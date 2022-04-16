“І боєприпаси”. У “Повернись живим” повідомили про знищених завдяки українським патріотам окупантів на залізниці в Токмаку

Українські патріоти в тимчасово окупованому місті Токмак у Запорізькій області виступили коригувальниками вогню і допомогли Збройним силам України ударити по особовому складу російських окупантів, які розвантажували вагони з боєприпасами.
Про це повідомляє фонд “Повернись живим” на своїй сторінці у твітері.
“Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантам у Токмаку на Запоріжжі. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовано“, – зазначається в повідомленні.
‼️Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантам у Токмаку на Запоріжчині. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовані😀Долучитися до руху спротиву і допомогти нищити ворога кожен може тут👉https://t.co/BBX4xIIsjc
— Повернись живим (@BackAndAlive) April 16, 2022
На запитання, що сталося з боєприпасами, які розвантажували окупанти, у фонді відповіли, що боєприпаси також знищено.
“Повернись живим” також закликає всіх охочих долучитися до руху спротиву і допомогти нищити ворога. Зробити це можна тут.
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