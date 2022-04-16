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Геноцид українців у Харкові: від ракетних ударів РФ по місту загинули троє, поранені понад 30 цивільних

16/04/2022 22:25

Унаслідок злочинних обстрілів житлових районів Харкова з боку військ РФ протягом дня загинули троє цивільних, поранені – 34 особи.

Про повторний обстріл увечері 16 квітня повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Уранці ж, як розповів Терехов, був завданий ракетний удар по мирному кварталу, де працював ринок. Двоє людей загинули, 32 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх рятують медики.

Місто обстріляли крилатими ракетами “Калібр”, повідомляли в Офісі генпрокурора.

Загиблі й поранені від обстрілу в Харкові, відео “Настоящего времени”:

“Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей. Тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і в цей час стався обстріл. Тобто умисний геноцид проти українського народу, української нації, міста Харкова – по-іншому кваліфікувати дії ворога, агресора, російських військ, не можна”, – сказав мер.

Фото з наслідками ранкового обстрілу (AP Photo/Felipe Dana):

Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-54_3 Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-53_1 Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-53 Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-55_6 Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-55_5 Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-55_4 Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-54_2 Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-54_1 Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-54 Харків - ракетний обстріл photo_2022-04-16_17-43-56_7
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Терехов нагадав, що вчора ворог вдарив касетними бомбами по житловому району ХТЗ, загинули люди, зокрема, діти.

Загалом у місті зруйнований 2061 будинок.

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