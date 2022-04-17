Головком ЗСУ Залужний оголосив про створення “іменного” фонду допомоги армії

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив про створення фонду його імені, що займається допомогою армії.
Відповідна заява розміщена в його телеграм-каналі в неділю, 17 квітня.
“Вісім років ми цілодобово воюємо. Останні 53 дні стали справжнім випробуванням на стійкість для війська та всього суспільства. Потреби армії, що веде війну, колосальні. Над їх задоволенням у режимі 24/7 працює керівництво держави, волонтери, уряди дружніх країн.
Щиро дякую всім, хто захищає державу, і всім, хто працює на її обороноздатність!
На жаль, я особисто не маю часу координувати волонтерську діяльність, але готовий підтримати будь-яку ініціативу на користь армії. Однією з таких ініціатив є благодійний фонд, що носить моє ім’я. Я довіряю засновникам фонду і сподіваюся, що їхня активна діяльність, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ, буде успішною.
З маленьких ініціатив складається наша спільна велика Перемога”, – ідеться в заяві головкома, який ще раз подякував волонтерам.
Залужний вказав адресу інтернет-сторінки фонду: https://general.fund
Напрямки діяльності:
Наглядова рада:
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