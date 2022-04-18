Друг Калина і ще 835 лицарів: президент підписав нові укази щодо державних нагород

Згідно з новими указами президента, державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних сил України, 553 бійці Національної гвардії, 64 прикордонники, 5 поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Такі цифри назвав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 квітня.
Як можна побачити, серед нагороджених – чимало бійців полку “Азов”. Зокрема, орденом Данила Галицького відзначений заступник командира полку капітан Святослав Паламар, друг “Калина”, який перебуває в Маріуполі і записує з обложеного міста відеозвернення. “Ми стоятимемо до кінця”, – сказав він в інтерв’ю “Новинарні“.
“Новинарня” подає тексти всіх трьох указів за 17 квітня про нагородження орденами й медалями. У цих документах посмертно удостоєні нагород 152 особи.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГОРБАТЮКА Петра Михайловича (посмертно) — полковника
ІГНАТЬЄВА Івана Анатолійовича — старшого лейтенанта
НИЗИЦЬКОГО Ростислава Олеговича — лейтенанта
ЮХИМЧУКА Максима Олександровича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БАБЧИНІЦЕРА Фелікса Ігоровича — капітана
КОВКРАКА Андрія Володимировича — лейтенанта
ПОЛЮХОВИЧА Олександра Петровича — штаб-сержанта
ПОНАРА Андрія Васильовича — лейтенанта
ХОХЛЕНКОВА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АБДЮКОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
АЛІЄВА Рената Вагіфовича — старшого солдата
АЛХІМОВА Арсентія Євгеновича — лейтенанта
АНІНА Івана Аркадійовича (посмертно) — солдата
АТАМАНА Романа Ігоровича — старшого сержанта
БАРСЬКОГО Андрія Ігоровича (посмертно) — головного сержанта
БЕРЕЗНІЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
БЄЛІНОВА Богдана Юрійовича — молодшого сержанта
БОЖКА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата
БОНДАРЕНКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
БОРОДІНА Сергія Анатолійовича — головного сержанта
БРАУНА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
БУГАЯ Олександра Олександровича (посмертно) — головного сержанта
ВАРБАНСЬКОГО Едуарда Євгеновича — старшого солдата
ВЕРБОВСЬКОГО Артема Сергійовича — старшого лейтенанта
ВОЙЧУНАСА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта
ВОЛЯНЮКА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ВОРОШИЛІНА Володимира Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ВУСА Євгенія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ГВОЗДИНСЬКОГО Володимира Миколайовича — старшого солдата
ГЛАДІЯ Романа Степановича (посмертно) — сержанта
ГНЄДІНА Артема Вячеславовича — солдата
ГОЛОВІНА Руслана Івановича — солдата
ГОНЧАРОВА Євгена Сергійовича — старшого солдата
ГОРОШКА Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата
ГРІШЕНКОВА Богдана Сергійовича — лейтенанта
ГУСАРА Владислава Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ДАНІЛОВА Дмитра Олександровича — старшого сержанта
ДЕМЧУКА Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ДЕРЕВ’ЯНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ДУБОВИКА Сергія Петровича (посмертно) — лейтенанта
ДУДНИКА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта
ДЯЧЕНКА Максима Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
ЄМАНОВА Владислава Вікторовича — полковника
ЄРЄМЄЄВА Руслана Миколайовича — лейтенанта
ЖУЧКОВА Дениса Едуардовича — молодшого сержанта
ЗАПОЛЬСЬКОГО Тараса Володимировича (посмертно) — солдата
ЗАРІЦЬКОГО Миколу Володимировича — капітана
ЗОНОВА Олексія Юрійовича (посмертно) — солдата
ІВАНОВА Сергія Івановича (посмертно) — майстер-сержанта
ІВАНЧУКА Миколу Мирославовича (посмертно) — старшого солдата
ІВАНЮКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ІЩУКА Михайла Володимировича (посмертно) — солдата
КАЛАШНИКОВА Валентина Васильовича (посмертно) — солдата
КАЛЮЖНОГО Олексія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта
КЛИМЕНКА Яна Олександровича — молодшого сержанта
КЛУСЕНКА Дмитра Андрійовича — солдата
КОДАКА Іллю Олександровича — солдата
КОЗІНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта
КУДРЮ Ростислава Олександровича (посмертно) — солдата
КУЗЬМЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
КУЛЮ Вячеслава Євгеновича (посмертно) — штаб-сержанта
ЛАВРЕНКА Євгена Юрійовича — солдата
ЛІСОВИКА Михайла Михайловича — майстер-сержанта
ЛУКАНЯ Тараса Васильовича — старшого сержанта
ЛУНЬОВА Олексія Юрійовича — полковника
МАКСУТОВА Олександра Рафіковича (посмертно) — головного сержанта
МАЛАЄВА Романа Олеговича (посмертно) — штаб-сержанта
МАРИЧАНУ Олега Віталійовича — солдата
МАРЧЕНКА Кирила Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
МИШКА Костянтина Анатолійовича — молодшого лейтенанта
МОВЧАНА Артема Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МОРОЗА Юрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МОРОЗА Ярослава Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
МОТІЄНКА Вадима Олександровича (посмертно) — солдата
МЯЛА Віталія Михайловича — підполковника
НАВРОЦЬКОГО Михайла Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ОВДІЄНКА Максима Анатолійовича — лейтенанта
ОДНОРОБА Валерія Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
ОЛЬХОВИКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
ПАВЛОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ПАРХОМЕНКА Ярослава Сергійовича — сержанта
ПАСКАЛОВА Івана Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПЕТРЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого лейтенанта
ПІДГОРНОГО Володимира Васильовича — молодшого лейтенанта
ПЛИТУСА Андрія Романовича — молодшого сержанта
ПОПОВИЧЕВА Дмитра Руслановича — лейтенанта
ПОХОЗЕЯ Віктора Андрійовича — молодшого сержанта
ПРОХОРЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
РОГОВСЬКОГО Микиту Віталійовича — сержанта
РОЯ Юрія Вікторовича (посмертно) — підполковника
САВЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
СИДОРЕНКА Андрія Володимировича — лейтенанта
СИДОРЮКА Володимира Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
СИЗОНА Сергія Борисовича — старшого солдата
СКОРИКА Олександра Дмитровича — лейтенанта
СЛАБОШЕВСЬКОГО Михайла Івановича (посмертно) — старшого сержанта
СЛИНЬКА Андрія Олександровича — сержанта
СТРОГЕЦЬКОГО Дмитра Леонідовича (посмертно) — солдата
СУВАЛА Юрія Володимировича — молодшого сержанта
ТАНЕНКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ТАНЦЮРУ Євгенія Петровича (посмертно) — солдата
ТАНЦЮРУ Олександра Володимировича — головного сержанта
ТЕРЕШКА Артема Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ТРІЩЕНКА Іллю Борисовича — молодшого сержанта
УКОЛОВА Євгена Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта
ФЕДІРКА Дениса Володимировича — солдата
ФРОЛІКОВА Михайла Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
ХАРУКА Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата
ХАЯ Ігоря Володимировича — солдата
ХВОСТИКА Антона Олексійовича — головного сержанта
ХОМЕНКА Євгена Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ЦЕБРИКА Віктора Юрійовича — сержанта
ЧЕПУРКА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта
ЧЕРНОВА Олександра Олександровича — старшого солдата
ЧИРКУ Івана Анатолійовича (посмертно) — сержанта
ЧУМАКА Артема Володимировича — старшого солдата
ШПОТЕНКА Костянтина Вікторовича — старшого солдата
ШУЛІКА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата
ЯРОШИНСЬКОГО Андрія Сергійовича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ПАЛАМАРЯ Святослава Ярославовича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНІКІЄНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата
АРЦИБАШЕВА Володимира Олександровича — старшого солдата
АСЄЄВА Олексія Сергійовича — старшого солдата
АХМАНА Валерія Володимировича — солдата
БЕРЕЗУ Богдана Миколайовича — солдата
БОГАЧУКА Володимира Вікторовича — підполковника
БОЖКА Максима Руслановича — солдата
БОРТНИКА Сергія Леонідовича — солдата
БРЕУСА Антона Сергійовича — солдата
БУДИКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата
БУКАРЬОВА Дмитра Євгеновича — підполковника
ВОРОНЮКА Олексія Володимировича — старшого сержанта
ГАЙДАМАКУ Богдана Костянтиновича — старшого солдата
ГАРЬКУШУ Ігоря Вячеславовича — сержанта
ГНИДІНА Миколу Миколайовича — солдата
ГОРОХІНА Дениса Віталійовича — молодшого сержанта
ГОРЯЧОВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
ГУРОВА Кирила Вікторовича — старшого лейтенанта
ДАНІЛЬЦЯ В’ячеслава Павловича — старшого сержанта
ДІДУЛА Данила Геннадійовича — солдата
ДРУЖИНІНА Євгена Вікторовича — старшого лейтенанта
ДУРИЦЬКОГО Дениса Васильовича — солдата
ДУШЕНЬКУ Ігоря Івановича — солдата
ДЬЯЧЕНКА Максима Павловича — солдата
ДЯЧЕНКА Івана Олександровича — сержанта
ЄРЕМЕЄВА Валерія Олеговича — старшого солдата
ЄФІМЕНКА Владислава Васильовича — солдата
ЖИТНИКА Дмитра Олексійовича — штаб-сержанта
ЖОЛОНКОВСЬКОГО Артура Вікторовича — солдата
ЗИБЕНКА Сергія Вікторовича — старшого солдата
ЗУБЕНКА Вячеслава Миколайовича — солдата
ІВАНЦОВА Миколу Миколайовича — старшого сержанта
ІГУМЕНЦЕВА Михайла Андрійовича — молодшого сержанта
ІРОДЕНКА Тараса Орлеановича — майора
ІСАЄВА Юлія Юрійовича — старшого сержанта
КАРАБАША Володимира Олеговича — сержанта
КАШПЕРСЬКОГО Геннадія Євгеновича — старшого солдата
КАШПЕРСЬКОГО Льва Едуардовича — солдата
КИРИЛЛОВА Даниїла Владиславовича — старшого лейтенанта
КЛИМЕНКА Андрія Михайловича — солдата
КЛОЧИХІНА Костянтина Михайловича — капітана медичної служби
КОЖУШКА Єгора Вікторовича — солдата
КОЗИДУБА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
КОЛОВСЬКОГО Михаїла Владиславовича — солдата
КОТОВСЬКОГО Вячеслава Валерійовича — солдата
КОЦАРЕНКА Руслана Івановича — штаб-сержанта
КРІСЕНКА Олега Андрійовича — сержанта
КРЮЧКОВА Дмитра Олександровича — майора
КУРКОВА Сергія Володимировича — старшого солдата
КУРЧЕНКА Павла Павловича — молодшого сержанта
КУЧЕРА Андрія Ігоровича — солдата
ЛАЙЗОРИКА Миколу Михайловича — старшого сержанта
ЛАПОШИНА Владислава Андрійовича — солдата
ЛЕЛЬМЕЖА Олексія Володимировича — полковника
ЛЕФОРА Ігоря Раневича — солдата
ЛІСІЧЕНКОВА Володимира Костянтиновича — головного сержанта
МАКЕЄВА Дениса Артуровича — солдата
МАЛКОВА Максима Ігоровича — солдата
МАНЬКА Антона Володимировича — солдата
МАРКОВЦЯ Богдана Юрійовича — сержанта
МАРЦИНКА Максима Андрійовича — старшого солдата
МАТЮХІНА Микиту Володимировича — старшого солдата
МАТЮШИНА Германа Ігоровича — старшого солдата
МИХАЙЛОВА Ігоря Андрійовича — старшого солдата
МІХЄЄВА Анатолія Анатолійовича — лейтенанта
МОРОЗА Юрія Володимировича — старшого солдата
НЕБЕСНОГО Олега Геннадійовича — молодшого сержанта
НЕДОБІЙЧУКА Владислава Васильовича — старшого солдата
НЕТРЕБУ Миколу Миколайовича — старшого солдата
НІКОЛАЄНКА Вадима Вячеславовича — старшого сержанта
НОВІЦЬКОГО Дмитра Ігоровича — підполковника
ОЛІЙНИКА Романа Миколайовича — молодшого сержанта
ПАНАРІНА Івана Сергійовича — сержанта
ПЕТРЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого лейтенанта
ПИЛИП’ЯКА Ярослава Володимировича — капітана
ПІДГОРНОГО Володимира Васильовича — молодшого лейтенанта
ПІДДУБНОГО Руслана Леонідовича — старшого лейтенанта
ПІСКУНА Дениса Ігоровича — старшого солдата
ПІСЬМІЧЕНКА Андрія Петровича — молодшого сержанта
ПОЛЯКОВА Василя Олександровича — старшого сержанта
ПОНОМАРЕНКА Андрія Анатолійовича — солдата
ПОНОМАРЕНКА Олега Олеговича — солдата
ПОТАПОВА Костянтина Юрійовича — лейтенанта
ПОТЕБНЮ Вадима Михайловича — старшого солдата
ПРОНІНА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ПРОУТОРОВА Данііла Андрійовича — солдата
РОЖКОВА Івана Володимировича — старшого солдата
РОМАНОВА Андрія Анатолійовича — капітана
САХНА Романа Володимировича — сержанта
СЕМЕНОВА Семена Сергійовича — солдата
СЕРБІНА Миколу Михайловича — солдата
СИРИЦЮ Тараса Федоровича — солдата
СИЧА Євгенія Володимировича — капітана
СІРИКА Олександра Вікторовича — солдата
СЛЕСЯ Андрія Ігоровича — молодшого сержанта
СЛОБОДЕНЮКА Віталія Андрійовича — солдата
СМОЛІГОВЦЯ Артема Володимировича — капітана
СПІРОВА Андрія Геннадійовича — солдата
СТАНКУНАСА Олександра Юрійовича — солдата
СТАРІКОВА Андрія Євгеновича — старшого солдата
СТАРОДУБА Миколу Анатолійовича — солдата
СТРУКА Єгора Олеговича — майора
СУХОДОЛЬСЬКОГО Рустама Володимировича — старшого солдата
ТАЛОВЕРУ Максима Анатолійовича — сержанта
ТАНАСІЙЧУКА Петра Васильовича — сержанта
ТАРАНІНА Віталія Олександровича — старшого лейтенанта
ТОКАРЯ Андрія Васильовича — старшого сержанта
ТОЛСТОГО Ігоря Васильовича — солдата
ТХОРА Володимира Валентиновича — старшого солдата
ТЮШКЕВИЧА Вячеслава Валерійовича — старшого солдата
УДОВІЧЕНКА Романа Руслановича — молодшого сержанта
УЗІКОВА Станіслава Вадимовича — старшого солдата
ФЕДОРЧУКА Василя Вікторовича — молодшого сержанта
ФІЦАЯ Антона Петровича — солдата
ФРАНЧУКА Андрія Івановича — солдата
ХВОСТИКА Антона Олексійовича — головного сержанта
ЦВІРКУНА Олега Валерійовича — штаб-сержанта
ШАЛИНА Олександра Сергійовича — солдата
ШВЕЦЯ Михайла Артуровича — сержанта
ШЕВЧУКА Романа Валерійовича — солдата
ШЕНГЕЛЯ Дмитра Валерійовича — молодшого сержанта
ШЕРЕМЕТА Віктора Вікторовича — підполковника
ШОСТАКА Демида Сергійовича — старшого солдата
ШТИХА Романа Ігоровича — старшого лейтенанта
ШУНЬКА Св’ятослава Ігоровича — старшого сержанта
ЩЕРБАКА Олександра Валерійовича — старшого солдата
ЯКИМЧУКА Олексія Володимировича — молодшого сержанта
ЯРОВОГО Сергія Сергійовича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АРТЕМЕНКА Павла Васильовича — сержанта
БАБЕНКА Ростислава Олексійовича — старшого сержанта
ДЯЧЕНКА Андрія Ігоровича — старшого солдата
ЄФІМЕНКА Ігоря Валерійовича — молодшого сержанта
КАЧУЄВСЬКОГО Олексія Анатолійовича — солдата
ЛЕОНЕНКА Анатолія Вікторовича — молодшого сержанта
РОЗНЮКА Віталія Івановича — молодшого сержанта
САМАТОВА Дмитра Зінуровича — солдата
ФІЛІНА Артема Андрійовича — старшого сержанта
у Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БОНДАРЕНКА Микиту Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ВЛАДИКІНА Сергія Олександровича (посмертно) — сержанта
ГЕТЬМАНА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта
ДУДОЛАДА Владислава Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
КАТИШЕВА Максима Вадимовича (посмертно) — головного сержанта
МИТЬКЕВИЧА Дениса Васильовича — майора
МУХТАРОВА Усеіна Сабрійовича (посмертно) — сержанта
НІКОЛЕНКА Романа Андрійовича — головного сержанта
ТРОХИМЕНКА Миколу Михайловича — сержанта
ШОВКОПЛЯСА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ЖУКА Валерія Олександровича — старшого лейтенанта
СМІЛІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АГЄЄВА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
АЛЕКСЄЄНКА Дениса Олександровича (посмертно) — солдата
БАХТІНА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
БЕРЕЗЮКА Миколу Івановича (посмертно) — підполковника
БІЛЕВИЧА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
БІРЮКА В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта
БУТОВА Олександра Анатолійовича — полковника
ВЕЛИЧКА Миколу Володимировича — капітана
ВОРОНА Валерія Васильовича (посмертно) — підполковника
ГУПАЛЮКА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата
ДЗЮБУ Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
ДІРАНЧУКА Владислава Олеговича (посмертно) — старшого солдата
ЗАХАРУКА Вадима Олександровича (посмертно) — солдата
КАГАЛЬНЯКА Андрія Германовича (посмертно) — старшого солдата
КВАТИРКА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата
КОЗЮХНА Георгія Петровича (посмертно) — головного сержанта
КОЛЯДУ Анатолія Юрійовича (посмертно) — головного сержанта
КОРЕЙБУ Ярослава Юрійовича — солдата
КОСТЮКОВА Ігоря Петровича — штаб-сержанта
КУРАЧА Івана Івановича (посмертно) — штаб-сержанта
ЛЕВЧЕНКА Геннадія Михайловича (посмертно) — солдата
МАРКАНИЧА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата
МІСЮРИНА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта
НАГОРНЮКА Вячеслава Петровича (посмертно) — солдата
НЕПЕВНОГО Романа Леонідовича (посмертно) — солдата
НІКІТЕНКА Костянтина Юрійовича — солдата
НІКІФОРОВА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
НІКОНЕНКА Ростислава Геннадійовича — старшого лейтенанта
ПАВЛЮКА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата
ПЕРЕПЕЛИЦЮ Максима Миколайовича — майора
ПІЧУРКІНА Юрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ПОХИЛА Романа Сергійовича — капітана
РОМАШКА Артема Сергійовича — майора
РЯБУСА Олександра Юрійовича — штаб-сержанта
САВОНІКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
СВИРИДОВА Івана Андрійовича — капітана
СОКОЛА Максима Олександровича — солдата
СТЕПАНЮКА Миколу Антоновича (посмертно) — солдата
СУХАНОВА Сергія Вікторовича — капітана
УСЕНКА Дмитра Юрійовича — солдата
ЧЕХОВСЬКОГО Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата
ЧУМАКА Романа Леонідовича (посмертно) — солдата
ШНУРКА Павла Валерійовича — солдата
ЯКИМЧУКА Валерія Івановича (посмертно) — солдата
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЛЬБОЩОГО Іллю Васильовича — старшого солдата
АНАНЧЕНКА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта
АНІСІРОВИЧА Сергія Миколайовича — головного сержанта
БАЧИНСЬКОГО Олександра Михайловича — солдата
БЕНЮХА Богдана Миколайовича — старшого солдата
БЄЛОВА Олега Петровича — молодшого сержанта
БІЛОВИЦЬКОГО Олега Олександровича — старшого солдата
БОРЕНКА Віктора Сергійовича — старшого солдата
БУГАЄНКА Дмитра Андрійовича — старшого солдата
ВАГІНОВА Максима Володимировича — солдата
ВИРИЧА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ГЕРАСИМЕНКА Максима Васильовича — солдата
ГОВОРІНА Олега Володимировича — старшого лейтенанта
ГРИНЬКА Андрія Володимировича — майстер-сержанта
ГУБСЬКОГО Валерія Миколайовича — сержанта
ГУДЬКА Ярослава Івановича — солдата
ДАШКЕВИЧА Владислава Андрійовича — старшого лейтенанта
ДЕРЕВ’ЯНКА В’ячеслава Анатолійовича — старшого солдата
ДОВЖИКА Сергія Сергійовича — лейтенанта
ДОЛЮ Михайла Олександровича — головного сержанта
ДУБИНУ Павла Володимировича — старшого солдата
ЖИРЕНКА Віталія Олександровича — солдата
ЗАБЛОЦЬКОГО Миколи Олексійовича — солдата
ЗЕМЛЯКА Максима Сергійовича — старшого солдата
ЗЕМРОВА Анатолія Володимировича — солдата
ІВЧЕНКА Максима Романовича — лейтенанта
ІЛЬКУНА Віталія Володимировича — майора
КАНІКОВСЬКОГО Ярослава Олександровича — майора
КАПУСТІНА Сергія Ярославовича — старшого лейтенанта
КАРЕТНИКА Андрія Валерійовича — солдата
КАТКА Сергія Миколайовича — майора
КЛІМОВА Данила Сергійовича — солдата
КЛОЧКОВА Ярослава Івановича — лейтенанта
КЛЮШНИЧЕНКА Дмитра Олександровича — старшого сержанта
КОЛІСНИКА Олексія Михайловича — капітана
КОЛТАКОВА Артема Геннадійовича — майора
КОННОВА Євгенія Володимировича — головного сержанта
КОНШІНА Володимира Володимировича — капітана
КОРНІЄНКА Ігоря Андрійовича — солдата
КРАВЧУКА Федора Олександровича — сержанта
КУКСЕНКА Івана Івановича — підполковника
КУРАСОВА Станіслава Олександровича — солдата
КУРІКУ Дмитра Віталійовича — молодшого сержанта
ЛАДИНСЬКОГО Віталія Олександровича — старшого лейтенанта
МАЗУРА Михайла Олеговича — майора
МАЗУРИКА Олександра Миколайовича — сержанта
МАЙЄРА Олександра Артуровича — молодшого сержанта
МАНЬКА Вадима Олександровича — капітана
МАРТИНОВИЧА Олександра Дмитровича — старшого сержанта
МЕНЯЙЛА Андрія Володимировича — штаб-сержанта
МІЩАНЧУКА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта
МОСКАЛЕНКА Дмитра Олександровича — солдата
НІРШУ Дмитра Андрійовича — лейтенанта
ОНИЩЕНКА Віталія Васильовича — сержанта
ПАНАСЕНКА Анатолія Олексійовича — головного сержанта
ПАНЧУКА Ігоря Ігоровича — капітана
ПЛАХОТНЮКА Олега Миколайовича — старшого солдата
ПЛЕВАКУ Михайла Володимировича — капітана
ПОЛЯНІКА Володимира Леонідовича — молодшого сержанта
ПОТАПЕНКА Дениса Валерійовича — молодшого сержанта
ПОТІЄНКА Руслана Юрійовича — старшого солдата
ПРЯДКА Олександра Валерійовича — солдата
ПУШКАРЯ Антона Ігоровича — старшого солдата
РЕЗНИКА Миколу Васильовича — головного сержанта
СЕМЕНІХІНА Євгена Володимировича — капітана
СЕРБІНА Ярослава Олеговича — старшого солдата
СІМАКОВА Вадима Андрійовича — солдата
СМЄЛЬЦОВА Олексія Миколайовича — капітана
СТЕПУРСЬКОГО Андрія Васильовича — старшого лейтенанта
СТОРОЖЕВА Євгенія Олександровича — майора
СУПРУНА Івана Віталійовича — солдата
ТАКМАКОВА Василя Олеговича — солдата
ТЕЛЬНОГО Вадима Юрійовича — солдата
ТКАЧЕНКА Романа Миколайовича — штаб-сержанта
ТРЕТЬЯКОВА Віталія Юрійовича — майстер-сержанта
ФЕДОРКОВСЬКОГО Назара Олександровича — солдата
ХАРЧЕНКА Дениса Олександровича — старшого солдата
ЧМЕЛЬОВА Артема Костянтиновича — солдата
ШАМРАЯ Івана Віталійовича — солдата
ЯКУБЦЯ Сергія Олеговича — солдата
ЯРОШЕНКА Олега Володимировича — головного сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
КУРБАТОВА Артема Андрійовича — старшого лейтенанта
СИДОРЕНКА Станіслава Володимировича — молодшого лейтенанта
СІЛІНА Григорія Вікторовича — майора
ТКАЧУКА Руслана Володимировича — капітана
УКРАЇНСЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата
ФЕДОТОВА Артема Володимировича — штаб-сержанта
у Національній поліції України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ДЯЧУКА Анатолія Юрійовича — старшого сержанта поліції
ЛАКОЗУ Андрія Андрійовича — лейтенанта поліції
ТЕЛІПАЙЛА Костянтина Вікторовича (посмертно) — лейтенанта поліції
Нагородити орденом Данила Галицького
ДЕМЧЕНКА Романа Володимировича — підполковника поліції
ХУДЕНКА Миколу Миколайовича — полковника поліції
у Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВАВРИНЮКА Валерія Павловича — бригадного генерала
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БАРАНА Вадима Валентиновича — матроса
БЕВЗЮКА Олександра Васильовича — головного сержанта
БОНДАРЯ Олександра Петровича — головного сержанта
БОРИСОВА Олександра Олександровича — старшого сержанта
ГРУШКА Андрія Володимировича — старшого сержанта
ДУБОВА Сергія Олександровича — штаб-сержанта
КОРОЛЬЧУКА Олександра Володимировича — старшого сержанта
КУЗНЕЦОВА Дениса Олександровича — штаб-сержанта
КУКСУ Костянтина Миколайовича — сержанта
ПАЗІНА Дмитра Васильовича — старшого лейтенанта
СОКОЛОВА Ігоря Валерійовича — штаб-сержанта
СКУДІНА Юрія Володимировича — сержанта
ТКАЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — майстер-сержанта
ШАБАЛІНА Валерія Олександровича — старшого матроса
ШАКУРОВА Олега Олександровича — сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БУРКА Назарія Васильовича — сержанта
ВАСИЛЕНКА Івана Вадимовича — полковника
КОВАЛЬЧУКА Олега Васильовича — полковника
РОЩУПКІНА Сергія Васильовича — майора
ЦВЕЛІХА Павла Володимировича — полковника
ЦЕРКОВНИКА Назарія Володимировича — майора
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ДАЦЮКА Миколу Івановича — майора
МАТВЄЄВА Олексія Валерійовича — підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БЕЗГОДЬКА Володимира Юрійовича — штаб-сержанта
БЄЛІКОВА Станіслава Вікторовича — сержанта
ВАСЕРУКА Євгена Васильовича — старшого лейтенанта
ЗАВАЛЬНОГО Дениса Олеговича — головного сержанта
КЛЬОШЕВА Валерія Анатолійовича — сержанта
КОВАЛЬОВА Романа Володимировича — сержанта
КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Михайловича — молодшого сержанта
МАШОШИНА Дмитра Сергійовича — штаб-сержанта
ОРИЩУКА Ігоря Степановича — майстер-сержанта
ПОГОРЕЦЬКОГО Мирона Сергійовича — сержанта
ПОЛТАВСЬКОГО Олексія Віталійовича — майстер-сержанта
СТЕЛЬМАХОВА Руслана Володимировича — майстер-сержанта
ТАРАНУХУ Олександра Вікторовича — майстер-сержанта
ХЛОНОВА Олександра Володимировича — майстер-сержанта
ЯНЧЕВСЬКОГО Едуарда Леонідовича — штаб-сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВІСХАНОВА Андрія Гусейновича — підполковника
СОВІНСЬКОГО Сергія Євгеновича — полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГУЛЬЧУКА Вячеслава Віталійовича (посмертно) — штаб-сержанта
ШЕВЧУКА Віталія Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АБРАМОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата
АВДІЄВСЬКОГО Руслана Валерійовича — солдата
АЗІМОВА Сеймура Мубаризовича — солдата
БАБИЧА Миколу Вячеславовича (посмертно) — солдата
БАКУМЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
БАРАБАША Руслана Вікторовича — старшого солдата
БАРАБАШЕНКА Сергія Вікторовича — головного сержанта
БЕЛЬЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
БЕНДИКА Вячеслава Васильовича — сержанта
БІЛОГО Владислава Сергійовича — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
БРЯЗУ Василя Васильовича (посмертно) — солдата
ВОДЯХУ Максима Сергійовича (посмертно) — солдата
ВОРОНІНА Олексія Олександровича — старшого солдата
ГОЛУБКОВА Віталія Вікторовича — солдата
ГРАЧОВА Максима Олеговича (посмертно) — старшого солдата
ГУЗЕНКА Микиту Дмитровича (посмертно) — солдата
ДАРОВСЬКОГО Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата
ДВОРАКА Максима Юрійовича — молодшого лейтенанта
ДРОБОТА Євгена Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта
ДОВГАНЯ Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата
ЄРОШКІНА Фелікса Ігоровича — капітана
ЖУМАБОЄВА Руслана Мукімбойовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЗАБАРИЛА Мирона Степановича (посмертно) — майора
ЗАХАРОВА Дмитра Денисовича — солдата
ІЩУКА Богдана Олеговича (посмертно) — солдата
КАРНАУХА Володимира Олександровича — старшого лейтенанта
КВАШНЕВСЬКОГО Павла Миколайовича — молодшого сержанта
КОСЯЧЕНКА Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
КОЦЮБАНА Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата
КРАВЦОВА Микиту Сергійовича (посмертно) — солдата
КРАВЧЕНКА Олега Миколайовича — полковника
КУЗНЕЦОВА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта
КУПУ Валерія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛЕБЕДЯ Павла Івановича (посмертно) — старшого солдата
МАР’ЄНКА Владислава Сергійовича (посмертно) — солдата
МЕТЛИЦЬКОГО Олександра Олександровича — солдата
МІЩЕНКА Романа Леонідовича — сержанта
НАЛИВАЙКА Миколу Володимировича — старшого солдата
ОЛЬХОВИКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ОСТРОВСЬКОГО Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ПАНАЙОТОВА Сергія Ілліча — старшого сержанта
ПАЦЕЛЮ Ярослава Вікторовича (посмертно) — майстер-сержанта
ПЕТРОВА Івана Петровича (посмертно) — солдата
ПЕЧЕНЮКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата
ПЄШКОВА Артема Ігоровича (посмертно) — солдата
ПОПОВА Михайла Сергійовича — старшого солдата
ПОТІШКА Романа Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
РАДЧЕНКА Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата
РЕВЕНКА Павла Вячеславовича — старшого солдата
РЕНЬГАЧА Олександра Олексійовича (посмертно) — майстер-сержанта
РИБАКА Дмитра Анатолійовича — солдата
РОМАНЮКА Антона Руслановича — молодшого сержанта
САДОВСЬКОГО Станіслава Валерійовича — старшого сержанта
САМОЙЛОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — сержанта
СИВУРУ Дмитра Олександровича — солдата
СИЛЬЧЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
СМИРНОВА Миколу Володимировича — старшого лейтенанта
СМОКОВА Миколу Степановича — солдата
СПІРІДОНОВА Павла Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта
СТОПНИКА Всеволода Юрійовича (посмертно) — солдата
ТЕЛЕПЕНКА Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата
УЛЬЯШИНА Віталія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
ХАЛІМОНА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ХЛЮПІНА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата
ХОДАКІВСЬКОГО Володимира Володимировича — старшого солдата
ЦВЄТКОВА Дмитра Валентиновича (посмертно) — солдата
ЦВИГУНА Сергія Борисовича (посмертно) — сержанта
ЦИБУЛЬНИКА Олега Леонідовича — старшого солдата
ЧАЙКОВСЬКОГО Бориса Володимировича (посмертно) — солдата
ЧЕПУРКА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ШИКУЛУ Ростислава Андрійовича (посмертно) — солдата
ШАШЛОВА Анатолія Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
ШУБУ Віталія Івановича (посмертно) — солдата
ШЕВЕЛУ Віталія Віталійовича — старшого солдата
ШЕЙНІНА Миколу Володимировича — старшого солдата
ШАРАБАНА Сергія Олександровича — старшого солдата
ЮР’ЄВА Олександра Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта
ЯКОВЕНКА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
ЯНІНА Олексія Євгеновича (посмертно) — старшого сержанта
ЯЧІНА Валентина Олександровича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЗАРОВА Дмитра Володимировича — солдата
БАБІЧА Дмитра Олександровича — штаб-сержанта
БАРВИНСЬКОГО Віктора Геннадійовича — солдата
БЕНЦУ Сергія Михайловича — молодшого сержанта
БЄЛОВА Нікіту Андрійовича — солдата
БОЙКА Вадима Івановича — штаб-сержанта
БОНДАРЕНКА Микиту Андрійовича — сержанта
БУРНАЗОВА Миколу Васильовича — солдата
ГАЗАРЯНА Артура Борисовича — лейтенанта
ГОЛОВКА Степана Сергійовича — сержанта
ГОНДЮЛА Артема Сергійовича — старшого солдата
ГОРЯІНОВА Євгена Олександровича — сержанта
ГУСЄВА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта
ГУСЄВА Павла Валерійовича — солдата
ДЗУЄНКА Миколу Олександровича — солдата
ДУШИНА Ігоря Костянтиновича — старшого солдата
ЄРШОВА Олексія Сергійовича — капітана
ЖДАМАРОВА Володимира Івановича — сержанта
ЗАВГОРОДНЬОГО Івана Михайловича — старшого солдата
ЗАХАРОВА Іллю Сергійовича — старшого солдата
ЗІНЧУКА Віталія Олександровича — старшого солдата
ІВАННІКОВА Володимира Анатолійовича — лейтенанта
ІГНАТЮКА Андрія Андрійовича — лейтенанта
ІРБІДЄЄВА Ігоря Олександровича — сержанта
ІСАЄНКОВА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
КАНДАУРОВА Олександра Ігоровича — капітана
КАПУСТЯНСЬКОГО Владислава Григоровича — старшого сержанта
КОВАЛЬОВА Сергія Леонідовича — молодшого сержанта
КОЗАЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого солдата
КОРУДА Миколу Віталійовича — солдата
КУЛАЄНКА Ігоря Анатолійовича — підполковника
КУЛИНИЧА Олександра Володимировича — солдата
ЛИСЕНКА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта
ЛИТВИНЕНКО Анастасію Олексіївну — старшого солдата
ЛІТВІНОВА Романа Віталійовича — старшого солдата
МАЗУРІНА Олександра Андрійовича — солдата
МАЛЬЧУКА Максима Олександровича — майора
МАРИШЕВА Сергія Антоновича — молодшого сержанта
МАРКІНА Сергія Вячеславовича — солдата
МАТВІЄНКА Дмитра Володимировича — солдата
МАЯЦЬКОГО Сергія Павловича — солдата
МЕЛЬНИКОВИЧА Івана Васильовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИЧУКА Дмитра Володимировича — старшого солдата
МЕЩЕРЯКОВА Дмитра Володимировича — солдата
МИРОНІЧЕВА Сергія Олександровича — старшого сержанта
МИХАЙЛОВА Арсенія Сергійовича — молодшого лейтенанта
МІКУЛУ Івана Федоровича — сержанта
МОРОЗА Віталія Станіславовича — капітана
МУДРИКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
МУСАЄВА Рената Башировича — капітана
ПАВЛЕНКА Олександра Петровича — старшого солдата
ПІДЛІСНОГО Ігоря Вячеславовича — старшого солдата
ПОДГАЄЦЬКОГО Дмитра Євгеновича — солдата
ПОЗІГУНА Василя Васильовича — молодшого лейтенанта
ПОНОМАРЕНКА Тимофія Сергійовича — солдата
ПОЧЕРНІНА Олександра Анатолійовича — солдата
РЕМЕЗА Дмитра Миколайовича — сержанта
САБОДАША Юрія Анатолійовича — старшого сержанта
САРЖЕВСЬКОГО Миколу Олександровича — солдата
СЕРДЦЕВА Сергія Васильовича — солдата
СИКИЛИНДУ Олександра Васильовича — старшого солдата
СИНЕЛЬНИКА Артема Олександровича — старшого солдата
СІВАКА Андрія Васильовича — сержанта
СІНДІЯ Дениса Геннадійовича — солдата
СЛОБОДЯНЮКА Іллю Анатолійовича — солдата
СМАГУ Дмитра Івановича — сержанта
СОЛОВЙОВА Андрія Олеговича — підполковника
СУХАНЮКА Михайла Миколайовича — солдата
СЬОМОЧКІНА Ігоря Олександровича — солдата
ТАРИТІНА Дмитра Андрійовича — молодшого лейтенанта
ФЕСЕНКА Владислава Сергійовича — солдата
ФЕСЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
ХОМОВСЬКОГО Богдана Юрійовича — старшого солдата
ЧОЛАНЮКА Віталія Вікторовича — солдата
ШЕХОВЦОВА Олексія Олексійовича — солдата
ШЛЕКОВА Олександра Вячеславовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ПАВЛЕНКА-КРИЖЕШЕВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — капітана
САМОЙЛЕНКА Іллю Сергійовича Указ — старшого солдата
у Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЙКА Олексія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
БІЛЕНКА Михайла Сергійовича (посмертно) — майстер-сержанта
БІЛОУСА Олександра Михайловича (посмертно) — підполковника
МАЛЬЧЕВСЬКОГО Віктора Павловича — майора
НАЗАРЕНКА Богдана Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта
ПЕЛИХА Олександра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта
РОХА Олега Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта
СЕМЮКА Сергія Івановича — головного сержанта
СИМОНОВИЧА Владислава Павловича (посмертно) — штаб-сержанта
ХОДОРОВСЬКОГО Володимира Леонідовича (посмертно) — штаб-сержанта
ЧЕМЕРИСА Романа Григоровича (посмертно) — підполковника
ЯСІНСЬКОГО Ігоря Андрійовича (посмертно) — головного сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
НІКОЛАЄВА Миколу Миколайовича — капітана 1 рангу
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ХОРОШКА Юрія Івановича — майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
МЕЛЬНИКА Максима Віталійовича — старшого лейтенанта
у Державній службі України з надзвичайних ситуацій:
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ПІДГУРНОГО Дмитра Олександровича — заступника начальника Головного управління по зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення Головного управління ДСНС України у Київській області
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БОЧКОВСЬКОГО Дмитра Валентиновича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту
БРЕЧКУ Станіслава Юрійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
БУДКА Богдана Олександровича — капітана служби цивільного захисту
ДЕГТЯРЕНКА Івана Михайловича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ДИШКАНТА Сергія Володимировича — полковника служби цивільного захисту
ДОВГОПОЛА Ігоря Вячеславовича — полковника служби цивільного захисту
ДОНЮ Артура В’ячеславовича — полковника служби цивільного захисту
ЖИЛКА Максима Павловича — капітана служби цивільного захисту
ЗЛЕНКА Юрія Олексійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
ІВАНЕНКА Олександра Миколайовича — майора служби цивільного захисту
ІЛЬЄВА Михайла Олександровича — майора служби цивільного захисту
КАНДАУРОВА Олексія Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ОСЬОНОВА Олега Сергійовича — полковника служби цивільного захисту
ПАЛАМАРЧУКА Олега Івановича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ПАНЧУКА Сергія Володимировича — старшину служби цивільного захисту
ПЕЛИПЕНКА Костянтина Олексійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту
ПЕСЧАНСЬКОГО Вячеслава Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ПЕТРУШКЕВИЧА Максима Олександровича — майора служби цивільного захисту
СЕРЕДУ Євгена Олександровича — майора служби цивільного захисту
ТИМОЩУКА Віталія Миколайовича — капітана служби цивільного захисту
ШАРОГО Ігоря Борисовича — полковника служби цивільного захисту
ШПАКОВСЬКОГО Сергія Олександровича — майора служби цивільного захисту
ЩИКОВСЬКОГО Олександра Володимировича — прапорщика служби цивільного захисту
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ГЛАДКИХ Сергія Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ЛІПСЬКОГО Романа Васильовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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