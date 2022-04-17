Головком ЗСУ Залужний оголосив про створення “іменного” фонду допомоги армії

Генерал Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив про створення фонду його імені, що займається допомогою армії.

Відповідна заява розміщена в його телеграм-каналі в неділю, 17 квітня.

“Вісім років ми цілодобово воюємо. Останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для війська та всього суспільства. Потреби армії, що веде війну, колосальні. Над їх задоволенням у режимі 24/7 працює керівництво держави, волонтери, уряди дружніх країн.

Щиро дякую всім, хто захищає державу, і всім, хто працює на її обороноздатність!

На жаль, я особисто не маю часу координувати волонтерську діяльність, але готовий підтримати будь-яку ініціативу на користь армії. Однією з таких ініціатив є благодійний фонд, що носить моє ім’я. Я довіряю засновникам фонду і сподіваюся, що їхня активна діяльність, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ, буде успішною.

З маленьких ініціатив складається наша спільна велика Перемога”, – ідеться в заяві головкома, який ще раз подякував волонтерам.

Залужний вказав адресу інтернет-сторінки фонду: https://general.fund

Благодійний фонд генерала Залужного

Напрямки діяльності:

Допомога ЗСУ в придбанні військового обладнання, спорядження

Допомога ЗСУ в придбанні медичних препаратів, розвитку польових госпіталів, польової хірургії

Допомога в лікуванні поранених воїнів

Допомога сім’ям загиблих воїнів

Допомога у фізичній і психологічній реабілітації військовослужбовців

Правова допомога військовослужбовцям та їх сім’ям

Наглядова рада:

ЗАЛУЖНИЙ Валерій Федорович

голова Наглядової ради, Головнокомандувач Збройних Сил України

МОЙСЮК Євген Георгійович

член Наглядової ради, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України

ШАПТАЛА Сергій Олександрович

член Наглядової ради, начальник Генерального штабу Збройних Сил України

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