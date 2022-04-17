Новий обстріл центру Харкова: щонайменше п’ять загиблих, більше десятка поранених

Наслідки ракетного обстрілу Харкова 16 квітня. Ілюстративне фото: АР

Російські війська вкотре обстріляли житлові райони Харкова, є щонайменше п’ять загиблих і більше десятка поранених.

Про це у Вербну неділю, 17 квітня, повідомляє “Суспільне” з посиланням на Департамент охорони здоров’я Харківської ОВА.

“Центр Харкова – під обстрілом”, – ішлося в повідомленнях близько 13:30 та 14:00.

Зазначається, що окупанти випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню. Постраждали житлові та адміністративні будівлі. У різних місцях в центрі міста – пожежі.

“П’ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу центральної частини Харкова — це попередні дані на 15:0о”, – поінформувало видання надалі.

На місці уражень працюють рятувальники.

Нагадаємо, від ракетних обстрілів по Харкову 16 квітня загинули три людини, поранених було більше 30.

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