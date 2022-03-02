“Побачили ворожу техніку? Повідомте ССО!” З’явився чат-бот для інформації про пересування російських загарбників

Полонені російські вояки на Чернігівщині

Фонд допомоги армії “Повернись живим” спільно із спецпризначенцями першого відділу та за технічної підтримки арбітражної команди створив чат-бот для пошуку російських загарбників, в якому можна повідомляти про розташування і переміщення окупаційних військ.

Про це повідомляється на сторінці “Повернись живим” у фейсбуці.

“Помітили у своєму місті чи селі ворожу техніку? Побачили, як вашими лісами, городами і полями біжать перелякані росіяни? Гукнули підозрілим людям на вулиці «паляниця», а вони почали тікати?

Допоможіть нашим спецпризначенцям знищувати окупантів! Повідомляйте про переміщення ворожої військової техніки та особового складу”, – зазначають у фонді.

Для того, щоб передати українським спецпризначенцям інформацію про пересування, чисельність та склад колон техніки армії РФ достатньо перейти за посиланням: Findokupant.

На сайті варто обрати зручну для інформування ЗСУ платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. У ній варто коротко відповідати на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розрізнення, які нанесені на засоби ураження окупаційних військ.

Щоб краще орієнтуватися в позначках на техніці загарбників, художник Нікіта Тітов розробив інфографіку:

За можливості, як зазначають у фонді, побачене варто сфотографувати.

Вся отримана інформація потрапить до воїнів спеціального призначення і вони зможуть ліквідувати окупаційні сили, розміщені у вашому місті чи регіоні.

Зі свого боку “Повернись живим” та Сили спеціальних операцій обіцяють публікувати результати власної роботи з очищення української землі від російських солдатів.

Читайте також:

“Паліть ліс безжально – новий виросте на кістках окупанта”:

ЗСУ закликали цивільних зупиняти ворога. ЯК САМЕ

ССО оголосили нічне полювання на окупантів:

“Час назад Серёжа из Кемерово прохрипел “не надо”