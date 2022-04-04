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У Європі немає більше жодного воєначальника, який би мав досвід військового управління подібного масштабу, – Резніков про Залужного

04/04/2022 17:01

Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив скоординовану роботу з оборони України головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та його команди.

Про це Резніков написав на сторінці у ФБ у понеділок, 4 квітня.

“Хочу відзначити кількох особливих українців. Це – командування нашої армії. Насамперед – це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Можна сказати багато. Головне – це Воїн, який відповідає рівню викликів, що стоять перед Україною. А вони – величезні.Також це члени його команди – заступники Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк і генерал-полковник Микола Балан, начальник Генерального штабу ЗСУ, Герой України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Та усі офіцери Генштабу. Хочу, щоб усі усвідомили. У Європі немає більше жодного воєначальника, який би мав досвід військового управління подібного масштабу. Жодного! У всьому світі таких – одиниці”, – написав Резніков. 

Також Резніков подякував тим, хто керував обороною столиці і продовжує військову операцію із захисту Києва. 

“По-перше, це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який безпосередньо відповідає за оборону Києва та області. Після відбиття першої хвилі вторгнення, яка може бути не останньою, доведеться зробити ще багато, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Впевнений, що в цьому допоможе досвід Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який гідно зустрів російську навалу в зоні проведення ООС, а зараз очолює Київську обласну військову адміністрацію. По-друге, Київ багато в чому врятували героїчні бійці на Чернігівщині та Сумщині, якими безпосередньо керує командувач військ Оперативного командування «Північ», Герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк”, – додав міністр. 

Також Резніков відзначив начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Кирила Буданова та усіх військових розвідників.

“Бійці ГУР творять справжні дива на різних ділянках фронту. Колись про них напишуть у книжках. Під Києвом вони зробили надзвичайно багато для нейтралізації найбільш підготовлених російських окупантів”, – написав Резніков. 

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