капітана

КАПУСТЯНСЬКОГО Владислава Григоровича — старшого сержанта

КОВАЛЬОВА Сергія Леонідовича — молодшого сержанта

КОЗАЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого солдата

КОРУДА Миколу Віталійовича — солдата

КУЛАЄНКА Ігоря Анатолійовича — підполковника

КУЛИНИЧА Олександра Володимировича — солдата

ЛИСЕНКА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта

ЛИТВИНЕНКО Анастасію Олексіївну — старшого солдата

ЛІТВІНОВА Романа Віталійовича — старшого солдата

МАЗУРІНА Олександра Андрійовича — солдата

МАЛЬЧУКА Максима Олександровича — майора

МАРИШЕВА Сергія Антоновича — молодшого сержанта

МАРКІНА Сергія Вячеславовича — солдата

МАТВІЄНКА Дмитра Володимировича — солдата

МАЯЦЬКОГО Сергія Павловича — солдата

МЕЛЬНИКОВИЧА Івана Васильовича — молодшого сержанта

МЕЛЬНИЧУКА Дмитра Володимировича — старшого солдата

МЕЩЕРЯКОВА Дмитра Володимировича — солдата

МИРОНІЧЕВА Сергія Олександровича — старшого сержанта

МИХАЙЛОВА Арсенія Сергійовича — молодшого лейтенанта

МІКУЛУ Івана Федоровича — сержанта

МОРОЗА Віталія Станіславовича — капітана

МУДРИКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

МУСАЄВА Рената Башировича — капітана

ПАВЛЕНКА Олександра Петровича — старшого солдата

ПІДЛІСНОГО Ігоря Вячеславовича — старшого солдата

ПОДГАЄЦЬКОГО Дмитра Євгеновича — солдата

ПОЗІГУНА Василя Васильовича — молодшого лейтенанта

ПОНОМАРЕНКА Тимофія Сергійовича — солдата

ПОЧЕРНІНА Олександра Анатолійовича — солдата

РЕМЕЗА Дмитра Миколайовича — сержанта

САБОДАША Юрія Анатолійовича — старшого сержанта

САРЖЕВСЬКОГО Миколу Олександровича — солдата

СЕРДЦЕВА Сергія Васильовича — солдата

СИКИЛИНДУ Олександра Васильовича — старшого солдата

СИНЕЛЬНИКА Артема Олександровича — старшого солдата

СІВАКА Андрія Васильовича — сержанта

СІНДІЯ Дениса Геннадійовича — солдата

СЛОБОДЯНЮКА Іллю Анатолійовича — солдата

СМАГУ Дмитра Івановича — сержанта

СОЛОВЙОВА Андрія Олеговича — підполковника

СУХАНЮКА Михайла Миколайовича — солдата

СЬОМОЧКІНА Ігоря Олександровича — солдата

ТАРИТІНА Дмитра Андрійовича — молодшого лейтенанта

ФЕСЕНКА Владислава Сергійовича — солдата

ФЕСЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

ХОМОВСЬКОГО Богдана Юрійовича — старшого солдата

ЧОЛАНЮКА Віталія Вікторовича — солдата

ШЕХОВЦОВА Олексія Олексійовича — солдата

ШЛЕКОВА Олександра Вячеславовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ПАВЛЕНКА-КРИЖЕШЕВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — капітана

САМОЙЛЕНКА Іллю Сергійовича Указ — старшого солдата

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЙКА Олексія Івановича (посмертно) — старшого сержанта

БІЛЕНКА Михайла Сергійовича (посмертно) — майстер-сержанта

БІЛОУСА Олександра Михайловича (посмертно) — підполковника

МАЛЬЧЕВСЬКОГО Віктора Павловича — майора

НАЗАРЕНКА Богдана Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта

ПЕЛИХА Олександра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта

РОХА Олега Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта

СЕМЮКА Сергія Івановича — головного сержанта

СИМОНОВИЧА Владислава Павловича (посмертно) — штаб-сержанта

ХОДОРОВСЬКОГО Володимира Леонідовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЧЕМЕРИСА Романа Григоровича (посмертно) — підполковника

ЯСІНСЬКОГО Ігоря Андрійовича (посмертно) — головного сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

НІКОЛАЄВА Миколу Миколайовича — капітана 1 рангу

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ХОРОШКА Юрія Івановича — майора

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

МЕЛЬНИКА Максима Віталійовича — старшого лейтенанта

у Державній службі України з надзвичайних ситуацій:

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ПІДГУРНОГО Дмитра Олександровича — заступника начальника Головного управління по зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення Головного управління ДСНС України у Київській області

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БОЧКОВСЬКОГО Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

БРЕЧКУ Станіслава Юрійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

БУДКА Богдана Олександровича — капітана служби цивільного захисту

ДЕГТЯРЕНКА Івана Михайловича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ДИШКАНТА Сергія Володимировича — полковника служби цивільного захисту

ДОВГОПОЛА Ігоря Вячеславовича — полковника служби цивільного захисту

ДОНЮ Артура В’ячеславовича — полковника служби цивільного захисту

ЖИЛКА Максима Павловича — капітана служби цивільного захисту

ЗЛЕНКА Юрія Олексійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ІВАНЕНКА Олександра Миколайовича — майора служби цивільного захисту

ІЛЬЄВА Михайла Олександровича — майора служби цивільного захисту

КАНДАУРОВА Олексія Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ОСЬОНОВА Олега Сергійовича — полковника служби цивільного захисту

ПАЛАМАРЧУКА Олега Івановича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ПАНЧУКА Сергія Володимировича — старшину служби цивільного захисту

ПЕЛИПЕНКА Костянтина Олексійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

ПЕСЧАНСЬКОГО Вячеслава Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ПЕТРУШКЕВИЧА Максима Олександровича — майора служби цивільного захисту

СЕРЕДУ Євгена Олександровича — майора служби цивільного захисту

ТИМОЩУКА Віталія Миколайовича — капітана служби цивільного захисту

ШАРОГО Ігоря Борисовича — полковника служби цивільного захисту

ШПАКОВСЬКОГО Сергія Олександровича — майора служби цивільного захисту

ЩИКОВСЬКОГО Олександра Володимировича — прапорщика служби цивільного захисту

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ГЛАДКИХ Сергія Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ЛІПСЬКОГО Романа Васильовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 квітня 2022 року

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